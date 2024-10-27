الترخيص المتنقل للمركبات في لواء الكورة غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في محافظة اربد، غدا الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك" في لواء الكورة.
وقال رئيس بلدية برقش خالد الفقيه في تصريح اليوم الأحد، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وأوضح أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
وأشار الى أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.-(بترا)
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