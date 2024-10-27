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الأرصاد: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق

10/27/2024 4:23:36 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض ،الشرقية والحدود الشمالية, كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك، الجوف وأجزاء من منطقة نجران.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الأوسط.

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