طفرة في تدفق الأموال للأسواق الناشئة.. والصين الاستثناء الوحيد

MENAFN - Al-Borsa News) يتجه المستثمرون إلى صناديق الأسواق الناشئة، التي تستبعد الصين، على الرغم من الارتفاع الكبير مؤخراً في الأسهم الصينية، وسط مخاوف بشأن تصاعد التوترات بين بكين والغرب.

وصرحت صناديق الاستثمار لصحيفة“فاينانشيال تايمز”، أن العملاء يرون بشكل متزايد أن ثاني أكبر في العالم كبير للغاية ومحفوف بالمخاطر، بحيث لا يمكن إدارته جنباً إلى جنب مع اقتصادات نامية أخرى مثل الهند، مما أدى إلى أحد أكبر التحولات في الاستثمار في الأسواق الناشئة منذ عقود.

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ويعد صندوق“فرانكلين تمبلتون” أحدث صندوق إدارة أصول يطلق ما يسمى بأداة الأسواق الناشئة“باستثناء الصين”، مما أضاف إلى فئة من الصناديق التي زادت أصولها بنسبة 75% هذا العام، لتصل إلى أكثر من 26 مليار دولار، وفقاً لبيانات“مورنينج ستار”.

من جانبه، قال استراتيجي الأسهم الأوروبية لدى“مورنينج ستار”، مايكل فيلد، إنه عندما يحرص المستثمرون على تجنب قطاع أو منطقة معينة، نعمل على تلبية رغباتهم، وهذا هو الحال مع الصناديق التي استبعدت الصين من مخصصاتها.

وتعتبر الصين أكبر سوق ناشئة في العالم، حيث تشكل شركاتها ربع مؤشر“MSCI” لأسهم الاقتصادات النامية. ولكن انخفض هذا الوزن من ذروة تجاوزت 40% خلال الجائحة.

ومع ذلك، لا يزال العديد من المستثمرين يعتبرونها كبيرة جداً لأنهم قلقون من أنها تعيق تعرضهم للاقتصادات الناشئة الواعدة على نحو أكبر، أو خطيرة لأنها قد تثقل كاهلهم بالمخاطر بسبب التوترات بين الصين والغرب.

وقالت مديرة المحافظ في“بولار كابيتال”، نعومي ويستيل، إن هذا النهج أدى إلى“فئة أصول جديدة” حيث يقوم المستثمرون بتقسيم الأسهم الصينية إلى مخصصات منفصلة، وبناء محافظ تسمح بتعرض أكبر للهند وتايوان وأسواق أخرى.

وأضافت ويستيرل أن ارتفاع أسعار الأسهم الصينية منذ أن كشفت بكين النقاب عن تدابير التحفيز الشهر الماضي لم يغير هذا الاتجاه.

بدوره، قالت شركة“جيه بي مورجان” إن صافي التدفقات إلى صناديق الأسهم“باستثناء الصين” بلغ 10 مليارات دولار حتى الآن العام الجاري – متجاوزة إجمالي التدفقات إلى صناديق الأسهم الأوسع نطاقاً في الأسواق الناشئة.

وتضاعف عدد هذه الصناديق عالمياً تقريباً إلى 70 صندوق في العامين الماضيين، وفقاً لبيانات“مورنينج ستار”.

وقال مديرو صناديق إن بعض المستثمرين قلقون أيضاً بشأن احتمال فرض عقوبات أخرى على الشركات الصينية، ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار الاستثمارات في روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

كما فرضت دول في أوروبا قيودا صارمة على الكيانات الصينية المتهمة بدعم روسيا، في حين اقترحت الولايات المتحدة تقييد الاستثمار في أجزاء من قطاع التكنولوجيا في الصين.

وأضاف مديرو صناديق الاستثمار أن الأسباب السياسية، أيضاً، وراء انتشار صناديق الأسواق الناشئة“التي تستثني الصين” بين المستثمرين الأمريكيين، حيث أوقفت كبرى صناديق التقاعد تعرضها للصين مشيرة إلى مخاطر الأمن القومي.

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