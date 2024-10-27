بعد قرن من التحليق.. شركة طيران أوروبية تودع السماء

(MENAFN
- Al-Borsa News) غادرت آخر رحلة للخطوط الجوية التشيكية“سي إس أيه”، مطار شارل ديجول في باريس متجهة إلى مطار فاتسلاف هافل في براغ، مساء يوم السبت، لتنهي بذلك قرنا من تاريخ الطيران
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واعتبارا من اليوم الأحد، سوف تصبح الخطوط الجوية التشيكية“تشيك أيرلاينز”، وهي إحدى أقدم خمس شركات طيران في العالم، علامة أخرى تابعة لمجموعة سمارت وينجز، بحسب راديو براغ إنترناشونال.
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وفي أنظمة إصدار التذاكر أو على لوحات المغادرة، سوف تحمل الرحلات نفس رمز المسح السريع“كيو إس”، المستخدم من جانب سمارت وينجز، غير أن الألوان التقليدية للخطوط الجوية التشيكية لن تتغير على الطائرات العاملة.
وسوف يتم إعطاء نفس الكسوة لأربع طائرات إيرباص صغيرة طراز ايه 220 – 300، ومن المقرر تسليم أول طائرتين في وقت لاحق من العام الجاري، وسوف يتم تسليم أخر طائرتين في النصف الأول من 2025.
المصدر:
MENAFN27102024000202011048ID1108821564
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