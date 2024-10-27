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بعد قرن من التحليق.. شركة طيران أوروبية تودع السماء

10/27/2024 4:23:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) غادرت آخر رحلة للخطوط الجوية التشيكية“سي إس أيه”، مطار شارل ديجول في باريس متجهة إلى مطار فاتسلاف هافل في براغ، مساء يوم السبت، لتنهي بذلك قرنا من تاريخ الطيران .

واعتبارا من اليوم الأحد، سوف تصبح الخطوط الجوية التشيكية“تشيك أيرلاينز”، وهي إحدى أقدم خمس شركات طيران في العالم، علامة أخرى تابعة لمجموعة سمارت وينجز، بحسب راديو براغ إنترناشونال.

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وفي أنظمة إصدار التذاكر أو على لوحات المغادرة، سوف تحمل الرحلات نفس رمز المسح السريع“كيو إس”، المستخدم من جانب سمارت وينجز، غير أن الألوان التقليدية للخطوط الجوية التشيكية لن تتغير على الطائرات العاملة.

وسوف يتم إعطاء نفس الكسوة لأربع طائرات إيرباص صغيرة طراز ايه 220 – 300، ومن المقرر تسليم أول طائرتين في وقت لاحق من العام الجاري، وسوف يتم تسليم أخر طائرتين في النصف الأول من 2025.

المصدر:

MENAFN27102024000202011048ID1108821564

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