الأرباح الفصلية لـمصرف الراجحي ترتفع 23% إلى 5.1 مليار ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت النتائج المالية الأولية لمصرف الراجحي، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة بنحو 22.8% في الربع الثالث من 2024، إلى نحو 5.1 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 4.15 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 8.6% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بصافي ربح نحو 4.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2024.
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وقال المصرف في بيان على“تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن صافي الدخل في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، ارتفع نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 22.8%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 23.1% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 379 مليون ريال إلى 688 مليون ريال بنسبة 81.5%.
وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 14.09% إلى نحو 14.2 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 12.45 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2023.
المصدر:
MENAFN27102024000202011048ID1108821562
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