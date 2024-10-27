الأرباح الفصلية لـمصرف الراجحي ترتفع 23% إلى 5.1 مليار ريال

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت النتائج المالية الأولية لمصرف الراجحي، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة بنحو 22.8% في الربع الثالث من 2024، إلى نحو 5.1 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 4.15 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 8.6% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بصافي ربح نحو 4.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2024.

موضوعاتتنفيذ على أسهم“سماد مصر” بـ186.6 مليون جنيه سامح السيد رئيسًا لمجلس إدارة“الوادي للاستثمار” انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين بأكبر وتيرة خلال 2024

وقال المصرف في بيان على“تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن صافي الدخل في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، ارتفع نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 22.8%.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 23.1% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 379 مليون ريال إلى 688 مليون ريال بنسبة 81.5%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 14.09% إلى نحو 14.2 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 12.45 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2023.

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