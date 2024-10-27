مجموعة السبع تتعهد ببذل مزيد من الجهود ضد تهرب روسيا من العقوبات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع بتسريع وتيرة مكافحة تهرب روسيا من العقوبات المفروضة عليها منذ بدء غزو أوكرانيا.

وقالت المجموعة إنها“عازمة على اتخاذ مبادرات إضافية ردا على انتهاكات سقف أسعار النفط”، بحسب بيان أصدرته بعد اجتماع في واشنطن وفقا لفرانس برس.

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في ديسمبر 2022، اتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على دفع مشتري النفط الروسي إلى عدم تجاوز سقف سعر محدد.

وتهدف هذه الآلية إلى خفض الدخل الذي تجنيه روسيا من بيع المحروقات دون تجفيف صادراتها والمخاطرة بارتفاع الأسعار.

لكن بعض الدول تستورد الخام الروسي دون الالتزام بالحد الأقصى، ولا سيما الصين.

وقال وزراء مالية دول مجموعة السبع السبت إنهم يريدون اتخاذ إجراءات إضافية“لزيادة التكلفة التي تتحملها روسيا نتيجة استخدام الأسطول الشبح للتهرب من العقوبات”.

و”الأسطول الشبح” هو عبارة عن سفن لم تسجّل رحلاتها وحمولاتها رسميا، ويتم أحيانا تحميل وتفريغ الناقلات في البحر المفتوح لتجنب جذب الانتباه.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من هذه السفن بالإضافة إلى مالكيها، ولا سيما شركة الشحن العامة الروسية سوفكومفلوت.

كما تعتزم مجموعة السبع“تكثيف جهودها لمنع المؤسسات المالية من المساهمة في التفاف روسيا على العقوبات”، بحسب البيان.

ووفق المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، طورت المؤسسات المالية الروسية شبكة من الشركات في الخارج لتسهيل شراء وبيع السلع الخاضعة للعقوبات.

وحضر اجتماع السبت محافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع بالإضافة إلى مسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

على صعيد متصل، أعلنت المجموعة التي تضم سبع دول مع بعض من أكثر الاقتصادات تقدما في العالم، الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة حوالى 50 مليار دولار لأوكرانيا.

ولن تسدد أوكرانيا هذا القرض، بل ستموله الفوائد الناتجة عن الأصول الروسية التي تمت مصادرتها وتجميدها منذ بداية الحرب.





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