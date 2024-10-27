استثمار جوجل في شركة ذكاء اصطناعي مهدد بالفشل

(MENAFN
- Al-Borsa News) فصل جديد من المحاولات الرقابية لتخفيف سطوة عمالقة التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي ، بدأ يوم الخميس الماضي، بعد إعلان هيئة المنافسة والأسواق البريطانية فتح تحقيق في استثمار“جوجل” في شركة الذكاء الاصطناعي“أنثروبيك” البريطانية المالكة للتطبيق“كلاود”.
وكانت شركة ألفابيت المالكة لـ”جوجل” قد أعلنت العام الماضي استثمار ملياري دولار في شركة“أنثروبيك” بالتزامن مع توقيعها اتفاقية كبيرة للحوسبة السحابية.
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وقالت الهيئة يوم الخميس، إنها ستفحص تأثير هذه الصفقة على سوق ضمن مساعيها للحد من سيطرة الشركات التكنولوجيا العملاقة، وستعلن نتائجه في 19 ديسمبر كحد أقصى، بحسب ما نقلته“بلومبرج”، وأطلعت عليه“العربية Business”.
لم يكن التحقيق هو الأول من نوعه،“أمازون” قد واجهت تحقيقا مماثلا لاستثمارها 4 مليارات في“أنثروبيك” لكنه انتهى إلى الموافقة على الصفقة لأن الإيرادات المحلية للشركة في المملكة المتحدة كانت قليلة ولا تشكل خطرا كبيرا على السوق هناك.
وقد تواجه مايكروسوفت تحقيقاً مشابهاً لاستثمارها في“OPEN AI” المالكة لتطبيق الذكاء الاصطناعي“شات جي بي تي”.
المصدر:
MENAFN27102024000202011048ID1108821560
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