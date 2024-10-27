استثمار جوجل في شركة ذكاء اصطناعي مهدد بالفشل

MENAFN - Al-Borsa News) فصل جديد من المحاولات الرقابية لتخفيف سطوة عمالقة التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي ، بدأ يوم الخميس الماضي، بعد إعلان هيئة المنافسة والأسواق البريطانية فتح تحقيق في استثمار“جوجل” في شركة الذكاء الاصطناعي“أنثروبيك” البريطانية المالكة للتطبيق“كلاود”.

وكانت شركة ألفابيت المالكة لـ”جوجل” قد أعلنت العام الماضي استثمار ملياري دولار في شركة“أنثروبيك” بالتزامن مع توقيعها اتفاقية كبيرة للحوسبة السحابية.

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وقالت الهيئة يوم الخميس، إنها ستفحص تأثير هذه الصفقة على سوق ضمن مساعيها للحد من سيطرة الشركات التكنولوجيا العملاقة، وستعلن نتائجه في 19 ديسمبر كحد أقصى، بحسب ما نقلته“بلومبرج”، وأطلعت عليه“العربية Business”.

لم يكن التحقيق هو الأول من نوعه،“أمازون” قد واجهت تحقيقا مماثلا لاستثمارها 4 مليارات في“أنثروبيك” لكنه انتهى إلى الموافقة على الصفقة لأن الإيرادات المحلية للشركة في المملكة المتحدة كانت قليلة ولا تشكل خطرا كبيرا على السوق هناك.

وقد تواجه مايكروسوفت تحقيقاً مشابهاً لاستثمارها في“OPEN AI” المالكة لتطبيق الذكاء الاصطناعي“شات جي بي تي”.

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