الدوري السعودي ضمن العشرة الكبار عالمياً من حيث القيمة السوقية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حافظ الدوري
السعودي على مكانته بين أعلى 10 دوريات في العالم من حيث القيمة السوقية، للعام الثاني على التوالي، وفقاً لتقرير“ميركاتو الشرق- النسخة السعودية صيف 2024” الذي يرصد سوق انتقالات لاعبي كرة القدم
في الدوريات السعودية وفي مقدمتها دوري“روشن”.
وتُقدر القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي بنحو 1.35 مليار دولار، ليحل في المركز العاشر عالمياً، خلف دوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرازيل والبرتغال وهولندا وأميركا.
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شهد الموسم الحالي تطوراً في القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي بنسبة نمو بلغت 5.5% عن الموسم الماضي، الذي وصلت فيه قيمة لاعبي دوري“روشن” نحو 1.28 مليار دولار.
يعود الفضل في هذا التطور إلى حفاظ الأندية السعودية على لاعبيها المميزين من الموسم الماضي، رغم تراجع القيمة السوقية لمعظمهم بسبب المعاملات الخاصة بحسابات التقييم التي دائماً ما تعطي تقديراً مالياً أعلى للاعبي الدوريات الخمس الكبرى (إنجلترا-إسبانيا-إيطاليا-ألمانيا-فرنسا)، بالإضافة إلى ضم لاعبين ذوي جودة عالية وقيم سوقية كبيرة في انتقالات صيف 2024.
ضم الدوري السعودي في انتقالات صيف 2023 حوالي 32 لاعباً من الدوريات الخمس الكبرى بنحو 775 مليون دولار تقريباً، وعاد في الانتقالات الماضية ليتعاقد مع 21 لاعباً بتكلفة بلغت 277 مليون دولار، وهو ما كان له انعكاسه الواضح على نمو القيم السوقية للاعبي أندية الدوري السعودي.
كان لاستقطاب عدد من كبار النجوم، دور كبير في جذب المزيد من اللاعبين في ظل العوائد المالية الكبيرة التي يحصلون عليها، فدخل رونالدو قائد النصر بلغ 285 مليون دولار في 2024، مقابل 110 ملايين دولار لنيمار لاعب الهلال، و 104 ملايين لبنزيما لاعب الاتحاد.
الهلال يتصدر خارج أوروبا
نادي الهلال بطل النسخة الماضية من الدوري السعودي، يمتلك التشكيلة الأعلى قيمة سوقية خارج أوروبا، بنحو 270.5 مليون دولار، متفوقاً على أندية لها سمعتها الكبيرة عالمياً على غرار فلامنغو وبالميراس البرازيليين.
وتضم قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية خارج أوروبا، كذلك نادي النصر الذي يحل في المركز الرابع ثم يأتي بعده الأهلي.
كان لتواجد عدد من اللاعبين ذوي القيمة السوقية العالية في قائمة الهلال آثاره الواضحة على التقييم الكبير للفريق، فقائمة أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في الدوري السعودي تضم ثلاثة لاعبين من الهلال هم البرتغالي روبن نيفيز بنحو 35.5 مليون دولار، والصربي سيرجي سافيتش والبرازيلي نيمار وقيمة كل منهما 33.3 مليون دولار.
يتصدر الفرنسي موسى ديابي لاعب الاتحاد، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية ببطولة الدوري السعودي، بنحو 61 مليون دولار، فيما يحل الإنجليزي إيفان توني لاعب الأهلي ثانياً بنحو 55.5 مليون دولار، فيما يأتي الفرنسي محمد سيماكان ثالثاً بنحو 39 مليون دولار، واللاعبين الثلاثة ضمن صفقات صيف 2024.
المصدر:
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