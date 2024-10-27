الدوري السعودي ضمن العشرة الكبار عالمياً من حيث القيمة السوقية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حافظ السعودي على مكانته بين أعلى 10 دوريات في العالم من حيث القيمة السوقية، للعام الثاني على التوالي، وفقاً لتقرير“ميركاتو الشرق- النسخة السعودية صيف 2024” الذي يرصد سوق انتقالات لاعبي في الدوريات السعودية وفي مقدمتها دوري“روشن”.

وتُقدر القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي بنحو 1.35 مليار دولار، ليحل في المركز العاشر عالمياً، خلف دوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرازيل والبرتغال وهولندا وأميركا.

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شهد الموسم الحالي تطوراً في القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي بنسبة نمو بلغت 5.5% عن الموسم الماضي، الذي وصلت فيه قيمة لاعبي دوري“روشن” نحو 1.28 مليار دولار.

يعود الفضل في هذا التطور إلى حفاظ الأندية السعودية على لاعبيها المميزين من الموسم الماضي، رغم تراجع القيمة السوقية لمعظمهم بسبب المعاملات الخاصة بحسابات التقييم التي دائماً ما تعطي تقديراً مالياً أعلى للاعبي الدوريات الخمس الكبرى (إنجلترا-إسبانيا-إيطاليا-ألمانيا-فرنسا)، بالإضافة إلى ضم لاعبين ذوي جودة عالية وقيم سوقية كبيرة في انتقالات صيف 2024.

ضم الدوري السعودي في انتقالات صيف 2023 حوالي 32 لاعباً من الدوريات الخمس الكبرى بنحو 775 مليون دولار تقريباً، وعاد في الانتقالات الماضية ليتعاقد مع 21 لاعباً بتكلفة بلغت 277 مليون دولار، وهو ما كان له انعكاسه الواضح على نمو القيم السوقية للاعبي أندية الدوري السعودي.

كان لاستقطاب عدد من كبار النجوم، دور كبير في جذب المزيد من اللاعبين في ظل العوائد المالية الكبيرة التي يحصلون عليها، فدخل رونالدو قائد النصر بلغ 285 مليون دولار في 2024، مقابل 110 ملايين دولار لنيمار لاعب الهلال، و 104 ملايين لبنزيما لاعب الاتحاد.

الهلال يتصدر خارج أوروبا

نادي الهلال بطل النسخة الماضية من الدوري السعودي، يمتلك التشكيلة الأعلى قيمة سوقية خارج أوروبا، بنحو 270.5 مليون دولار، متفوقاً على أندية لها سمعتها الكبيرة عالمياً على غرار فلامنغو وبالميراس البرازيليين.

وتضم قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية خارج أوروبا، كذلك نادي النصر الذي يحل في المركز الرابع ثم يأتي بعده الأهلي.

كان لتواجد عدد من اللاعبين ذوي القيمة السوقية العالية في قائمة الهلال آثاره الواضحة على التقييم الكبير للفريق، فقائمة أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في الدوري السعودي تضم ثلاثة لاعبين من الهلال هم البرتغالي روبن نيفيز بنحو 35.5 مليون دولار، والصربي سيرجي سافيتش والبرازيلي نيمار وقيمة كل منهما 33.3 مليون دولار.

يتصدر الفرنسي موسى ديابي لاعب الاتحاد، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية ببطولة الدوري السعودي، بنحو 61 مليون دولار، فيما يحل الإنجليزي إيفان توني لاعب الأهلي ثانياً بنحو 55.5 مليون دولار، فيما يأتي الفرنسي محمد سيماكان ثالثاً بنحو 39 مليون دولار، واللاعبين الثلاثة ضمن صفقات صيف 2024.





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