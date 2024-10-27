قفزة في أرباح موبايلي بالربع الثالث لتسجل 829 مليون ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع صافي ربح شركة اتحاد اتصالات
“موبايلي”، في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 58.2%، إلى 829 مليون ريال مقابل 524 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وعلى أساس ربع سنوي نمت أرباح الشركة بنسبة 25.4% مقارنة بأرباحها في الربع الثاني من العام الجاري التي بلغت 661 مليون ريال.
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وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من العام يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 10.6% ليصل إلى 2.57 مليار ريال في الربع الثالث من العام المالي 2024م بالمقارنة مع 2.32 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة للنمو في الإيرادات، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي الناتج عن عكس ضريبة الاستقطاع بقيمة 140مليون ريال.
سجلت“موبايلي” ارتفاعًا في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة بنسبة 15.4% ليصل إلى 1.84 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام المالي 2024 بالمقارنة مع 1.6 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك الارتفاع إلى النمو في إيرادات الشركة.
كما ارتفع هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة ليصل إلى نسبة 41.0% في الربع الثالث من العام المالي 2024 بالمقارنة مع 38.8% للربع المماثل من العام السابق.
ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 38.7% لتصل إلى 960 مليون ريال سعودي، بالمقارنة مع 692 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى النمو في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.
وزادت مصاريف التمويل للربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 3.1% لتصل إلى 167مليون ريال بالمقارنة مع 162 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نظرًا لإعادة تقييم عقود التحوط الناتجة عن اتفاقية التمويل التي تمت في الربع الأول من العام الحالي.
كما انخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث من العام المالي الجاري ليصل إلى 29 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 48 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
ونمت إيرادات موبايلي” في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9.3%، إلى 4.5 مليار ريال تقريبا، مقابل 4.12 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وعزت ذلك بشكل أساسي إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، مدعومًا بالنمو في قطاع الأعمال.
وعلى مستوى أول تسعة أشهر من العام الجاري، نما صافي ربح الشركة بنسبة 43.14% إلى 2.13 مليار ريال تقريبا مقابل 1.5 مليار ريال تقريبا في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت إيرادات الشركة نموا بنسبة 8.5% إلى 13.51 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 12.46 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي، نتيجة نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، مدعومًا بالنمو في قطاع الأعمال.
المصدر:
MENAFN27102024000202011048ID1108821558