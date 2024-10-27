قفزة في أرباح موبايلي بالربع الثالث لتسجل 829 مليون ريال

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع صافي ربح شركة“موبايلي”، في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 58.2%، إلى 829 مليون ريال مقابل 524 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربع سنوي نمت أرباح الشركة بنسبة 25.4% مقارنة بأرباحها في الربع الثاني من العام الجاري التي بلغت 661 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من العام يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 10.6% ليصل إلى 2.57 مليار ريال في الربع الثالث من العام المالي 2024م بالمقارنة مع 2.32 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة للنمو في الإيرادات، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي الناتج عن عكس ضريبة الاستقطاع بقيمة 140مليون ريال.

سجلت“موبايلي” ارتفاعًا في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة بنسبة 15.4% ليصل إلى 1.84 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام المالي 2024 بالمقارنة مع 1.6 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك الارتفاع إلى النمو في إيرادات الشركة.

كما ارتفع هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة ليصل إلى نسبة 41.0% في الربع الثالث من العام المالي 2024 بالمقارنة مع 38.8% للربع المماثل من العام السابق.

ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 38.7% لتصل إلى 960 مليون ريال سعودي، بالمقارنة مع 692 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى النمو في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.

وزادت مصاريف التمويل للربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 3.1% لتصل إلى 167مليون ريال بالمقارنة مع 162 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نظرًا لإعادة تقييم عقود التحوط الناتجة عن اتفاقية التمويل التي تمت في الربع الأول من العام الحالي.

كما انخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث من العام المالي الجاري ليصل إلى 29 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 48 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

ونمت إيرادات موبايلي” في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9.3%، إلى 4.5 مليار ريال تقريبا، مقابل 4.12 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وعزت ذلك بشكل أساسي إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، مدعومًا بالنمو في قطاع الأعمال.

وعلى مستوى أول تسعة أشهر من العام الجاري، نما صافي ربح الشركة بنسبة 43.14% إلى 2.13 مليار ريال تقريبا مقابل 1.5 مليار ريال تقريبا في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة نموا بنسبة 8.5% إلى 13.51 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 12.46 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي، نتيجة نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، مدعومًا بالنمو في قطاع الأعمال.

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