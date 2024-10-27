كوريا الجنوبية تعيد هيكلة الميزانية لخفض نمو الدين العام

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المالية الكوري الجنوبي، تشوي سانج-موك، انكماش وتيرة نمو الدين العام، من خلال إعادة هيكلة أكثر صرامة للميزانية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية الكوري الجنوبي مع المدير الإداري للمخاطر السيادية التابعة لوكالة موديز، ماري ديرون.

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ويعكس تصنيف موديز الائتماني السيادي لكوريا الجنوبية عند“إيه إيه 2” الأسس الاقتصادية السليمة للبلاد.

وصرحت موديز بأن إدراج السندات الحكومية الكورية مؤخرًا في مؤشر السندات الحكومية العالمية يظهر جهود الحكومة للحفاظ على وضعها المالي.

وحافظت وكالة موديز على تصنيفها لكوريا عند“إيه إيه 2′′، وهو ثالث أعلى مستوى للتصنيف، منذ ديسمبر 2015، مع توقعات مستقرة.

وقالت الوكالة، إن توقعات التصنيف المستقرة تعكس“مخاطر محدودة” على الملف الائتماني للبلاد، حيث تظل أساسيات الائتمان معرضة للتأثيرات المادية وطويلة الأمد للتجارة العالمية.

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