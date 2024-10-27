كوريا الجنوبية تعيد هيكلة الميزانية لخفض نمو الدين العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن وزير
المالية الكوري الجنوبي، تشوي سانج-موك، انكماش وتيرة نمو الدين العام، من خلال إعادة هيكلة أكثر صرامة للميزانية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية الكوري الجنوبي مع المدير الإداري للمخاطر السيادية التابعة لوكالة موديز، ماري ديرون.
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ويعكس تصنيف موديز الائتماني السيادي لكوريا الجنوبية عند“إيه إيه 2” الأسس الاقتصادية السليمة للبلاد.
وصرحت موديز بأن إدراج السندات الحكومية الكورية مؤخرًا في مؤشر السندات الحكومية العالمية يظهر جهود الحكومة للحفاظ على وضعها المالي.
وحافظت وكالة موديز على تصنيفها لكوريا عند“إيه إيه 2′′، وهو ثالث أعلى مستوى للتصنيف، منذ ديسمبر 2015، مع توقعات مستقرة.
وقالت الوكالة، إن توقعات التصنيف المستقرة تعكس“مخاطر محدودة” على الملف الائتماني للبلاد، حيث تظل أساسيات الائتمان معرضة للتأثيرات المادية وطويلة الأمد للتجارة العالمية.
المصدر:
MENAFN27102024000202011048ID1108821556
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