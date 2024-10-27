Sunday, 27 October 2024 02:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرق الأوسط على رادار توسعات نايفر الكورية خارجيًا

10/27/2024 4:23:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت“نايفر”، المشغلة لبوابة الإنترنت في كوريا الجنوبية، عن خطتها لإنشاء وحدة للشرق الأوسط في السعودية، بحلول نهاية هذا العام كجزء من جهودها للتوسع خارجيا.

وتخطط“نايفر” للتعاون مع السعودية في مشروعات بمجال التكنولوجيا المتقدمة، وأيضا إنشاء شركات فرعية مشتركة لإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها في السعودية، مثل مشروع إنشاء منصة التوأم الرقمي.

موضوعات متعلقة انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين بأكبر وتيرة خلال 2024 سامسونج vs. إس كيه هاينكس.. أدنى فجوة بالقيمة السوقية للشركتين منذ 13 عامًا أسعار العقارات السعودية تسجل أعلى صعود في الربع الثالث من 2024

وعلى وجه الخصوص، قررت“نايفر” تطوير نموذج لغوي كبير يعتمد على اللغة العربية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي“سدايا”، كما تسعى الشركات المتوسطة الحجم والناشئة للتقدم في الشرق الأوسط.

المصدر:

MENAFN27102024000202011048ID1108821555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث