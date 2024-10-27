الشرق الأوسط على رادار توسعات نايفر الكورية خارجيًا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“نايفر”، المشغلة لبوابة الإنترنت في كوريا الجنوبية، عن خطتها لإنشاء وحدة للشرق الأوسط في السعودية، بحلول نهاية هذا العام كجزء من جهودها للتوسع خارجيا.

وتخطط“نايفر” للتعاون مع السعودية في مشروعات بمجال التكنولوجيا المتقدمة، وأيضا إنشاء شركات فرعية مشتركة لإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها في السعودية، مثل مشروع إنشاء منصة التوأم الرقمي.

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وعلى وجه الخصوص، قررت“نايفر” تطوير نموذج لغوي كبير يعتمد على اللغة العربية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي“سدايا”، كما تسعى الشركات المتوسطة الحجم والناشئة للتقدم في الشرق الأوسط.

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