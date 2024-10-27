الشرق الأوسط على رادار توسعات نايفر الكورية خارجيًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت“نايفر”، المشغلة لبوابة الإنترنت في كوريا الجنوبية، عن خطتها لإنشاء وحدة للشرق الأوسط في السعودية، بحلول نهاية هذا العام كجزء من جهودها للتوسع خارجيا.
وتخطط“نايفر” للتعاون مع السعودية في مشروعات بمجال التكنولوجيا المتقدمة، وأيضا إنشاء شركات فرعية مشتركة لإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها في السعودية، مثل مشروع إنشاء منصة التوأم الرقمي.
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وعلى وجه الخصوص، قررت“نايفر” تطوير نموذج لغوي كبير يعتمد على اللغة العربية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي“سدايا”، كما تسعى الشركات المتوسطة الحجم والناشئة للتقدم في الشرق الأوسط.
المصدر:
MENAFN27102024000202011048ID1108821555
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