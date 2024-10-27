سامسونج Vs. إس كيه هاينكس.. أدنى فجوة بالقيمة السوقية للشركتين منذ 13 عامًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت بورصة كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن الفجوة في القيمة السوقية بين“سامسونج” و”إس كيه هاينكس” سجلت أدنى مستوى منذ 13 عاما.
وبلغت القيمة السوقية لشركة سامسونج للإلكترونيات 15.85%، أي 333.7 تريليون وون (240 مليار دولار)، من القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الكورية“كوسبي”، في 25 أكتوبر.
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وبلغت القيمة السوقية لشركة إس كيه هاينكس 6.95%، أو 146.3 تريليون وون، من سوق كوسبي.
كما بلغت الفجوة في القيمة السوقية بين الشركتين 8.9%، وهي الأدنى منذ 13 عاما وثلاثة أشهر، منذ بلغت الفجوة بينهما 8.84% في عام 2011.
المصدر:
MENAFN27102024000202011048ID1108821552
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