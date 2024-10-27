سامسونج Vs. إس كيه هاينكس.. أدنى فجوة بالقيمة السوقية للشركتين منذ 13 عامًا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت بورصة كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن الفجوة في القيمة السوقية بين“سامسونج” و”إس كيه هاينكس” سجلت أدنى مستوى منذ 13 عاما.

وبلغت القيمة السوقية لشركة سامسونج للإلكترونيات 15.85%، أي 333.7 تريليون وون (240 مليار دولار)، من القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الكورية“كوسبي”، في 25 أكتوبر.

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وبلغت القيمة السوقية لشركة إس كيه هاينكس 6.95%، أو 146.3 تريليون وون، من سوق كوسبي.

كما بلغت الفجوة في القيمة السوقية بين الشركتين 8.9%، وهي الأدنى منذ 13 عاما وثلاثة أشهر، منذ بلغت الفجوة بينهما 8.84% في عام 2011.

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