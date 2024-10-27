Sunday, 27 October 2024 02:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سامسونج Vs. إس كيه هاينكس.. أدنى فجوة بالقيمة السوقية للشركتين منذ 13 عامًا

10/27/2024 4:23:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت بورصة كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن الفجوة في القيمة السوقية بين“سامسونج” و”إس كيه هاينكس” سجلت أدنى مستوى منذ 13 عاما.

وبلغت القيمة السوقية لشركة سامسونج للإلكترونيات 15.85%، أي 333.7 تريليون وون (240 مليار دولار)، من القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الكورية“كوسبي”، في 25 أكتوبر.

موضوعات متعلقة انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين بأكبر وتيرة خلال 2024 شركات الأغذية المصرية تصدر 155 ألف طن في أسبوع أسعار العقارات السعودية تسجل أعلى صعود في الربع الثالث من 2024

وبلغت القيمة السوقية لشركة إس كيه هاينكس 6.95%، أو 146.3 تريليون وون، من سوق كوسبي.

كما بلغت الفجوة في القيمة السوقية بين الشركتين 8.9%، وهي الأدنى منذ 13 عاما وثلاثة أشهر، منذ بلغت الفجوة بينهما 8.84% في عام 2011.

المصدر:

MENAFN27102024000202011048ID1108821552

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث