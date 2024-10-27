ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تداولات الأحد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد مستهل تداولات اليوم الأحد ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة
المصرية، بقيم تداولات 428.9 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 30813 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.64% ليصل إلى 3220 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 7939 نقطة.
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وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 11172 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.77% ليصل لمستوى 38252 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 428.9 مليون جنيه، من خلال تداول 140.9 مليون سهم، بتنفيذ 15.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 193 شركة مقيدة، ارتفع منها 100 سهما، وتراجع 9 سهم في حين لم تتغير أسعار 83 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.21 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 186.01 مليون جنيه و 4.6 مليون جنيه، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 190.6 مليون جنيه .
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