ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تداولات الأحد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شهد مستهل تداولات اليوم الأحد ارتفاع جماعى لمؤشرات المصرية، بقيم تداولات 428.9 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 30813 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.64% ليصل إلى 3220 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 7939 نقطة.

موضوعاتتنفيذ على أسهم“كليوباترا” بـ11.6 مليون جنيه “أبو قير للأسمدة” تعتزم إنشاء محطة طاقة جديدة بقدرة 2.5 ميجا قفزة في أرباح“موبايلي” بالربع الثالث لتسجل 829 مليون ريال

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 11172 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.77% ليصل لمستوى 38252 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 428.9 مليون جنيه، من خلال تداول 140.9 مليون سهم، بتنفيذ 15.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 193 شركة مقيدة، ارتفع منها 100 سهما، وتراجع 9 سهم في حين لم تتغير أسعار 83 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.21 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 186.01 مليون جنيه و 4.6 مليون جنيه، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 190.6 مليون جنيه .