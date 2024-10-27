تنفيذ صفقة على أسهم كليوباترا بـ11.6 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت إدارة عن تنفيذ على أسهم“مستشفى كليوباترا” بقيمة 11.64 مليون جنيه.

وأوضحت البورصة أنه تم تنفيذ الصفقة عبر 1.7 في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

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وارتفعت أرباح الشركة خلال النضف الأول لتصل 366.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 212.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.37 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.58 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

ارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 92% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 204.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 106.58 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.18 مليار جنيه، مقابل 776.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا، توزيع أرباح على العاملين بالشركة دون المساهمين بقيمة 55.95 مليون جنيه عن أرباح العام الماضي.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

كشفت شركة“مستشفى كليوباترا”، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة“ممتدة للرعاية الطبية” التابعة لفواز الحكير: لدعم إطلاق مستشفى جديد يضم 200 سرير للعلاج التأهيلي والرعاية طويلة المدى في الرياض.

وقالت الشركة، إن المستشفى يعد أول مشروعاتها بمجال الرعاية الصحية السعودية، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في نهاية العام الجاري.

وتتضمن الاتفاقية، قيام شركة مستشفى كليوباترا بتقديم خدماتها نظير أتعاب استشارية لفترات ما قبل وبعد التشغيل، بالإضافة إلى حوافز أداء طبقاً لنتائج المستشفى.

وكانت توقعت شركة مستشفى كليوباترا، نمو إيرادات الشركة بمعدل سنوي 35% خلال عام 2023.

كمت توقعت نمو إيراداتها بمعدل سنوي 44% خلال الربع الأخير من العام الماضي؛ بدعم من زيادة عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها خلال الفترة نفسها، والمردود الإيجابي لتحسن الكفاءة التشغيلية وتنوع باقة خدمات الرعاية الصحية المقدمة.