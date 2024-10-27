تنفيذ صفقة على أسهم كليوباترا بـ11.6 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة
عن تنفيذ صفقة
على أسهم“مستشفى كليوباترا” بقيمة 11.64 مليون جنيه.
وأوضحت البورصة أنه تم تنفيذ الصفقة عبر 1.7 مليون سهم في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.
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وارتفعت أرباح الشركة خلال النضف الأول لتصل 366.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 212.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.37 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.58 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.
ارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 92% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 204.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 106.58 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.18 مليار جنيه، مقابل 776.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا، توزيع أرباح على العاملين بالشركة دون المساهمين بقيمة 55.95 مليون جنيه عن أرباح العام الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
كشفت شركة“مستشفى كليوباترا”، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة“ممتدة للرعاية الطبية” التابعة لفواز الحكير: لدعم إطلاق مستشفى جديد يضم 200 سرير للعلاج التأهيلي والرعاية طويلة المدى في الرياض.
وقالت الشركة، إن المستشفى يعد أول مشروعاتها بمجال الرعاية الصحية السعودية، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في نهاية العام الجاري.
وتتضمن الاتفاقية، قيام شركة مستشفى كليوباترا بتقديم خدماتها نظير أتعاب استشارية لفترات ما قبل وبعد التشغيل، بالإضافة إلى حوافز أداء طبقاً لنتائج المستشفى.
وكانت توقعت شركة مستشفى كليوباترا، نمو إيرادات الشركة بمعدل سنوي 35% خلال عام 2023.
كمت توقعت نمو إيراداتها بمعدل سنوي 44% خلال الربع الأخير من العام الماضي؛ بدعم من زيادة عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها خلال الفترة نفسها، والمردود الإيجابي لتحسن الكفاءة التشغيلية وتنوع باقة خدمات الرعاية الصحية المقدمة.
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