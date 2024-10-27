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شركات الأغذية المصرية تصدر 155 ألف طن في أسبوع

10/27/2024 4:23:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 3725 رسالة لـ1385 شركة مصدرة، خلال الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجاري، بكمية بلغت 155 ألف طن، تنوعت ما بين 585 صنفا.

وأوضحت الهيئة – في تقريرها الأسبوعي – أن البطاطا الحلوة تصدرت قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 50 صنفا بنحو 32 ألف طن.

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وأضافت أن الرمان تصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 13 ألف طن، تليه المانجو والليمون بواقع 6 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنفا بنحو 32 ألف طن.

وأشارت إلى أن السودان والسعودية وليبيا وأمريكا مثلث أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 166 دولة مستوردة، مضيفة أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 640 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 450 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 430 رسالة.

ولفتت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 2270 رسالة بنحو 461 ألف طن لعدد 826 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 166 صنفا من قمح وسكر خام وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها البرازيل وإندونيسيا وأمريكا.

وأوضحت أن ميناء الإسكندرية تصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 790 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 360 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 330 رسالة.

وتابع التقرير، أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة سجلت 29 منتجا و14 شركة ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 651 منتجا جديدا، وأصدرت 11 شهادة بيع حر.

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