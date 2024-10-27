شركات الأغذية المصرية تصدر 155 ألف طن في أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء
، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 3725 رسالة لـ1385 شركة مصدرة، خلال الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجاري، بكمية بلغت 155 ألف طن، تنوعت ما بين 585 صنفا.
وأوضحت الهيئة – في تقريرها الأسبوعي – أن البطاطا الحلوة تصدرت قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 50 صنفا بنحو 32 ألف طن.
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وأضافت أن الرمان تصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 13 ألف طن، تليه المانجو والليمون بواقع 6 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنفا بنحو 32 ألف طن.
وأشارت إلى أن السودان والسعودية وليبيا وأمريكا مثلث أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 166 دولة مستوردة، مضيفة أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 640 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 450 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 430 رسالة.
ولفتت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 2270 رسالة بنحو 461 ألف طن لعدد 826 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 166 صنفا من قمح وسكر خام وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها البرازيل وإندونيسيا وأمريكا.
وأوضحت أن ميناء الإسكندرية تصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 790 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 360 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 330 رسالة.
وتابع التقرير، أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة سجلت 29 منتجا و14 شركة ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 651 منتجا جديدا، وأصدرت 11 شهادة بيع حر.
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