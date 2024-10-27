انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين بأكبر وتيرة خلال 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال شهر سبتمبر 2024، بأكبر وتيرة شهرية خلال العام الحالي، رغم جهود الحكومة في تكثيف الحوافز المالية لتنشيط النمو الاقتصادي.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الأحد، انخفاض أرباح الشركات الصناعية في سبتمبر 2024 بنحو 27.1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، بعد تراجع قدره 17.8% في أغسطس 2024 وفقا لسي إن إن.

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وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من العام في الفترة من يناير إلى سبتمبر، هبطت أرباح الشركات الصناعية بثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو 3.5%، مقارنة بارتفاع قدره 0.5% في الفترة من يناير إلى أغسطس.

وما يسلط الضوء على تأثير خفض الأسعار وضعف الطلب على الأعمال، تراجع أرباح صناعة السيارات في الصين بنسبة 21.4% على أساس سنوي إلى 30.5 مليار يوان في أغسطس، حسب ما أظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية.

وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) من عملياتها الرئيسية.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، وي نينغ، إن انخفاض الأرباح الصناعية في سبتمبر يرجع إلى عوامل مثل ضعف الطلب والانخفاض الحاد في أسعار المنتجين.

ومع ذلك، أشار وي في بيان أن الإجراءات السياسية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً من شأنها تعزيز بيئة مواتية لإنتاج وتشغيل المؤسسات الصناعية، ودعم انتعاش وتحسين أرباحها.

الاقتصاد الصيني في مأزق

وكشفت البيانات الأخيرة عن نمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث، بينما أظهر قطاع العقارات المتضرر من الأزمة علامات قليلة على الاستقرار مع تسابق بكين لتنشيط النمو.

وتشير البيانات الأخيرة أيضاً إلى زيادة الضغوط الانكماشية، وضعف نمو الصادرات، وتراجع الطلب على القروض، ما يثير إنذاراً بشأن التعافي الاقتصادي، ويعزز مبررات التحفيز المالي لتحفيز النمو.

لذلك، كثفت السلطات بشكل كبير الحزم التحفيزية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة، منذ أواخر سبتمبر لضمان وصول النمو إلى هدف بكين البالغ 5% هذا العام.

كما تعهد وزير المالية الصيني بمزيد من التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر، دون إعطاء تفاصيل عن مقدار الحزمة، بعد إعلان البنك المركزي أواخر الشهر الماضي عن إجراءات الدعم النقدي الأكثر عدوانية منذ جائحة كورونا.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأسبوع الماضي إن أعلى هيئة تشريعية في الصين ستجتمع في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر تشرين الثاني المقبل لكنها لم تذكر تفاصيل عن جدول أعمال الديون المرتقبة وغيرها من الإجراءات المالية.





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