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مركز الملك سلمان للاغاثة: أكثر من مليار دولار لدعم النازحين بالساحل وتشاد

10/26/2024 11:32:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 26 - 10 (كونا) -- أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة اليوم السبت أن حجم التعهدات في مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد بلغت أكثر 1ر1 مليار دولار امريكي بالإضافة الى التبرعات العينية التي جاءت من أكثر من عشر دول وهيئات ومنظمات مانحة.
وذكر الربيعة في كلمة له في ختام أعمال المؤتمر ان هذه المساهمات الكريمة تجسد الالتزام بقيم العطاء والتضامن وتؤدي دورا محوريا في تمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات اللازمة وتحقق الأمن والازدهار للمتضررين.
وأكد حرص المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأن تكون الجهود متواصلة ومكثفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين والعمل بالشراكة مع الجهات كافة لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للجهات المانحة التي أسهمت بسخاء في دعم هذه الجهود الإنسانية النبيلة.
كما أعرب عن شكره لمنظمة التعاون الإسلامي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجميع المنظمات والهيئات المشاركة.
وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد اليوم السبت في مقر منظمة التعاون الاسلامي بجدة ولذي جاء والذي جاء بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
جاء المؤتمر بالتنسيق ايضا مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استجابة للأزمة الإنسانية الحادة في دول الساحل وبحيرة تشاد وهي (نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ومالي.
ومثل وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر القائم بالأعمال بالإنابة في القنصلية العامة لدولة الكويت في جدة الوزير المفوض ناصر الخالدي الى جانب المستشار في مندوبية دولة الكويت الدائمة لمنظمة التعاون الاسلامي تركي الديحاني. (النهاية)

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