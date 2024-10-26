مركز الملك سلمان للاغاثة: أكثر من مليار دولار لدعم النازحين بالساحل وتشاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 26 - 10 (كونا) -- أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة اليوم السبت أن حجم التعهدات في مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد بلغت أكثر 1ر1 مليار دولار امريكي بالإضافة الى التبرعات العينية التي جاءت من أكثر من عشر دول وهيئات ومنظمات مانحة.
وذكر الربيعة في كلمة له في ختام أعمال المؤتمر ان هذه المساهمات الكريمة تجسد الالتزام بقيم العطاء والتضامن وتؤدي دورا محوريا في تمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات اللازمة وتحقق الأمن والازدهار للمتضررين.
وأكد حرص المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأن تكون الجهود متواصلة ومكثفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين والعمل بالشراكة مع الجهات كافة لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للجهات المانحة التي أسهمت بسخاء في دعم هذه الجهود الإنسانية النبيلة.
كما أعرب عن شكره لمنظمة التعاون الإسلامي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجميع المنظمات والهيئات المشاركة.
وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد اليوم السبت في مقر منظمة التعاون الاسلامي بجدة ولذي جاء والذي جاء بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
جاء المؤتمر بالتنسيق ايضا مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استجابة للأزمة الإنسانية الحادة في دول الساحل وبحيرة تشاد وهي (نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ومالي.
ومثل وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر القائم بالأعمال بالإنابة في القنصلية العامة لدولة الكويت في جدة الوزير المفوض ناصر الخالدي الى جانب المستشار في مندوبية دولة الكويت الدائمة لمنظمة التعاون الاسلامي تركي الديحاني. (النهاية)
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