Sunday, 27 October 2024 06:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام اعمال الكونغرس ال85 للاتحاد الدولي للجمباز بالدوحة

10/26/2024 11:32:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 26 – 10 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت أعمال الكونغرس الـ85 للاتحاد الدولي للجمباز بالدوحة والتي أقيمت طيلة ثلاثة أيام متتالية بمشاركة أكثر من 500 مسؤول عن الاتحادات الوطنية للجمباز يمثلون 157 دولة.
واعتمد الكونغرس الخطة المالية للاتحاد خلال السنوات الأربع المقبلة (2025 - 2028) حيث ستتيح تنفيذ استراتيجية الاتحاد الدولي للجمباز وأهدافه والتي تشمل تنظيم بطولات العالم في الفروع السبعة المختلفة للجمباز بالإضافة إلى فعاليات "الجمباز للجميع" وإدارة البطولات والأحداث الدولية الأخرى ودعم البرامج التعليمية والتطويرية على المستوى العالمي.
وناقش المشاركون خلال الاجتماعات سلسلة من التقارير لمؤسسة الأخلاقيات المستقلة للجمباز ومؤسسة الاتحاد الدولي للتضامن وتم تسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بحماية الرياضيين وتقرير الحوكمة الخاص برابطة الاتحادات الأولمبية الدولية الصيفية.
ووافق الكونغرس على تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الدولي للجمباز وكان أبرزها إدراج "الجمباز لذوي الاحتياجات الخاصة" كفرع جديد للتنافس إلى جانب إطلاق علامة تجارية جديدة تحمل اسم الاتحاد الدولي للجمباز.
كما وافق المشاركون أيضا على انضمام خمس اتحادات وطنية جديدة إلى الاتحاد الدولي للجمباز وهي اتحادات أنتيغوا وبربودا وكوت ديفوار وغينيا وكينيا وزامبيا ليرتفع عدد الاتحادات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز إلى 164.
ووافقت الاتحادات المجتمعة بالإجماع أيضا على عرض الاتحاد التايلاندي للجمباز لاستضافة كونغرس الاتحاد الدولي للجمباز الـ86 في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وكانت اجتماعات الكونغرس شهدت إعادة انتخاب موريناري واتانابي رئيسا للاتحاد الدولي للعبة الجمباز وإعادة انتخاب علي الهتمي نائبا أول لرئيس الاتحاد الدولي للجمباز.(النهاية)

س س س / ف ا س



MENAFN26102024000071011013ID1108821279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث