اختتام اعمال الكونغرس ال85 للاتحاد الدولي للجمباز بالدوحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة 26 – 10 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت أعمال الكونغرس الـ85 للاتحاد الدولي للجمباز بالدوحة والتي أقيمت طيلة ثلاثة أيام متتالية بمشاركة أكثر من 500 مسؤول عن الاتحادات الوطنية للجمباز يمثلون 157 دولة.
واعتمد الكونغرس الخطة المالية للاتحاد خلال السنوات الأربع المقبلة (2025 - 2028) حيث ستتيح تنفيذ استراتيجية الاتحاد الدولي للجمباز وأهدافه والتي تشمل تنظيم بطولات العالم في الفروع السبعة المختلفة للجمباز بالإضافة إلى فعاليات "الجمباز للجميع" وإدارة البطولات والأحداث الدولية الأخرى ودعم البرامج التعليمية والتطويرية على المستوى العالمي.
وناقش المشاركون خلال الاجتماعات سلسلة من التقارير لمؤسسة الأخلاقيات المستقلة للجمباز ومؤسسة الاتحاد الدولي للتضامن وتم تسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بحماية الرياضيين وتقرير الحوكمة الخاص برابطة الاتحادات الأولمبية الدولية الصيفية.
ووافق الكونغرس على تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الدولي للجمباز وكان أبرزها إدراج "الجمباز لذوي الاحتياجات الخاصة" كفرع جديد للتنافس إلى جانب إطلاق علامة تجارية جديدة تحمل اسم الاتحاد الدولي للجمباز.
كما وافق المشاركون أيضا على انضمام خمس اتحادات وطنية جديدة إلى الاتحاد الدولي للجمباز وهي اتحادات أنتيغوا وبربودا وكوت ديفوار وغينيا وكينيا وزامبيا ليرتفع عدد الاتحادات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز إلى 164.
ووافقت الاتحادات المجتمعة بالإجماع أيضا على عرض الاتحاد التايلاندي للجمباز لاستضافة كونغرس الاتحاد الدولي للجمباز الـ86 في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وكانت اجتماعات الكونغرس شهدت إعادة انتخاب موريناري واتانابي رئيسا للاتحاد الدولي للعبة الجمباز وإعادة انتخاب علي الهتمي نائبا أول لرئيس الاتحاد الدولي للجمباز.(النهاية)
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