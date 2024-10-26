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وزير الخارجية المصري: وقف إطلاق النار في غزة ولبنان أساس التهدئة في المنطقة

10/26/2024 11:32:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان هو الأساس في التهدئة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي المشترك عقده الوزير عبدالعاطي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها عقب جلسة مباحثات ثنائية في العاصمة المصرية القاهرة.
واكد عبدالعاطي أن وقف اطلاق النار في لبنان مسألة حيوية وبدون ذلك ستستمر مخاطر التصعيد في المنطقة ولن تكون هناك دولة بمأمن عن مخاطر هذا التصعيد.
وقال ردا على سؤال حول التهديدات والمخاطر المتسارعة وغير المسبوقة في المنطقة إن مصر كدولة إقليمية رئيسية ليس فقط في إقليمها ولكن في محيطها العالمي معنية بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والتصعيد مسألة شديدة الخطورة يمكن أن يؤدي الى الانزلاق لحرب شاملة في المنطقة ولن يكون هناك فائز.
وأوضح أن مصر على اتصال مع كل الأطراف لافتا إلى أن الاتصالات تهدف إلى خفض التصعيد وعدم الانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة.
واضاف "نسعى جاهدين إلى العمل على ضبط الأمور وخفض حدة التصعيد" ولن يحدث ذلك الا من عبر تبني سياسات محددة أهمها التوقف عن كل السياسات الأحادية والاستفزازية والتوقف عن العدوان وأعمال القتل اليومية في قطاع غزة مؤكدا اهمية "لحل السياسي والاستماع لصوت المنطق والعقل".
واشار عبدالعاطي إلى أن القوة العسكرية وغطرسة القوة لن تحقق الأمن لأي طرف كان ولا بد من التفاوض ومن إعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبدون ذلك لن يكون هناك أمن ولا استقرار في المنطقة ولا لأي دولة بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه أعرب الوزير سيبيها عن تقدير بلاده للجهود التي تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وحول تطورات الاوضاع بمنطقة الشرق الأوسط قال "ندين أعمال العنف ونؤكد أهمية حماية المدنيين وضرورة التوصل إلى حل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وعلى مبدأ حل الدولتين".
ومن ناحية أخري أوضح أنه تطرق خلال المباحثات مع الوزير المصري إلى "صيغة السلام" التي طرحتها أوكرانيا وتعتبرها الطريق الوحيد لوضع نهاية للأزمة في بلاده لافتا إلى أنه وجه الدعوة لمصر للمشاركة في قمة السلام الثانية حول أوكرانيا.
واشار الى ان "أوكرانيا منفتحة على تعزيز التعاون مع مصر وتنشيط مجلس الأعمال بين البلدين" مؤكدا استعداد بلاده للعمل على استعادة ديناميكية العلاقات مع مصر.
وفيما يخص الأمن المائي المصري شدد وزير الخارحية الاوكراني على أن مسألة نهر النيل تعتبر مسألة وجودية بالنسبة لمصر معربا عن دعم بلاده للحوار الشامل بين جميع الأطراف المعنية. (النهاية)

ع ف ف / ف ا س



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