وزير الخارجية المصري: وقف إطلاق النار في غزة ولبنان أساس التهدئة في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 26 - 10 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان هو الأساس في التهدئة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي المشترك عقده الوزير عبدالعاطي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها عقب جلسة مباحثات ثنائية في العاصمة المصرية القاهرة.
واكد عبدالعاطي أن وقف اطلاق النار في لبنان مسألة حيوية وبدون ذلك ستستمر مخاطر التصعيد في المنطقة ولن تكون هناك دولة بمأمن عن مخاطر هذا التصعيد.
وقال ردا على سؤال حول التهديدات والمخاطر المتسارعة وغير المسبوقة في المنطقة إن مصر كدولة إقليمية رئيسية ليس فقط في إقليمها ولكن في محيطها العالمي معنية بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والتصعيد مسألة شديدة الخطورة يمكن أن يؤدي الى الانزلاق لحرب شاملة في المنطقة ولن يكون هناك فائز.
وأوضح أن مصر على اتصال مع كل الأطراف لافتا إلى أن الاتصالات تهدف إلى خفض التصعيد وعدم الانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة.
واضاف "نسعى جاهدين إلى العمل على ضبط الأمور وخفض حدة التصعيد" ولن يحدث ذلك الا من عبر تبني سياسات محددة أهمها التوقف عن كل السياسات الأحادية والاستفزازية والتوقف عن العدوان وأعمال القتل اليومية في قطاع غزة مؤكدا اهمية "لحل السياسي والاستماع لصوت المنطق والعقل".
واشار عبدالعاطي إلى أن القوة العسكرية وغطرسة القوة لن تحقق الأمن لأي طرف كان ولا بد من التفاوض ومن إعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبدون ذلك لن يكون هناك أمن ولا استقرار في المنطقة ولا لأي دولة بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه أعرب الوزير سيبيها عن تقدير بلاده للجهود التي تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وحول تطورات الاوضاع بمنطقة الشرق الأوسط قال "ندين أعمال العنف ونؤكد أهمية حماية المدنيين وضرورة التوصل إلى حل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وعلى مبدأ حل الدولتين".
ومن ناحية أخري أوضح أنه تطرق خلال المباحثات مع الوزير المصري إلى "صيغة السلام" التي طرحتها أوكرانيا وتعتبرها الطريق الوحيد لوضع نهاية للأزمة في بلاده لافتا إلى أنه وجه الدعوة لمصر للمشاركة في قمة السلام الثانية حول أوكرانيا.
واشار الى ان "أوكرانيا منفتحة على تعزيز التعاون مع مصر وتنشيط مجلس الأعمال بين البلدين" مؤكدا استعداد بلاده للعمل على استعادة ديناميكية العلاقات مع مصر.
وفيما يخص الأمن المائي المصري شدد وزير الخارحية الاوكراني على أن مسألة نهر النيل تعتبر مسألة وجودية بالنسبة لمصر معربا عن دعم بلاده للحوار الشامل بين جميع الأطراف المعنية. (النهاية)
ع ف ف / ف ا س
MENAFN26102024000071011013ID1108821278