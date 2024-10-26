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وزيرة المالية والاستثمار: نركز على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز رأس المال البشري للتنويع الاقتصادي

10/26/2024 11:32:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 10 (كونا) -- شددت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم السبت على أن الكويت تركز على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز رأس المال البشري وتوسيع نطاق التمويل وتشجيع الشراكات الطويلة الأجل وإنشاء الإطار التنظيمي الملائم للمستثمرين ضمن استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي.
جاءت تصريحات الوزيرة الفصام خلال الاجتماع المشترك بين الرئيس الـ 14 لمجموعة البنك الدولي أجاي بانغا ومحافظي الدول العربية ضمن مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وأضافت الفصام أن الكويت أيضا تركز جهودها في استراتيجية التنويع الاقتصادي على التوسع في القطاعات ذات الأولوية مع اغتنام فرص السوق وتعزيز ركائز البنية التحتية الأساسية ضمن مساعيها الدؤوبة لبناء اقتصاد مرن ومستدام ومزدهر ومستعد لمواجهة التحديات المستقبلية.
ونوهت في هذا السياق بأن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولا اقتصاديا كبيرا وتعمل على تنويع اقتصادها تدريجيا بعيدا عن الاعتماد على النفط من خلال القيام باستثمارات استراتيجية في الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة وهذا التحول مدفوع بالتركيز على المدى الطويل.
من جانب آخر أكدت الفصام التزام الكويت ببناء شراكات استراتيجية إقليميا وعالميا لتسريع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي ودفع التنمية المستدامة في العالم العربي مضيفة "سنعمل معا بشكل وثيق ومواءمة جهودنا لضمان النجاح المتبادل والنمو المستدام".
وناقشت الجلسة التحديات والتطورات الاقتصادية التي تواجه الدول الخليجية والعربية والتطلع لبناء اقتصادات مرنة ومستدامة ومزدهرة ومستعدة لمواجهة تحديات المستقبل كما تم مناقشة سبل تعزيز دور البنك الدولي في دعم تلك الدول من خلال برامجه التمويلية وخططه الإصلاحية.
تجدر الاشارة الى ان الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تختتم أعمالها اليوم في واشنطن. (النهاية) أ م م / ه س ص

MENAFN26102024000071011013ID1108821277

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