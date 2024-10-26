الدوري السعودي: الهلال يواصل الصدارة بالفوز على التعاون بثنائية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 26 - 10 (كونا) -- فاز فريق الهلال اليوم السبت على نظيره التعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بنتيجة (2 - 0).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري على ملعب (المملكة أرينا) في الرياض.
وافتتح الهلال التسجيل عبر مهاجمه الصربي ألكساندر متروفيتش في الدقيقة 15 لينهي الهلال الشوط الاول متقدما بهدف دون رد وعزز الهلال تقدمه بالنتيجة مسجلا الهدف الثاني عن طريق الصربي الآخر سيرجي سافيتش في الدقيقة 62.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده من النقاط إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة ال11 في المركز التاسع. (النهاية)
ع ش
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