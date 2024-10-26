الدوري الإسباني: برشلونة يحسم الكلاسيكو برباعية نظيفة في شباك ريال مدريد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 26 - 10 (كونا) -- عزز (برشلونة) تصدره الدوري
الإسباني لكرة القدم
بفوزه على منافسه التاريخي (ريال مدريد) باربعة أهداف دون رد اليوم السبت في أول (كلاسيكو) بالموسم في إطار منافسات الجولة 11 من المسابقة.
وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة (مدريد) سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي التقدم للضيوف في الدقائق 54 و 56 من زمن المباراة.
وعزز لامين يامال بهدف ثالث في الدقيقة 77 فيما اختتم زميله البرازيلي رافينيا بهدف رابع وأخير في الدقيقة 84 ليحصد (برشلونة) النقاط الثلاث.
ورفع (برشلونة) رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) الذي تجمد رصيده عند 24 نقطة.
ويحل (أتلتيكو مدريد) الرابع بالترتيب ضيفا على (ريال بيتيس) غدا الأربعاء فيما فاز (فياريال) الثالث بهدفين لهدف على (بلد الوليد) في وقت سابق اليوم. (النهاية)
ه ن د
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