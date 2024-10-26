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الدوري الإسباني: برشلونة يحسم الكلاسيكو برباعية نظيفة في شباك ريال مدريد

10/26/2024 11:32:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 26 - 10 (كونا) -- عزز (برشلونة) تصدره الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على منافسه التاريخي (ريال مدريد) باربعة أهداف دون رد اليوم السبت في أول (كلاسيكو) بالموسم في إطار منافسات الجولة 11 من المسابقة.
وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة (مدريد) سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي التقدم للضيوف في الدقائق 54 و 56 من زمن المباراة.
وعزز لامين يامال بهدف ثالث في الدقيقة 77 فيما اختتم زميله البرازيلي رافينيا بهدف رابع وأخير في الدقيقة 84 ليحصد (برشلونة) النقاط الثلاث.
ورفع (برشلونة) رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) الذي تجمد رصيده عند 24 نقطة.
ويحل (أتلتيكو مدريد) الرابع بالترتيب ضيفا على (ريال بيتيس) غدا الأربعاء فيما فاز (فياريال) الثالث بهدفين لهدف على (بلد الوليد) في وقت سابق اليوم. (النهاية)

ه ن د



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