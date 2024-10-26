استشهاد 35 فلسطينيا واصابة اخرين في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 26 - 10 (كونا) -- استشهد 35 فلسطينيا مساء السبت في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبتها في بلدة (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال قصفت مربعا سكنيا في (بيت لاهيا) يضم خمسة منازل على الاقل ما ادى الى استشهاد 35 فلسطينيا على الاقل بينهم نساء واطفال واصابة اخرين.
واوضحت ان المواطنين يقومون بنقل الشهداء والجرحى الى منازل مجاورة بسبب خروح مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة واستهداف الاحتلال طواقم الاسعاف والانقاذ. (النهاية)
ن ق / ر ج
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