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إيني و بي بي تستأنفان التنقيب عن النفط في ليبيا بعد توقف 10 سنوات

10/26/2024 11:32:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 26 - 10 (كونا) -- أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم السبت أن شركتي“إيني” الإيطالية و”بريتش بتروليوم” البريطانية استأنفتا نشاطهما الاستكشافي في ليبيا بعد توقف عمليات الحفر في المنطقة البرية منذ عام 2014.
وذكرت المؤسسة في بيان أن شركة“إيني” شرعت في تنفيذ نشاطها الاستكشافي في (حوض غدامس) غرب ليبيا التي تتولى تشغيله بالشراكة مع“بريتش بتروليوم” وشركة الاستثمارات الليبية.
وأضافت أن شركة“ريبسول” الإسبانية تستعد لاستئناف عمليات الحفر في (حوض مرزق) جنوب غرب ليبيا بينما ستباشر شركة“أو إم في” النمساوية نشاطها في منطقة (حوض سرت) خلال الأسابيع القادمة.
واوضحت أن الاستكشافات والاختبارات التي تم الشروع بها يتوقع أن تؤكد وجود كميات مهمة من النفط والغاز في هذه الأبار. (النهاية)

ش ب م / ف ا س




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