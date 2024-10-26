إيني و بي بي تستأنفان التنقيب عن النفط في ليبيا بعد توقف 10 سنوات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 26 - 10 (كونا) -- أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم السبت أن شركتي“إيني” الإيطالية و”بريتش بتروليوم” البريطانية استأنفتا نشاطهما الاستكشافي في ليبيا بعد توقف عمليات الحفر في المنطقة البرية منذ عام 2014.
وذكرت المؤسسة في بيان أن شركة“إيني” شرعت في تنفيذ نشاطها الاستكشافي في (حوض غدامس) غرب ليبيا التي تتولى تشغيله بالشراكة مع“بريتش بتروليوم” وشركة الاستثمارات الليبية.
وأضافت أن شركة“ريبسول” الإسبانية تستعد لاستئناف عمليات الحفر في (حوض مرزق) جنوب غرب ليبيا بينما ستباشر شركة“أو إم في” النمساوية نشاطها في منطقة (حوض سرت) خلال الأسابيع القادمة.
واوضحت أن الاستكشافات والاختبارات التي تم الشروع بها يتوقع أن تؤكد وجود كميات مهمة من النفط والغاز في هذه الأبار. (النهاية)
ش ب م / ف ا س
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