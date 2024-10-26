لبنان: 6 قتلى بغارات الاحتلال على (جديدة مرجعيون) جنوبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 26 – 10 (كونا) -- ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم السبت ان غارتين للاحتلال الاسرائيلي مساء على بلدة (جديدة مرجعيون) في جنوب لبنان ادتا الى مقتل 6 اشخاص وجرح شخص واحد.
واشارت الوكالة الوطنية الى غارة لطيران الاحتلال على اطراف بلدة (الزرارية) في الجنوب ادت الى "وقوع اصابات" من دون ذكر تفاصيل اضافية.
وشن طيران
الاحتلال الاسرائيلي غارات في الجنوب شملت بلدات (الخيام والسكسكية والنبطية الفوقا والخرايب).
وافادت بأن محيط (الهرمل) الحدودية شمالي شرق لبنان تعرض لغارات الاحتلال التي طاولت الحدود الشمالية لمدينة (الهرمل) مع سوريا. (النهاية)
أ ي ب / ر ج
MENAFN26102024000071011013ID1108821272
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