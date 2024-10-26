موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام تشدد على أن الكويت تركز على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز رأس المال البشري وتوسيع نطاق التمويل وتشجيع الشركات الطويلة الأجل وإنشاء الإطار التنظيمي الملائم للمستثمرين ضمن استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي.

طهران - الجيش الإيراني يعلن مقتل عسكريين اثنين جراء هجوم الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية ويعلن لاحقا ارتفاع عدد القتلى إلى أربعة أشخاص.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن وصول 77 شهيدا فلسطينيا و289 مصابا إلى المستشفيات الفلسطينية خلال الساعات ال48 الماضية وتلفت إلى وجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض لم تتمكن الفرق الطبية من انتشالهم.

بيروت - السلطات اللبنانية تعلن أن 19 شخصا قضوا وأصيب 108 آخرون بجروح في 24 ساعة شن خلالها الاحتلال الإسرائيلي 76 غارة على مختلف أنحاء لبنان وتكشف عن أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ الثامن من اكتوبر من العام الماضي ارتفع إلى 2653 قتيلا و 12360 جريحا كما وصل اجمالي الاعتداءات الإسرائيلية إلى 11161.

رام الله - 35 فلسطينيا يستشهدون في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكبها في بلدة (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة.

طهران - السلطات الإيرانية تعلن مقتل 10 أشخاص من قوات الشرطة جراء "هجوم إرهابي" مسلح في محافظة سيستان وبلوشستان المحاذية للحدود مع باكستان. (النهاية) ر ج