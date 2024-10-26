موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - وزيرة
المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام تشدد على أن الكويت تركز على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز رأس المال البشري وتوسيع نطاق التمويل وتشجيع الشركات الطويلة الأجل وإنشاء الإطار التنظيمي الملائم للمستثمرين ضمن استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي.
طهران - الجيش الإيراني يعلن مقتل عسكريين اثنين جراء هجوم الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية ويعلن لاحقا ارتفاع عدد القتلى إلى أربعة أشخاص.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن وصول 77 شهيدا فلسطينيا و289 مصابا إلى المستشفيات الفلسطينية خلال الساعات ال48 الماضية وتلفت إلى وجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض لم تتمكن الفرق الطبية من انتشالهم.
بيروت - السلطات اللبنانية تعلن أن 19 شخصا قضوا وأصيب 108 آخرون بجروح في 24 ساعة شن خلالها الاحتلال الإسرائيلي 76 غارة على مختلف أنحاء لبنان وتكشف عن أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ الثامن من اكتوبر من العام الماضي ارتفع إلى 2653 قتيلا و 12360 جريحا كما وصل اجمالي الاعتداءات الإسرائيلية إلى 11161.
رام الله - 35 فلسطينيا يستشهدون في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكبها في بلدة (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة.
طهران - السلطات الإيرانية تعلن مقتل 10 أشخاص من قوات الشرطة جراء "هجوم إرهابي" مسلح في محافظة سيستان وبلوشستان المحاذية للحدود مع باكستان. (النهاية) ر ج
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