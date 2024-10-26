جوجل يطور أداة لتمييز النصوص المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طور‭ ‬‮«‬جوجل‮»‬‭ ‬أداة‭ ‬ SynthID ‭ ‬ Text ‭ ‬التي‭ ‬تسهّل‭ ‬تمييز‭ ‬المحتوى‭ ‬المنشأ‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عن‭ ‬المنشورات‭ ‬المكتوبة‭ ‬بشريًّا،‭ ‬وأتاحت‭ ‬الشركة‭ ‬نسخة‭ ‬مفتوحة‭ ‬المصدر‭.‬

أداة‭ ‬ SynthID ‭ ‬ Text ‭ ‬الجديدة،‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬‮«‬العلامات‭ ‬المائية‮»‬‭ ‬لمخرجات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدية‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬نظام‭ ‬العلامات‭ ‬المائية‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للمعلومات‭ ‬الخاطئة‭ ‬والمعلومات‭ ‬المضللة،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬الغش‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬وأماكن‭ ‬العمل‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬‮«‬ديب‭ ‬مايند‮»‬‭ ‬بوشميت‭ ‬كوهلي‭: ‬‮«‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬ SynthID ‭ ‬ليس‭ ‬حلاً‭ ‬سحرياً‭ ‬لتحديد‭ ‬المحتوى‭ ‬المنشأ‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬إلّا‭ ‬أنه‭ ‬لبنة‭ ‬مهمة‭ ‬لتطوير‭ ‬أدوات‭ ‬تعريف‭ ‬أكثر‭ ‬موثوقية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭.‬