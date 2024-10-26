جوجل يطور أداة لتمييز النصوص المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
طور «جوجل» أداة SynthID Text التي تسهّل تمييز المحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي عن المنشورات المكتوبة بشريًّا، وأتاحت الشركة نسخة مفتوحة المصدر.
أداة SynthID Text الجديدة، هي جزء من مجموعة أكبر من أدوات «العلامات المائية» لمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
ويمكن أن يساعد نظام العلامات المائية هذا في منع إساءة استخدام روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي للمعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة، ناهيك عن الغش في المدارس وأماكن العمل.
وقال نائب رئيس قسم الأبحاث في «ديب مايند» بوشميت كوهلي: «في حين أن SynthID ليس حلاً سحرياً لتحديد المحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلّا أنه لبنة مهمة لتطوير أدوات تعريف أكثر موثوقية للذكاء الاصطناعي».
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