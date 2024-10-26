Sunday, 27 October 2024 06:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جوجل يطور أداة لتمييز النصوص المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي

10/26/2024 11:31:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طور‭ ‬‮«‬جوجل‮»‬‭ ‬أداة‭ ‬ SynthID ‭ ‬ Text ‭ ‬التي‭ ‬تسهّل‭ ‬تمييز‭ ‬المحتوى‭ ‬المنشأ‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عن‭ ‬المنشورات‭ ‬المكتوبة‭ ‬بشريًّا،‭ ‬وأتاحت‭ ‬الشركة‭ ‬نسخة‭ ‬مفتوحة‭ ‬المصدر‭.‬

أداة‭ ‬ SynthID ‭ ‬ Text ‭ ‬الجديدة،‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬‮«‬العلامات‭ ‬المائية‮»‬‭ ‬لمخرجات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدية‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬نظام‭ ‬العلامات‭ ‬المائية‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للمعلومات‭ ‬الخاطئة‭ ‬والمعلومات‭ ‬المضللة،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬الغش‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬وأماكن‭ ‬العمل‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬‮«‬ديب‭ ‬مايند‮»‬‭ ‬بوشميت‭ ‬كوهلي‭: ‬‮«‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬ SynthID ‭ ‬ليس‭ ‬حلاً‭ ‬سحرياً‭ ‬لتحديد‭ ‬المحتوى‭ ‬المنشأ‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬إلّا‭ ‬أنه‭ ‬لبنة‭ ‬مهمة‭ ‬لتطوير‭ ‬أدوات‭ ‬تعريف‭ ‬أكثر‭ ‬موثوقية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭.‬

MENAFN26102024000055011008ID1108821246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث