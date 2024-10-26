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244 مروحة لتبريد المسجد الحرام

10/26/2024 11:30:07 PM
(MENAFN- Al Watan) وفرت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي 244 مروحة ضباب مائي بالمسجد الحرام، تعمل على تلطيف أجواء ساحات البيت العتيق باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالضباب) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي، وتخفض درجة حرارته بالرطوبة لدرجة تقارب (6) درجات مئوية من أجل خدمة ضيوف الرحمن وحتى ينعم قاصدو المسجد الحرام بأداء مناسكهم بكل راحة ويسر.
وبينت الهيئة أن المراوح الضبابية تضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط لا يقل عن 40 بارًا، وتحوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر بحجم 4 ميكرون يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد.
ولفتت النظر إلى أن ارتفاعها عن الأرض يبلغ قرابة 4 أمتار بقُطر يصل إلى 38 بوصة، وسرعة تدفق هوائها تصل إلى (1100 CFM) وامتداد 10 أمتار تقريبًا بنظام يُعد الأفضل والأنسب: و))حمل تبريد مروحة الضباب المائي يصل إلى 52 كيلو واط لنقل الماء من وإلى مراوح الضباب، مع كفاءة تبريدية تتجاوز 50 %)).

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