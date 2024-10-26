40 % من الصادرات لمنطقة التجارة العربية

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- تواصل أسواق دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تصدر الوجهة الأولى للصادرات الوطنية إذ بلغت قيمة السلع الأردنية المصدرة إليها 2.29 مليار دينار في أول ثمانية أشهر من العام الحالي.

وبحسب تحليل أجرته "الغد" لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، استحوذت هذه الأسواق على 40 % من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت 5.644 مليار دينار حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي.

كما تظهر الأرقام الرسمية ارتفاع الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 13 % مرتفعة من مستوى 2.030 مليار دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات إلى السعودية وحدها بلغت 724 مليون دينار.

وفي المرتبة الثانية من أهم الشركاء التجاريين، جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، التي شكلت 28 % من إجمالي الصادرات الوطنية إذ بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول 1.559 مليار دينار حتى نهاية آب (أغسطس)، مقارنة مع 1.396 مليار دينار، مع تسجيل زيادة بنسبة 12 % فيما ذهب 1.504 مليار دينار منها إلى الولايات المتحدة.

وحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية، احتلت الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الثالثة من حيث أهم الشركاء التجاريين، حيث شكلت 19 % بقيمة 1.081 مليار دينار، صدر منها 581 مليون دينار إلى الهند ومع ذلك، تراجعت الصادرات الوطنية إلى هذه الدول حتى نهاية آب (اغسطس) الماضي بنسبة 23 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها 1.406 مليون دينار.

وفي المرتبة الرابعة، حلت دول الاتحاد الأوروبي، إذ شكلت 5 % من الشركاء التجاريين، بقيمة 282 مليون دينار، وصدر منها 57 مليون دينار إلى هولندا.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 2.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي كانت فيها 276 مليون دينار.

كما توضح أرقام التجارة الخارجية أن صادرات المملكة إلى باقي التكتلات الاقتصادية، بما فيها المنطقة الحرة، بلغت 425 مليون دينار، ما يمثل 8 % من إجمالي الصادرات الوطنية.











أما بالنسبة لقائمة السلع المصدرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، فقد تصدرت الألبسة وتوابعها القائمة بقيمة 1.099 مليار دينار، تلتها الأسمدة الأزوتية أو الكيميائية بقيمة 610 ملايين دينار، ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 480 مليون دينار، ومحضرات الصيدلة بقيمة 376 مليون دينار، والفوسفات الخام بقيمة 341 مليون دينار، والبوتاس الخام بقيمة 318 مليون دينار فيما بلغت قيمة صادرات المواد الأخرى 2.420 مليار دينار.