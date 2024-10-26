40 % من الصادرات لمنطقة التجارة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- تواصل أسواق دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تصدر الوجهة الأولى للصادرات الوطنية إذ بلغت قيمة السلع الأردنية المصدرة إليها 2.29 مليار دينار في أول ثمانية أشهر من العام الحالي.
وبحسب تحليل أجرته "الغد" لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، استحوذت هذه الأسواق على 40 % من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت 5.644 مليار دينار حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي.
كما تظهر الأرقام الرسمية ارتفاع الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 13 % مرتفعة من مستوى 2.030 مليار دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات إلى السعودية وحدها بلغت 724 مليون دينار.
وفي المرتبة الثانية من أهم الشركاء التجاريين، جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، التي شكلت 28 % من إجمالي الصادرات الوطنية إذ بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول 1.559 مليار دينار حتى نهاية آب (أغسطس)، مقارنة مع 1.396 مليار دينار، مع تسجيل زيادة بنسبة 12 % فيما ذهب 1.504 مليار دينار منها إلى الولايات المتحدة.
وحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية، احتلت الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الثالثة من حيث أهم الشركاء التجاريين، حيث شكلت 19 % بقيمة 1.081 مليار دينار، صدر منها 581 مليون دينار إلى الهند ومع ذلك، تراجعت الصادرات الوطنية إلى هذه الدول حتى نهاية آب (اغسطس) الماضي بنسبة 23 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها 1.406 مليون دينار.
وفي المرتبة الرابعة، حلت دول الاتحاد الأوروبي، إذ شكلت 5 % من الشركاء التجاريين، بقيمة 282 مليون دينار، وصدر منها 57 مليون دينار إلى هولندا.
وتشير الأرقام إلى ارتفاع الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 2.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي كانت فيها 276 مليون دينار.
كما توضح أرقام التجارة الخارجية أن صادرات المملكة إلى باقي التكتلات الاقتصادية، بما فيها المنطقة الحرة، بلغت 425 مليون دينار، ما يمثل 8 % من إجمالي الصادرات الوطنية.
أما بالنسبة لقائمة السلع المصدرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، فقد تصدرت الألبسة وتوابعها القائمة بقيمة 1.099 مليار دينار، تلتها الأسمدة الأزوتية أو الكيميائية بقيمة 610 ملايين دينار، ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 480 مليون دينار، ومحضرات الصيدلة بقيمة 376 مليون دينار، والفوسفات الخام بقيمة 341 مليون دينار، والبوتاس الخام بقيمة 318 مليون دينار فيما بلغت قيمة صادرات المواد الأخرى 2.420 مليار دينار.
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