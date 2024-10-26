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نتائج جائزة الملكة رانيا في الربع الأول من 2025

10/26/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – رجح مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات أمس، إعلان نتائج "جائزة الملكة رانيا للريادة 2024 "خلال الربع الأول من العام المقبل على أبعد تقدير.
وبين عبيدات في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن 40 فكرة وشركة ناشئة من مختلف محافظات الأردن ستشارك في المرحلة النهائية من المسابقة، التي تنعقد في دروتها الثالثة عشرة للفوز بالمراكز الثلاثة الأولى لهذا التحدي السنوي، بعد أن يجري عرض هذه الأفكار أمام لجنة تحكيم متخصصة، خلال فترة الربع الأول من العام المقبل.
وقال: "إن الشركات الأربعين تشارك حاليا في مرحلة احتضان ضمن النسخة الثانية من برنامج احتضان وتأهيل الشركات الريادية، الذي يحمل اسم" أورانج كورنرز" ويعتبر اليوم شريكا استراتيجيا وجزءا من مراحل جائزة الملكة رانيا للريادة، كبرنامج يؤهل الشركات ويمهد لها حتى تتمكن من مشاركة وعرض أفكارها في المرحلة النهائية من المسابقة".
وأوضح عبيدات أن الشركات الأربعين تحمل أفكارا متنوعة في قطاعات حيوية أكثرها شركات تقنية أو تطوع التقنية لخدمة قطاعات اقتصادية، إذ تدور أفكار هذه الشركات في مجالات: التقنية الصحية، تقنية التعليم، قطاعات السياحة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الزراعة والتجميل وغيرها.
وأشار إلى أنه جرى اختيار الشركات الأربعين للمشاركة في برنامج الاحتضان " أورانج كورنرز"، وجائزة الملكة رانيا للريادة من بين 130 شركة ناشئة أردنية، تقدمت للمشاركة والاستفادة من البرنامج والجائزة في مرحلتها الأولى.
وأشار إلى أن جائزة الملكة رانيا للريادة دخلت منذ العام الماضي، في شراكة استراتيجية مع برنامج "أورانج كورنرز"، لتأهيل وتطوير الشركات الناشئة، ومن ثم إيصالها إلى مرحلة التنافس في المرحلة النهائية من مسابقة الملكة رانيا للريادة.
وبين عبيدات ان برنامج "أورانج كورنز"، الذي يمتد لفترة 3 سنوات، بثلاثة مواسم، هو برنامج مدعوم من مملكة هولندا من خلال سفارتها في الأردن، وبشراكة وتنفيذ من حاضنة الأعمال "الاي بارك،" ومركز الملكة رانيا للريادة، وبشراكة استراتيجية مع منصة زين للإبداع "زينك"، حيث استفادت من البرنامج في نسخته الأولى التي نظمت العام الماضي، 40 شركة ناشئة أردنية أيضا.
وقال: "البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات الشباب من رواد الأعمال الذين تجاوزوا مرحلة الفكرة، وقاموا ببناء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، وعملوا لعام واحد على الأقل".

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