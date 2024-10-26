نتائج جائزة الملكة رانيا في الربع الأول من 2025

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان – رجح مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات أمس، إعلان نتائج "جائزة الملكة رانيا للريادة 2024 "خلال الربع الأول من العام المقبل على أبعد تقدير.
وبين عبيدات في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن 40 فكرة وشركة ناشئة من مختلف محافظات الأردن ستشارك في المرحلة النهائية من المسابقة، التي تنعقد في دروتها الثالثة عشرة للفوز بالمراكز الثلاثة الأولى لهذا التحدي السنوي، بعد أن يجري عرض هذه الأفكار أمام لجنة تحكيم متخصصة، خلال فترة الربع الأول من العام المقبل.
وقال: "إن الشركات الأربعين تشارك حاليا في مرحلة احتضان ضمن النسخة الثانية من برنامج احتضان وتأهيل الشركات الريادية، الذي يحمل اسم" أورانج كورنرز" ويعتبر اليوم شريكا استراتيجيا وجزءا من مراحل جائزة الملكة رانيا للريادة، كبرنامج يؤهل الشركات ويمهد لها حتى تتمكن من مشاركة وعرض أفكارها في المرحلة النهائية من المسابقة".
وأوضح عبيدات أن الشركات الأربعين تحمل أفكارا متنوعة في قطاعات حيوية أكثرها شركات تقنية أو تطوع التقنية لخدمة قطاعات اقتصادية، إذ تدور أفكار هذه الشركات في مجالات: التقنية الصحية، تقنية التعليم، قطاعات السياحة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الزراعة والتجميل وغيرها.
وأشار إلى أنه جرى اختيار الشركات الأربعين للمشاركة في برنامج الاحتضان " أورانج كورنرز"، وجائزة الملكة رانيا للريادة من بين 130 شركة ناشئة أردنية، تقدمت للمشاركة والاستفادة من البرنامج والجائزة في مرحلتها الأولى.
وأشار إلى أن جائزة الملكة رانيا للريادة دخلت منذ العام الماضي، في شراكة استراتيجية مع برنامج "أورانج كورنرز"، لتأهيل وتطوير الشركات الناشئة، ومن ثم إيصالها إلى مرحلة التنافس في المرحلة النهائية من مسابقة الملكة رانيا للريادة.
وبين عبيدات ان برنامج "أورانج كورنز"، الذي يمتد لفترة 3 سنوات، بثلاثة مواسم، هو برنامج مدعوم من مملكة هولندا من خلال سفارتها في الأردن، وبشراكة وتنفيذ من حاضنة الأعمال "الاي بارك،" ومركز الملكة رانيا للريادة، وبشراكة استراتيجية مع منصة زين للإبداع "زينك"، حيث استفادت من البرنامج في نسخته الأولى التي نظمت العام الماضي، 40 شركة ناشئة أردنية أيضا.
وقال: "البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات الشباب من رواد الأعمال الذين تجاوزوا مرحلة الفكرة، وقاموا ببناء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، وعملوا لعام واحد على الأقل".
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