الهواتف الذكية.. خطوات ضرورية لحماية بياناتك من التهديدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
م. فادي سوداح*
عمان-تحتوي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وiPhone على الكثير من البيانات المهمة التي يجب أن تظل خاصة. ببعض الخطوات البسيطة، يمكنك حماية هاتفك المحمول من البرمجيات الخبيثة والأشخاص الفضوليين. تنطبق معظم هذه النصائح أيضا على الأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة.
نظام التشغيل: بغض النظر عما إذا كنت تستخدم Android أو iOS، تأكد من أن نظام التشغيل المثبت على جهازك محدث إلى أقصى حد ممكن. تساعد تحديثات نظام التشغيل في سد الثغرات الأمنية، وإذا لم تبق على اطلاع، فإنك تسهل على المتسللين الوصول إلى جهازك. توفر شركة Apple تحديثات مستمرة لأجهزتها؛ على سبيل المثال، ستصل تحديثات iOS 18 إلى هواتف iPhone XR وXS التي صدرت عام 2018. في المقابل، تكون الأمور أقل استقرارا مع هواتف Android، حيث يتوقف تدفق التحديثات على الهواتف الأرخص بعد فترة قصيرة. يمكنك التحقق من وجود تحديثات في إعدادات الهاتف من خلال البحث عن "تحديث" أو "تحديث البرنامج". يمكن لمستخدمي Android أيضا معرفة مستوى تصحيح الأمان المستقل عن إصدار.Android إذا كان جهازك لم يعد مدعوما من قبل الشركة المصنعة، فقد حان الوقت للتفكير في استبداله.
حماية الوصول: تأكد من تفعيل قفل الشاشة وتحديد رمز مرور لإلغاء قفل الهاتف. إذا لم تفعل ذلك، يمكن لأي شخص يحصل على هاتفك الوصول إلى بياناتك الشخصية أو تثبيت تطبيقات خبيثة. يجب أن يتكون رمز المرور من ستة أرقام على الأقل وألا يكون سهل التخمين مثل 123456 أو تاريخ ميلادك. توفر معظم الهواتف الذكية خيار فتح الهاتف عبر التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع لزيادة الراحة. يمكنك العثور على هذه الإعدادات في هواتف iPhone تحت Face ID & Code أو Touch ID & Code، وفي هواتف Android تحت الأمان وقفل الشاشة والبصمة وكلمة المرور.
المصادر الخارجية: من الأفضل تثبيت التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية مثل Apple Store أو Google Play أو متاجر الشركات المصنعة. يتم فحص التطبيقات في هذه المتاجر لضمان الأمان، خاصة في Apple و .Google إذا كنت من مستخدمي Android وتريد تثبيت تطبيق عبر حزمة APK، فتأكد من الحصول عليه مباشرة من مطور التطبيق. تأكد أيضا من تفعيل ميزة الحماية السحابية Google Play Protect في قائمة متجر .Play لا يحتاج مستخدمو iOS إلى استخدام برنامج مكافحة الفيروسات.
أذونات التطبيقات: قبل تثبيت أو استخدام أي تطبيق، تأكد من التحقق من الأذونات التي يطلبها، وتأكد من وجود سبب منطقي للوصول إلى موارد حساسة مثل الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع. امنح الأذونات فقط للتطبيقات التي تثق بها وعندما تحتاج إلى استخدام تلك الموارد. يمكن لمستخدمي iOS إدارة الأذونات في قائمة الإعدادات/الخصوصية، بينما يمكن لمستخدمي Android إدارة الأذونات في الإعدادات تحت الخصوصية/إدارة الأذونات. راجع القائمة بعناية وقم بإلغاء الأذونات التي لا تجدها ضرورية.
كسر الحماية : عبر عملية Rooting في Android أو Jailbreaking في iOS، يمكنك الحصول على صلاحيات أعلى على الهاتف وإجراء تعديلات عميقة في النظام. ولكن هذا يؤدي أيضًا إلى تعطيل وظائف الحماية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتوقف العديد من التطبيقات عن العمل بعد إجراء هذه العمليات.
النسخ الاحتياطي: السؤال ليس ما إذا كنت ستفقد بياناتك، بل متى ستفقدها. لذا فإن النسخ الاحتياطي لا غنى عنه. لتجنب فقدان البيانات في حالات الطوارئ، يجب أن يكون لديك نسخة احتياطية. الطريقة التي تختارها ليست مهمة بقدر ما هو مهم أن تقوم بها فعلاً. الوقت المناسب للقيام بذلك هو الآن! ابدأ بحفظ البيانات الأكثر أهمية، مثل الوثائق والصور والفيديوهات والمراسلات. حاول ترتيب البيانات وفقًا لصعوبة استعادتها أو إعادة إنشائها. يمكنك الاستفادة من خدمات التخزين السحابي مثل Google Cloud Drive أو Apple Cloud لنسخ بياناتك احتياطيا بانتظام بشكل آمن، حيث توفر هذه الخدمات حماية إضافية وسهولة الوصول إلى النسخ من أي جهاز. قم بعمل نسخ احتياطية بانتظام، والأفضل من ذلك، إذا كان بالإمكان أتمتة العملية حتى تعمل بدون تدخل منك. تأكد من مراقبة السجلات والإشعارات لتتأكد من أن العملية تمت بنجاح.
* متخصص في تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات
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