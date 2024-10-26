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الهواتف الذكية.. خطوات ضرورية لحماية بياناتك من التهديدات

10/26/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



م. فادي سوداح*

عمان-تحتوي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وiPhone على الكثير من البيانات المهمة التي يجب أن تظل خاصة. ببعض الخطوات البسيطة، يمكنك حماية هاتفك المحمول من البرمجيات الخبيثة والأشخاص الفضوليين. تنطبق معظم هذه النصائح أيضا على الأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة.
نظام التشغيل: بغض النظر عما إذا كنت تستخدم Android أو iOS، تأكد من أن نظام التشغيل المثبت على جهازك محدث إلى أقصى حد ممكن. تساعد تحديثات نظام التشغيل في سد الثغرات الأمنية، وإذا لم تبق على اطلاع، فإنك تسهل على المتسللين الوصول إلى جهازك. توفر شركة Apple تحديثات مستمرة لأجهزتها؛ على سبيل المثال، ستصل تحديثات iOS 18 إلى هواتف iPhone XR وXS التي صدرت عام 2018. في المقابل، تكون الأمور أقل استقرارا مع هواتف Android، حيث يتوقف تدفق التحديثات على الهواتف الأرخص بعد فترة قصيرة. يمكنك التحقق من وجود تحديثات في إعدادات الهاتف من خلال البحث عن "تحديث" أو "تحديث البرنامج". يمكن لمستخدمي Android أيضا معرفة مستوى تصحيح الأمان المستقل عن إصدار.Android إذا كان جهازك لم يعد مدعوما من قبل الشركة المصنعة، فقد حان الوقت للتفكير في استبداله.
حماية الوصول: تأكد من تفعيل قفل الشاشة وتحديد رمز مرور لإلغاء قفل الهاتف. إذا لم تفعل ذلك، يمكن لأي شخص يحصل على هاتفك الوصول إلى بياناتك الشخصية أو تثبيت تطبيقات خبيثة. يجب أن يتكون رمز المرور من ستة أرقام على الأقل وألا يكون سهل التخمين مثل 123456 أو تاريخ ميلادك. توفر معظم الهواتف الذكية خيار فتح الهاتف عبر التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع لزيادة الراحة. يمكنك العثور على هذه الإعدادات في هواتف iPhone تحت Face ID & Code أو Touch ID & Code، وفي هواتف Android تحت الأمان وقفل الشاشة والبصمة وكلمة المرور.
المصادر الخارجية: من الأفضل تثبيت التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية مثل Apple Store أو Google Play أو متاجر الشركات المصنعة. يتم فحص التطبيقات في هذه المتاجر لضمان الأمان، خاصة في Apple و .Google إذا كنت من مستخدمي Android وتريد تثبيت تطبيق عبر حزمة APK، فتأكد من الحصول عليه مباشرة من مطور التطبيق. تأكد أيضا من تفعيل ميزة الحماية السحابية Google Play Protect في قائمة متجر .Play لا يحتاج مستخدمو iOS إلى استخدام برنامج مكافحة الفيروسات.
أذونات التطبيقات: قبل تثبيت أو استخدام أي تطبيق، تأكد من التحقق من الأذونات التي يطلبها، وتأكد من وجود سبب منطقي للوصول إلى موارد حساسة مثل الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع. امنح الأذونات فقط للتطبيقات التي تثق بها وعندما تحتاج إلى استخدام تلك الموارد. يمكن لمستخدمي iOS إدارة الأذونات في قائمة الإعدادات/الخصوصية، بينما يمكن لمستخدمي Android إدارة الأذونات في الإعدادات تحت الخصوصية/إدارة الأذونات. راجع القائمة بعناية وقم بإلغاء الأذونات التي لا تجدها ضرورية.
كسر الحماية : عبر عملية Rooting في Android أو Jailbreaking في iOS، يمكنك الحصول على صلاحيات أعلى على الهاتف وإجراء تعديلات عميقة في النظام. ولكن هذا يؤدي أيضًا إلى تعطيل وظائف الحماية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتوقف العديد من التطبيقات عن العمل بعد إجراء هذه العمليات.
النسخ الاحتياطي: السؤال ليس ما إذا كنت ستفقد بياناتك، بل متى ستفقدها. لذا فإن النسخ الاحتياطي لا غنى عنه. لتجنب فقدان البيانات في حالات الطوارئ، يجب أن يكون لديك نسخة احتياطية. الطريقة التي تختارها ليست مهمة بقدر ما هو مهم أن تقوم بها فعلاً. الوقت المناسب للقيام بذلك هو الآن! ابدأ بحفظ البيانات الأكثر أهمية، مثل الوثائق والصور والفيديوهات والمراسلات. حاول ترتيب البيانات وفقًا لصعوبة استعادتها أو إعادة إنشائها. يمكنك الاستفادة من خدمات التخزين السحابي مثل Google Cloud Drive أو Apple Cloud لنسخ بياناتك احتياطيا بانتظام بشكل آمن، حيث توفر هذه الخدمات حماية إضافية وسهولة الوصول إلى النسخ من أي جهاز. قم بعمل نسخ احتياطية بانتظام، والأفضل من ذلك، إذا كان بالإمكان أتمتة العملية حتى تعمل بدون تدخل منك. تأكد من مراقبة السجلات والإشعارات لتتأكد من أن العملية تمت بنجاح.

* متخصص في تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات

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