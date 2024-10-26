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الاستثمار في التعليم الطبي والرعاية الصحية ركن أساسي في صناعة المستقبل

10/26/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
الدكتور محمود سرحان






الدكتور محمود سرحان*

شهد الأردن على مر السنوات تقدما ملحوظا في شتى المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم الطبي. ومع هذا التطور، زادت المطالب والاهتمامات بالخدمات ذات الجودة العالية، وهو ما يتطلب بدوره الارتقاء المتواصل بالخدمات التي تُعنى بهذين المجالين، كون ذلك لا يساهم فقط في تحسين الكفاءة المحلية، بل يفتح أيضا فرصا جديدة للعمل والإبداع، كما يساهم بسد الفجوات في البنية التحتية والنظم الصحية. نأمل أن يمهد ذلك الطريق أمام المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها للعمل بشكل تشاركي نحو مستقبل أكثر صحة واستدامة للأجيال القادمة.
وإيمانا بأن التعليم الطبي والرعاية الصحية يمثلا حجر الأساس لبناء مجتمعات صحية ومستدامة، وبالشراكة ما بين القطاع العام والخاص، قام الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بتطوير مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، والذي يسعى ليس فقط إلى الاستثمار في التعليم الطبي والرعاية الصحية، بل أيضا إلى تقديم حلول مثبتة ومبتكرة، تستجيب للتحديات الصحية والتعليمية التي نواجهها.
في عام 2022، بدأنا في الصندوق برحلتنا لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس، وذلك بالعمل على تنفيذ جامعة المملكة للعلوم الطبية، والتي تحتضن مستشفى المملكة الجامعي بكلفة تصل لـ400 مليون دولار أميركي، إثر الشراكة والتعاون ما بين العديد من الأطراف التي ضمت في المقام الأول شركات سيدارا التي عنيت بتولي مهمة التصميم والإشراف، إلى جانب اثنتين من أهم المؤسسات العالمية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي: كلية الطب في جامعة لندن (UCL Medical School) كشريك أكاديمي، والمركز الطبي لجامعة كاليفورنيا (UCLA Health) كشريك طبي.
لم يكن تطوير المشروع مقتصرا على هذه الشراكات الدولية والإقليمية، بل وبشكل هام شمل أيضا جهودا محلية مكثفة، كان منها إشراك الخبراء والمؤسسات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الطبي والتعليمي في الأردن. وفي هذا السياق، فقد نظمنا سلسلة من اللقاءات الهادفة لإطلاع الجميع على أهداف المشروع وخصائصه وضمان الفهم العميق والمشترك لكل ما يتعلق به. والأهم من ذلك، هدفت اللقاءات للاستماع إلى مختلف آراء وتوصيات المعنيين ومن ثم تطبيقها. وقد كان هذا التفاعل عنصرا جوهريا في تطوير المشروع وضمان توافقه مع تطلعات المجتمع واحتياجاته، وهو الأمر الذي يعكس التزامنا بهذا النهج التعاوني، الذي يجسد إيماننا الثابت بأن نجاح المشروع لا يتحقق إلا من خلال المشاركة النشطة والتعاون مع جميع الأطراف.
وإذ يستمر المشروع بالتقدم المستدام على موقع إستراتيجي اختير بالقرب من غابة ملك مملكة البحرين، لتسهيل الوصول إليه من كافة أنحاء الأردن ومن الزوار الدوليين، فإنه يهدف إلى تطوير جامعة ومستشفى ضمن بنية تحتية متقدمة، مما سيعزز النشاط الاقتصادي من خلال دعم قطاعات الإنشاءات، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل.
هذا الإنجاز الذي سيتكلل بافتتاح كلية الطب في جامعة المملكة للعلوم الطبية في شهر أيلول من العام 2026، وتشغيل المستشفى في أوائل العام 2027، ما هو إلا البداية؛ حيث سيساهم المشروع برؤية تستشرف المستقبل، في الارتقاء في التعليم الطبي والرعاية الصحية ورفع جودتهما النوعية وكفاءتهما؛ نظراً لرؤيته في تحسين مخرجات التعليم، وإرساء نهج الطب الدقيق الذي تتناغم فيه الخدمات السريرية والتعليمية والبحثية ضمن حرم جامعي واحد، مبشرا بأجيال جديدة متميزة من قادة المستقبل من الأطباء وعلماء الطب. وسيدعم المشروع قطاع البحث العلمي، وذلك بتخصيص حصة من الإيرادات له، وهو ما سيضمن قطع أشواط متقدمة نحو بيئة معززة للأمن الصحي وإمكانيات التعافي، حيث القدرة على ابتكار العلاجات والكشف المبكر عن الأمراض والمعالجة بأساليب رعاية صحية استباقية ووقائية.
وبالاستناد لنهج وممارسات طبية غير تقليدية ومراعية للاعتبارات الفردية، تعتمد الجامعة التي ستبلغ سعتها 600 مقعد بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي، على نموذج تعليم يرتكز إلى مناهج طبية مخصصة، تندمج فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتعزز فهما عميقا للمبادئ الإنسانية والأخلاقية وللمسؤولية المجتمعية والانتماء للوطن. كما كذلك، فإن منهج كلية الطب وأصول تدريسه سيتميز بأساليب تعليمية مرنة تحتوي على تقدم درجة بكالوريوس إضافية في أحد تخصصات العلوم الطبية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في الطب.
أما المستشفى الذي ستبلغ سعته 330 سريرا، فسيقدم خدمات رعاية شاملة رفيعة المستوى، مع تجهيزات وتقنيات هي الأرقى والأحدث في عالم الطب، ضمن مكونات متكاملة تشتمل على 72 عيادة خارجية، ومستشفى أطفال متخصص، و5 مراكز للتميز الطبي للأمراض الأكثر انتشارا في الأردن والمنطقة في تخصصات القلب والرئة، والجهاز الهضمي، والعظام، والدماغ والأعصاب، والدم والأورام. كل ذلك، إلى جانب تميز كلية الطب لتركيزها على البحث العلمي ضمن 4 مراكز بحثية في علم الجينات والطب الموجه، والخلايا الجذعية، والمعلوماتية الحيوية، والنظم الصحية.
هذا الصرح الذي يعتبر تطويره بمثابة علامة فارقة في مسيرة التعليم والطب والرعاية الصحية في الأردن، إنما يحمل في طياته انعكاسات إيجابية جمة ستتجلى في القوة الأكاديمية والعلمية التي سيتم خلقها، وفي المعرفة الطبية والقدرة الابتكارية التي سيتم تطويرها، والخدمات الصحية التي سترتقي سويتها، مع الالتزام التام بأخلاقيات المهنة والتفاعل المجتمعي، ما سيعزز الصحة العامة وجودة الحياة، ويرفع قدرة الأردن التنافسية فضلاً عن الحد من هجرة ذوي الكفاءة، بل على العكس، سيكون له بصمة في جهود استقطاب الكفاءات الأردنية المهاجرة وإتاحة فرص لإبداعهم في أرض الوطن.
وجنبا إلى جنب مع هذه المساهمات ذات الجدوى والأبعاد التنموية العميقة بعيدة المدى، خصوصا مع النقل المرتقب لملكية المشروع لصندوق الاستثمار الأردني بعد انتهاء مدة الاستثمار، فإن الالتزامات التكافلية لم تكن غائبة عن الذهن؛ إذ سيضطلع المشروع بسلسلة من المبادرات التي ستشكل نسيج إستراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والتي ستواكب القضايا الملحة لتقدم نموذجا في التشاركية في حمل المسؤولية، بالتركيز على تقديم المعرفة مع المنح الدراسية التي سيُكشف عنها في حينه. هذا ويعتزم مشروع المملكة مواصلة مسار التطوير التصاعدي، وسط خطط لنمو مستقبلي، متضمنة توسعة محتملة بنسبة 50 % للمستشفى، وإضافة 4 كليات طبية مختلفة للجامعة، مما يفتح المزيد من الآفاق لإمكانيّات لا حدود لها في الأردن.
وحيث أننا الآن أحوج ما نكون لبيئة تعليمية طبية وصحية تعلي قيمة التميز، وتتبنى التكنولوجيا، وتفهم دور البيانات، وتنطوي على أنظمة فعالة للبحث والمراقبة والاستجابة، كما تدار بأيد خبيرة وأمينة تعتنق الإخلاص والابتكار والمهنية العالية، فإن مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي سيشكل منارة للأمل والتقدم، كما سيكون استثمارا قيما في حاضر الأردن، مع تطلعات لبناء مستقبل مشرق يعتز به الوطن والعالم العربي.
وأخيرا، فإنني أثمن جهود كل من ساهم في الاستثمار والتخطيط ورسم رؤية المشروع، كما وأشكر كل من زودنا بنصائح قيّمة، والشكر موصول للقائمين على عملية التنفيذ من أفراد وشركات أردنية وعالمية.

*الرئيس التنفيذي لمشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي (أحد مشاريع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار)

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