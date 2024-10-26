التحول نحو الطاقة الخضراء أساس عالمي لتمويل الاقتصادات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- بينما توقعت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن نهاية عصر النفط باتت أقرب مما كان متوقعا، يؤكد خبراء ضرورة المضي محليا نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على بدائل الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة.
وفي تقريرها السنوي أكدت الوكالة أن الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري سيتوقف عن النمو خلال هذا العقد، مع انتقال النظام العالمي للطاقة النظيفة والاعتماد بشكل أكبر على الكهرباء.
ويشير خبراء إلى أن توجه المؤسسات العالمية لتمويل اقتصاد
أي دولة أصبح في السنوات الأخيرة مرتبطا بالمشاريع الخضراء والصديقة للبيئة التي تمضي بها هذه الدول، وأن الأردن بات جزءا من هذا النظام.
واتفق الخبراء، على أن الاقتصاد الأخضر المبني على أساس الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة هو التوجه العالمي الآن في ظل الالتزامات العالمية بخفض الانبعاثات الكربونية إلى صفر بحلول العام 2050. وعليه، فإن تمويل المشاريع بات مرتبطا بأن تكون ضمن هذه الالتزامات.
مدير عام الوكالة فاتح بيرول قال في التقرير: "إننا قد ندخل عالم طاقة مختلف تماما في النصف الثاني من هذا العقد، من المرجح أن يؤدي فائض إمدادات الوقود الأحفوري إلى انخفاض الأسعار، وقد يمكن البلدان من تخصيص مزيد من الموارد للطاقة النظيفة، وبالتالي ينتقل العالم إلى عصر الكهرباء".
وباعتباره من أهم شركاء الأردن في مختلف الصعد، قال مدير برنامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبوعيد: "إن سياسة الاتحاد أصبحت مرتبطة بالعمل المناخي وصولا إلى تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية للنسب الأدنى العام 2050، إن لم يكن الوصول بها إلى صفر".
وعليه، بحسب أبو عيد، فإن "سياسة الاتحاد مع شركائها في العالم أيضا مبينة على هذا التوجه، والأردن من هذه الدول كونه شريكا أساسيا للاتحاد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وباعتبار أن هذه المنطقة أيضا من أهم المناطق المتأثرة بالتغير المناخي والملوثات الصناعية".
وأضاف: "سياسة تمويل المشاريع تركز في البرامج الأخيرة للاتحاد على الاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء وأيضا، الاقتصاد الدائري مع التأكيد أيضا أن الاتحاد لم يتخل عن دعم القطاعات الأخرى، لكن مع مراعاة الجوانب المناخية فيها".
وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة قال سابقا: "إن الأردن يطمح إلى تطوير تكنولوجيا استغلال مصادر الطاقة المتجددة واستغلال الفرص المتاحة في التحول الطاقي، سعيا منه ليكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء".
وقالت المختصة في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة ديانا عثامنة: "إن ربط التمويل بمشاريع الاقتصاد الأخضر ودراسات الأثر البيئي، أصبح بالفعل توجها واضحا متزايدا لدى المؤسسات المانحة والدول".
وأوضحت عثامنة، "هناك أسباب عدة، تدفع هذا التوجه أولها: التغير المناخي الذي يشكل تحديا عالميا والمؤسسات المانحة تدرك أهمية تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية".
ثانيا: "إن هناك التزامات دولية مرتبطة باتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تحث على خفض انبعاثات الكربون ودعم المشاريع البيئية".
وأضافت كذلك، من الجوانب الاقتصادية مشاريع الاقتصاد الأخضر تعد استثمارات طويلة الأجل تساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الكفاءة البيئية".
وأخيرا، بينت أنه من المهم الإشارة إلى أن التمويل الأخضر يساهم في دفع عجلة الابتكار والتحول نحو اقتصادات أكثر استدامة.
من جهته، قال في سياسات الاستدامة البيئية عمر الشوشان: إن "توجه المؤسسات المانحة نحو ربط تمويلها بمشاريع الاقتصاد الأخضر وإجراء دراسات الأثر البيئي، أصبح توجها فعليا ومتزايدا".
وأرجع الشوشان السبب في ذلك، إلى أن المؤسسات المانحة الكبرى التي تمول مشاريع البنية التحتية في الأردن تلتزم بتطبيق معايير البيئة الصارمة، وتطلب إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الشاملة قبل تنفيذ أي مشروع.
هذه المؤسسات وفقا للشوشان تتبع سياستها البيئية الداخلية، مثل البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، وغيرها، وتقوم بتطبيق المعايير المعمول بها في الأردن لضمان الامتثال للقوانين المحلية، مثل قانون حماية البيئة الأردني، وأن هذه المعايير تضمن تقليل الآثار السلبية على البيئة خلال جميع مراحل المشروع.
وعن أسباب هذا التوجه، قال الشوشان: "إنها "ترجع إلى الاعتراف المتزايد بتأثير تغير المناخ والحاجة للحد من انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة".
وبين أن الجهات المانحة والدول تسعى لتمويل مشاريع تسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، مثل تلك المرتبطة باتفاقية باريس، إضافة إلى ذلك، هناك دافع اقتصادي مرتبط بتبني تقنيات الاقتصاد الأخضر والتي تعزز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.
كما قال: "إن هذه المشاريع الخضراء مرتبطة بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي خصوصا المتعلقة منها بالنمو الأخضر".
يذكر أن البنك المركزي الأردني أطلق نهاية العام الماضي، استراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028)، التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي بالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
واعتبرت الاستراتيجية في ذلك الوقت، "خريطة طريق" لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ، وتغطي قطاع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الاستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن البنك المركزي انضم في تشرين الأول (أكتؤبر) من العام 2021، إلى شبكة تخضير النظام المالي العالمية، التي تهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ وتعزيز دور النظام المالي في إدارة مخاطر تغير المناخ، وتوجيه رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون.
MENAFN26102024000072011014ID1108821230