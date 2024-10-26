Sunday, 27 October 2024 06:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التحول نحو الطاقة الخضراء أساس عالمي لتمويل الاقتصادات

10/26/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- بينما توقعت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن نهاية عصر النفط باتت أقرب مما كان متوقعا، يؤكد خبراء ضرورة المضي محليا نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على بدائل الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة.
وفي تقريرها السنوي أكدت الوكالة أن الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري سيتوقف عن النمو خلال هذا العقد، مع انتقال النظام العالمي للطاقة النظيفة والاعتماد بشكل أكبر على الكهرباء.
ويشير خبراء إلى أن توجه المؤسسات العالمية لتمويل اقتصاد أي دولة أصبح في السنوات الأخيرة مرتبطا بالمشاريع الخضراء والصديقة للبيئة التي تمضي بها هذه الدول، وأن الأردن بات جزءا من هذا النظام.
واتفق الخبراء، على أن الاقتصاد الأخضر المبني على أساس الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة هو التوجه العالمي الآن في ظل الالتزامات العالمية بخفض الانبعاثات الكربونية إلى صفر بحلول العام 2050. وعليه، فإن تمويل المشاريع بات مرتبطا بأن تكون ضمن هذه الالتزامات.
مدير عام الوكالة فاتح بيرول قال في التقرير: "إننا قد ندخل عالم طاقة مختلف تماما في النصف الثاني من هذا العقد، من المرجح أن يؤدي فائض إمدادات الوقود الأحفوري إلى انخفاض الأسعار، وقد يمكن البلدان من تخصيص مزيد من الموارد للطاقة النظيفة، وبالتالي ينتقل العالم إلى عصر الكهرباء".
وباعتباره من أهم شركاء الأردن في مختلف الصعد، قال مدير برنامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبوعيد: "إن سياسة الاتحاد أصبحت مرتبطة بالعمل المناخي وصولا إلى تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية للنسب الأدنى العام 2050، إن لم يكن الوصول بها إلى صفر".
وعليه، بحسب أبو عيد، فإن "سياسة الاتحاد مع شركائها في العالم أيضا مبينة على هذا التوجه، والأردن من هذه الدول كونه شريكا أساسيا للاتحاد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وباعتبار أن هذه المنطقة أيضا من أهم المناطق المتأثرة بالتغير المناخي والملوثات الصناعية".
وأضاف: "سياسة تمويل المشاريع تركز في البرامج الأخيرة للاتحاد على الاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء وأيضا، الاقتصاد الدائري مع التأكيد أيضا أن الاتحاد لم يتخل عن دعم القطاعات الأخرى، لكن مع مراعاة الجوانب المناخية فيها".
وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة قال سابقا: "إن الأردن يطمح إلى تطوير تكنولوجيا استغلال مصادر الطاقة المتجددة واستغلال الفرص المتاحة في التحول الطاقي، سعيا منه ليكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء".
وقالت المختصة في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة ديانا عثامنة: "إن ربط التمويل بمشاريع الاقتصاد الأخضر ودراسات الأثر البيئي، أصبح بالفعل توجها واضحا متزايدا لدى المؤسسات المانحة والدول".
وأوضحت عثامنة، "هناك أسباب عدة، تدفع هذا التوجه أولها: التغير المناخي الذي يشكل تحديا عالميا والمؤسسات المانحة تدرك أهمية تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية".
ثانيا: "إن هناك التزامات دولية مرتبطة باتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تحث على خفض انبعاثات الكربون ودعم المشاريع البيئية".
وأضافت كذلك، من الجوانب الاقتصادية مشاريع الاقتصاد الأخضر تعد استثمارات طويلة الأجل تساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الكفاءة البيئية".
وأخيرا، بينت أنه من المهم الإشارة إلى أن التمويل الأخضر يساهم في دفع عجلة الابتكار والتحول نحو اقتصادات أكثر استدامة.
من جهته، قال في سياسات الاستدامة البيئية عمر الشوشان: إن "توجه المؤسسات المانحة نحو ربط تمويلها بمشاريع الاقتصاد الأخضر وإجراء دراسات الأثر البيئي، أصبح توجها فعليا ومتزايدا".
وأرجع الشوشان السبب في ذلك، إلى أن المؤسسات المانحة الكبرى التي تمول مشاريع البنية التحتية في الأردن تلتزم بتطبيق معايير البيئة الصارمة، وتطلب إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الشاملة قبل تنفيذ أي مشروع.
هذه المؤسسات وفقا للشوشان تتبع سياستها البيئية الداخلية، مثل البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، وغيرها، وتقوم بتطبيق المعايير المعمول بها في الأردن لضمان الامتثال للقوانين المحلية، مثل قانون حماية البيئة الأردني، وأن هذه المعايير تضمن تقليل الآثار السلبية على البيئة خلال جميع مراحل المشروع.
وعن أسباب هذا التوجه، قال الشوشان: "إنها "ترجع إلى الاعتراف المتزايد بتأثير تغير المناخ والحاجة للحد من انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة".
وبين أن الجهات المانحة والدول تسعى لتمويل مشاريع تسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، مثل تلك المرتبطة باتفاقية باريس، إضافة إلى ذلك، هناك دافع اقتصادي مرتبط بتبني تقنيات الاقتصاد الأخضر والتي تعزز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.
كما قال: "إن هذه المشاريع الخضراء مرتبطة بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي خصوصا المتعلقة منها بالنمو الأخضر".
يذكر أن البنك المركزي الأردني أطلق نهاية العام الماضي، استراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028)، التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي بالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
واعتبرت الاستراتيجية في ذلك الوقت، "خريطة طريق" لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ، وتغطي قطاع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الاستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن البنك المركزي انضم في تشرين الأول (أكتؤبر) من العام 2021، إلى شبكة تخضير النظام المالي العالمية، التي تهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ وتعزيز دور النظام المالي في إدارة مخاطر تغير المناخ، وتوجيه رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون.


MENAFN26102024000072011014ID1108821230

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث