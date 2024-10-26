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نادي الزرقاء يفوز في خماسي الصالات لأندية الصم لكرة القدم

10/26/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

=اختتمت منافسات الدوري الأردني لأندية الصم لكرة القدم خماسي الصالات لعام 2024، بمباراة حماسية جمعت بين نادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم/عمان ونادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم/الزرقاء. وانتهت المباراة بفوز نادي الزرقاء بنتيجة 9-5 على نادي عمان.


ورغم خسارة المباراة النهائية، توّج نادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم/عمان باللقب بعد تصدره ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

وحل نادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم/الزرقاء في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، فيما جاء النادي الأردني للصم في المركز الثالث بـ4 نقاط، ونادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم/إربد في المركز الرابع بـ3 نقاط.


وأعرب مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة السيد ربيع قميله، عن شكره وتقديره لجميع الأندية المشاركة في البطولة، مثمناً الجهود المبذولة من أعضاء الاتحاد وتعاون الحكام من الاتحاد الأردني لكرة القدم. كما قدم شكره للجهات الأمنية والطبية، وخص بالشكر الأمن العام لدعمه وتغطيته الأمنية.


شهد الحفل الختامي حضور مديرة التسويق في شركة الهدف الدولية، السيدة هبة الجعاريم، التي أشادت بجهود الاتحاد في تنظيم البطولة، وتقديرها للدور الذي لعبه الجميع في إنجاحها.

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