نادي الزرقاء يفوز في خماسي الصالات لأندية الصم لكرة القدم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
=اختتمت منافسات الدوري الأردني لأندية الصم لكرة القدم خماسي الصالات لعام 2024، بمباراة حماسية جمعت بين نادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم/عمان ونادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم/الزرقاء. وانتهت المباراة بفوز نادي الزرقاء بنتيجة 9-5 على نادي عمان.
ورغم خسارة المباراة النهائية، توّج نادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم/عمان باللقب بعد تصدره ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.
وحل نادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم/الزرقاء في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، فيما جاء النادي الأردني للصم في المركز الثالث بـ4 نقاط، ونادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم/إربد في المركز الرابع بـ3 نقاط.
وأعرب مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة السيد ربيع قميله، عن شكره وتقديره لجميع الأندية المشاركة في البطولة، مثمناً الجهود المبذولة من أعضاء الاتحاد وتعاون الحكام من الاتحاد الأردني لكرة القدم. كما قدم شكره للجهات الأمنية والطبية، وخص بالشكر الأمن العام لدعمه وتغطيته الأمنية.
شهد الحفل الختامي حضور مديرة التسويق في شركة الهدف الدولية، السيدة هبة الجعاريم، التي أشادت بجهود الاتحاد في تنظيم البطولة، وتقديرها للدور الذي لعبه الجميع في إنجاحها.
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