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أحداث شغب بعد مباراة ساكب والكتة بدوري كرة اليد

10/26/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان - الغد - اندلعت أحداث شغب عقب المباراة التي جمع بين فريقي ساكب والكتة، والتي أقيمت السبت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وتمكن فيها ساكب من الفوز بنتيجة 25-19.
 وبدأث أحداث الشغب بعد تلاسن بين لاعبي الفريقين، قبل أن يتشابكوا مع دخول عدد من الجمهور إلى أرض الملعب، ثم انتقلت الأحداث إلى المدرجات في مظهر بعيد عن الروح الرياضية، ما تطلب تدخل قوات الدرك التي فضت الاشتباك وفرضت الأمن داخل الصالة وخارجها.
وفي مباراة أخرى جرت في صالة مدينة الحسن الرياضية للشباب بإربد، فاز فريق كفرنجة على فريق كفرسوم بنتيجة 20-19.

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