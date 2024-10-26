أحداث شغب بعد مباراة ساكب والكتة بدوري كرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - اندلعت أحداث شغب عقب المباراة التي جمع بين فريقي ساكب والكتة، والتي أقيمت السبت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وتمكن فيها ساكب من الفوز بنتيجة 25-19.
وبدأث أحداث الشغب بعد تلاسن بين لاعبي الفريقين، قبل أن يتشابكوا مع دخول عدد من الجمهور إلى أرض الملعب، ثم انتقلت الأحداث إلى المدرجات في مظهر بعيد عن الروح الرياضية، ما تطلب تدخل قوات الدرك التي فضت الاشتباك وفرضت الأمن داخل الصالة وخارجها.
وفي مباراة
أخرى جرت في صالة مدينة الحسن الرياضية للشباب بإربد، فاز فريق كفرنجة على فريق كفرسوم بنتيجة 20-19.
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