مانشستر سيتي يحقق فوزا خجولا.. ولايبزج ينفرد بالصدارة الألمانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - تصدر مانشستر سيتي ترتيب فرق الدوري
الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بعد فوزه أمس على ضيفه ساوثامبتون 1-0، ضمن منافسات الجولة التاسعة.
وأحرز إيرلينج هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 23 نقطة، متصدرا بفارق نقطتين أمام ليفربول الذي يلتقي اليوم مع مضيفه آرسنال في قمة الجولة، بينما بقي رصيد ساوثامبتون نقطة واحدة في المركز الأخير.
لم يخسر مانشستر أي مباراة
هذا الموسم في الدوري، ففاز في 7 وتعادل في اثنتين. كما أنه لم يُهزم في الدوري على ملعب الاتحاد في سلسلة من 35 مباراة، في المقابل، مني ساوثامبتون بخسارته الثامنة في 9 مباريات مقابل تعادل واحد.
وخاض سيتي المباراة في غياب جناحيه جاك جريليش والبلجيكي جيريمي دوكو بداعي الاصابة.
وافتتح مدافع مانشستر سيتي روبن دياز مسلسل الفرص في الدقيقة الثانية، عندما جرب حظه بتسديدة بعيدة المدى، تألق حارس ساوثامبتون أرون رامسديل في التصدي لها.
وتمكن سيتي من التقدم بهدف في الدقيقة الخامسة، عندما مرر ماثيوس نونيز كرة عرضة من الناحية اليسرى، تابعها هالاند بقدمه في الشباك رغم مضايقة بيدناريك مدافع ساوثامبتون.
وواصل سيتي سيطرته على مجريات اللقاء، بيد أنه لم يشكل خطرا حقيقيا على مرمى ضيفه، وانتظر حتى الدقيقة 24 لتهديد المرمى مجددا، عندما رمى لاعب ساوثامبتون هاورد بيليس نفسه أمام تسديدة ماتيو كوفاسيتش.
وشق جناح مانشستر سيتي الأيمن سافينيو طريقه، قبل أن يسدد بيمينه كرة ارتدت من الدفاع في الدقيقة 28.
وطالب لاعبو مانشستر سيتي بركلة جزاء في الدقيقة 37، بحجة لمسة الكرة يد هاورد بيليس، بيد أن الحكم أمر بمواصلة اللعب بعد مراجعة من حكام الفيديو، وجرب الظهير جوسكو جفارديول حظه بتسديدة علت مرمى ساوثامبتون في الدقيقة 40.
ومن هجمة مرتدة، وصلت الكرة داخل منطقة الجزاء إلى هالاند، الذي تأخر في التعامل معها ليبعدها الدفاع في الوقت المناسب بالدقيقة 42، وبعدها بدقيقتين، مرر جفارديول إلى كوفاسيتش الذي سدد من مشارف منطقة الجزاء، بيد أن رامسديل تألق في إبعاد الكرة,
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، كاد ساوثامبتون يحقق التعادل، عندما انطلق مهاجمه أرتشر بالكرة وانفرد بالحارس قبل أن يسدد في العارضة.
بدأ مانشستر سيتي المباراة مهاجما، حيث وصلت الكرة على مشارف منطقة الجزاء إلى فيل فودين الذي سدد بجانب المرمى، ثم نفذ اللاعب نفسه ركلة ركنية، ارتقى بها هالاند ودكها برأسه، بيد أن هاورد بيليس أبعدها قبل أن تجتاز خط المرمى في الدقيقة 50.
واقترب مانشستر سيتي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 63، عندما رفع سافينيو كرة أنيقة، مرره هالاند رأسية رغم أن المرمى كان خاليا أمامه.
وتحسن مستوى ساوثامبتون في التصف الثاني من الشوط الثاني، وهدد مرمى صاحب الأرض في الدقيقة 75، عندما وصلت تمريرة أرتشر من الناحية اليسرى إلى البديل آدم أرمسترونج، ليسدد الأخير فوق المرمى.
وتوقف اللعب قليلا لعلاج رامسديل، بينما كان لافتا انتظار مانشستر سيتي لإجراء تبديله الأول حتى الدقيقة 86، عندما دخل إلكاي جوندوجان مكان نونيز، لكن شيئا لم يتغير مع غياب الفرص الحقيقية على المرميين حتى الوقت بدل الضائع، عندما تصدى رامسديل لانفراد هالاند إثر تمريرة من فودين.
وسقط استون فيلا في فخ التعادل على ارضه مع بورنموث 1-1 بعد ان تقدم حتى الوقت بدل الضائع بهدف سجله روس باركلي (76) قبل ان يدرك الضيوف التعادل في الرمق الأخير بواسطة البرازيلي ايفانيلسون (90+6).
يذكر ان فيلا فاز في مبارياته الثلاث في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم.
وحذا حذوه برايتون الذي تقدم على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين قبل أن يخرج الأخير بنقطة في الثواني الاخيرة 2-2.
تقدم برايتون بواسطة مهاجمه المخضرم داني ويلبيك (45) والإيرلندي ايفان فيرغسون (85)، ورد وولفرهامبتون عن طريق الجزائري راين آيت نوري (88) والبرازيلي ماتيوس كونيا (90+3).
وفي مباراة مجنونة في غرب لندن، تقدم برينتفورد على ايبسويتش الصاعد هذا الموسم بهدفينـ وعادل ايبسويتش 2-2 ثم 3-3 قبل ان يسجل برينتفورد هدف الفوز في الرمق الأخير ايضا.
سجل لبرينتفورد الكونغولي يوان ويسا (44) وهاري كلارك (45+1 خطأ في مرمى فريقه) والكاميروني باتريك مبويمو (51 من ركلة جزاء و90+6)، ولإيبسويتش الايرلندي سامي سموديتس (28) وجورج هيرست (31) وليام ديلاب (86).
ويلتقي اليوم الاحد وست هام مع مانشستر يونايتد، تشلسي مع نيوكاسل وكريستال بالاس مع توتنهام، وستكون العيون شاخصة نحو ستاد "الإمارات"، الذي يستضيف موقعة آرسنال وضيفه ليفربول.
وأكد أرني سلوت مدرب ليفربول أنه لم ينتظر أي توقعات بشأن نتائج الفريق عند توليه المسؤولية.
وحقق ليفربول نتائج رائعة في بداية الموسم الحالي حيث حقق 11 فوزا في أول 12 مباراة بجميع المسابقات، وقال سلوت مدرب فينورد الهولندي السابق قبل مواجهة آرسنال: "لم تكن لدي أي توقعات، ولم أفكر خلال الإجازة في عدد النقاط التي سيحصل عليها الفريق بعد 10 مباريات".
وأضاف المدرب الهولندي: "فكرت فقط في كيفية تطوير أداء الفريق واستخراج أفضل ما يملك وترك بصمة لمواصلة ما حققه المدرب السابق يورجن كلوب، أفكر دائما في التركيز والعمل بجدية بشكل يومي، لأنه ما سيؤدي في النهاية لنتائج إيجابية والفوز بالنقاط. لذا لم أتوقع عدد النقاط في مباراة أو 10 مباريات، ولكن كنت أترقب الطريقة التي سيؤدي بها الفريق، وأعتقد أن ما يتحقق يتناسب مع توقعاتي في الفترة الحالية".
وفسر سلوت الصلابة الدفاعية لفريقه، موضحا: "هناك سببان لعدم استقبالنا الكثير من الأهداف، أولهما هو فرض سيطرتنا على المباريات باستثناء مباراة واحدة".
وأشار "الاستحواذ على الكرة خطوة مهمة للغاية لأنها من شأنها أن تريح مدافعي فريقنا حتى لا نستقبل أهدافا".
وأتم سلوت تصريحاته: "كما أن الثنائية بين فيرجيل فان دايك وكوناتي وحارسي مرمى الفريق تعد السبب الثاني في عدم استقبالنا الكثير من الأهداف".
سيري أ
ابتعد نابولي بفارق 5 نقاط موقتا في صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه على ضيفه ليتشي 1-0 أمس، في المرحلة التاسعة بانتظار مباراة القمة بين مطارديه إنتر ويوفنتوس.
ورفع نابولي رصيده إلى 22 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر و6 عن يوفنتوس قبل "دربي ايطاليا" اليوم.
وسجل الظهير الدولي جوفاني دي لورنزو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، ليقود فريقه إلى تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري والسابع منذ مطلع الموسم الحالي مقابل خسارة في مباراته الافتتاحية وتعادل واحد.
ويخوض نابولي امتحانات عدة حول قدرته على استعادة اللقب الذي توج به الموسم 2022-2023، عندما يلتقي تباعا في المراحل الثلاثة المقبلة مع ميلان الثلاثاء ومع أتالانتا في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) ثم مع إنتر في 10 منه.
وظن نابولي أنه افتتح التسجيل عندما أودع دي لورنزو الكرة في الشباك بعد مرور 26 دقيقة لكنه لم يحتسب بداعي التسلل.
وجد نابولي صعوبة كبيرة في اختراق دفاع ليتشي المنظم الذي سقط سقوطا مدويا في آخر مباراة له امام فيورنتينا بستة أهداف نظيفة.
وأضاع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو فرصة جيدة في الدقيقة 54 عندما أطاح الكرة عالية من وضعية جيدة، قبل ان يسجل دي لورنزو هدف المباراة الوحيد متابعا كرة مرتدة من الحارس الذي تصدى لكرة رأسية للأسكتلندي سكوت ماكتوميناي.
يذكر أن مباراة بولونيا وميلان المقررة أمس، ألغيت بسبب الامطار الطوفانية التي تجتاح منطقة ايميليا رومانيا في الشمال الإيطالي.
من ناحية ثانية، رشح مدرب يوفنتوس تياجو موتا، فريقي إنتر ونابولي لإحراز لقب الدوري الإيطالي، وذلك عشية مواجهته مع إنتر في "دربي إيطاليا" على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة التاسعة.
وقال المدرب البرازيلي-الإيطالي في مؤتمر صحافي "أحرز إنتر اللقب الأخير في الدوري، هو الفريق المرشح لإحراز اللقب، مع نابولي، نظرا لتاريخ الفريقين الحديث".
وتابع لاعب إنتر السابق "الخسارة جديدة علينا لكنها أصبحت من الماضي. نحن مركزون على مباراة الأحد حيث يجب أن نكون بجاهزية 200 % في أجواء نارية".
وتعد المواجهة بين إنتر ويوفنتوس الأكثر ترقبا في "سيري أ" وهي الـ252 في تاريخ الفريقين.
ويغيب عن "السيدة العجوز" الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس، الهولندي تون كوبماينرس، بالإضافة للمصابين منذ فترة البولندي أركاديوش ميليك والبرازيلي بريمر.
في المقابل، رفض نظيره سيموني إنزاجي فكرة أن يكون فريقه مرشحا لخلافة نفسه "لا أحب التطرق لهذا الموضوع أصلا، لكن ما يمكنني قوله إن دوري هذا الموسم سيكون متوازنا أكثر من المعتاد، لأن عدة فرق أنفقت الكثير لتقليص الفوارق".
وتابع "هدفنا الذهاب إلى أبعد حد في مختلف الكؤوس وأن ننافس في الدوري، لكن أربعة أو خمسة أندية تملك الهدف عينه. أقدر كثيرا ما يفعله موتا، على صعيد تنظيم فريقه. هو الفريق الأقل تلقيا للأهداف في أوروبا (هدف في ثماني مباريات في الدوري)، لكن فريقه يعرف أيضا كيف يتصرف مع الكرة".
البوندسليجا
انفرد لايبزج إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا عقب فوزه على فرايبورج 3-1 ضمن المرحلة الثامنة أمس، فيما واصل بوروسيا دورتموند عروضه السيئة بسقوطه أمام مضيفه أوجسبورج 1-2.
في المباراة الأولى، حافظ لايبزج على سجله الخالي من أي هزيمة هذا الموسم، بعد أن عوّض تأخره بهدف مع نهاية الشوط الأول سجله للضيوف الياباني ريتسو دوان (17)، بثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر المجري ويلي أوربان (47) والهولندي لوتشاريل خيرترويدا (59) والبلجيكي لويس أوبندا (79).
وعزّز لايبزج الذي خسر أمام ليفربول 0-1 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، رصيده إلى 20 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يقابل مضيفه بوخوم اليوم مع فرصة استعادة الصدارة بفارق الأهداف. من جهته، تجمّد رصيد فرايبورج عند 15 نقطة في المركز الثالث.
وفي بافاريا، تابع دورتموند تحت قيادة مدربه نوري شاهين مشواره المتعثر هذا الموسم وتلقى خسارته الثانية تواليا بعد سقوطه الكبير أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال اوروبا 2-5 خلال منتصف الأسبوع، بعد أن كان متقدما 2-0 مع نهاية الشوط الأول.
وهذه الخسارة الثالثة لدورتموند مقابل اربعة انتصارات وتعادل واحد في البوندسليجا هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة، فيما عزّز أوجسبورج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر.
وسجّل هدفي أوجسبورج الفرنسي ألكسيس كلود (25 و50)، بعدما كان دورتموند انتزع التقدم مبكرا عبر الهولندي دونييل مالن (4).
وشهد اللقاء في لحظاته الاخيرة طرد لاعب دورتموند ألموجيرا كابار (90+9).
وقال شاهين لشبكة سكاي "الأهداف التي استقبلناها كانت جنونية، والآن نغادر المباراة خاليي الوفاض مرة أخرى. من السهل للغاية تسجيل الأهداف ضدنا. عندما تستقبل هدفين في المباراة، سيكون من الصعب تحقيق الفوز".
ومنذ توليه قيادة الفريق مطلع هذا الموسم، لم يجد شاهين التوازن المطلوب حيث يواصل الفريق اخفاقاته، لا سيما خارج ارضه حيث لم يفز منذ نيسان (أبريل) الماضي، ما يضع منصبه على كفت عفريت.
لكنّ سيباستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند قال إن النادي لديه "ثقة كاملة، بلا شك" في شاهين، مضيفا "لم نصل إلى حيث نريد أن نكون بعد، لكننا قلنا مرارا وتكرارا إننا بحاجة إلى الوقت".
وانتزع شتوتجارت وصيف الموسم الماضي فوزه الثالث تواليا ليواصل انتفاضته بعدما تخطى ضيفه هولشتاين كيل 2-1.
وبعد بدايته المتعثرة لهذا الموسم، تقدم شتوتغارت إلى المركز الثامن برصيد 12 نقطة، اما هولشتاين كيل فيحتل المركز السابع عشر قبل الأخير بنقطتين فقط.
وسجّل دينيز أونداف (19) والمالي البلال توريه (61) هدفي شتوتجارت، فيما سجّل البوسني أرمين جيجوفيتش (84) هدف الضيوف.
وأكمل شتوتجارت اللقاء من الدقيقة 66 بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه جيف شابو، قبل أن يحذو حذوه لاعب هولشتاين جان-فييتي آرب قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.
كما انتهت مباراة فولفسبورج ومضيفه سانت باولي بالتعادل السلبي.
ورفع فولفسبورج رصيده الى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، اما سانت باولي فيحتل المركز السادس عشر بخمس نقاط.
الليجا
ارتقى فياريال إلى المركز الثالث موقتا بفوز متأخر على مضيفه بلد الوليد 2-1 أمس، ضمن منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم فياريال في الشوط الأول عبر الفرنسي تييرنو باري (29)، وأدرك بلد الوليد التعادل في الثاني بفضل السنغالي مامادو سيلا ديالو (60 من ركلة جزاء).
وخطف أيوسي بيريز الذي حلّ بدلا من باري في الدقيقة 70 هدف الفوز والنقاط الثلاث لفريقه (84).
وعاد فياريال إلى سكة الانتصارات بعدما كان خسر أمام ريال مدريد 0-2 وتعادل مع خيتافي 1-1 في المرحلتين الماضيتين، ليرفع فريق "الغواصات الصفراء" الذي حقق فوزه السادس رصيده إلى 21 نقطة وينتزع المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي يحلّ ضيفا على ريال بيتيس اليوم.
في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد الذي تعرض لخسارته السابعة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادلين، عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.
وحقّق رايو فايكانو فوزا ثمينا على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-0.
ونجح فايكانو في اقتناص هدف الفوز بمساعدة من لاعب ألافيس أنتونيو سيلفيرا الذي سجّل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (80)، بعد ان اضطر الأول لإكمال اللقاء من الدقيقة 22 بعشرة لاعبين بعد طرد الغاني عبدول المؤمن.
ورفع فايكانو رصيده الى 16 نقطة في المركز السابع اما الافيس فيحتل المركز الرابع عشر بعشر نقاط.
وتستكمل المرحلة اليوم بمباريات ليجانيس مع سلتا فيغو، وخيتافي مع فالنسيا، وريال سوسييداد مع أوساسونا، وتختتم يوم غد الإثنين بلقاء ريال مايوركا وأتلتيك بلباو. -(وكالات)
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