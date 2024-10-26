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مانشستر سيتي يحقق فوزا خجولا.. ولايبزج ينفرد بالصدارة الألمانية

10/26/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - تصدر مانشستر سيتي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بعد فوزه أمس على ضيفه ساوثامبتون 1-0، ضمن منافسات الجولة التاسعة.
وأحرز إيرلينج هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 23 نقطة، متصدرا بفارق نقطتين أمام ليفربول الذي يلتقي اليوم مع مضيفه آرسنال في قمة الجولة، بينما بقي رصيد ساوثامبتون نقطة واحدة في المركز الأخير.
لم يخسر مانشستر أي مباراة هذا الموسم في الدوري، ففاز في 7 وتعادل في اثنتين. كما أنه لم يُهزم في الدوري على ملعب الاتحاد في سلسلة من 35 مباراة، في المقابل، مني ساوثامبتون بخسارته الثامنة في 9 مباريات مقابل تعادل واحد.
وخاض سيتي المباراة في غياب جناحيه جاك جريليش والبلجيكي جيريمي دوكو بداعي الاصابة.
وافتتح مدافع مانشستر سيتي روبن دياز مسلسل الفرص في الدقيقة الثانية، عندما جرب حظه بتسديدة بعيدة المدى، تألق حارس ساوثامبتون أرون رامسديل في التصدي لها.
وتمكن سيتي من التقدم بهدف في الدقيقة الخامسة، عندما مرر ماثيوس نونيز كرة عرضة من الناحية اليسرى، تابعها هالاند بقدمه في الشباك رغم مضايقة بيدناريك مدافع ساوثامبتون.
وواصل سيتي سيطرته على مجريات اللقاء، بيد أنه لم يشكل خطرا حقيقيا على مرمى ضيفه، وانتظر حتى الدقيقة 24 لتهديد المرمى مجددا، عندما رمى لاعب ساوثامبتون هاورد بيليس نفسه أمام تسديدة ماتيو كوفاسيتش.
وشق جناح مانشستر سيتي الأيمن سافينيو طريقه، قبل أن يسدد بيمينه كرة ارتدت من الدفاع في الدقيقة 28.
وطالب لاعبو مانشستر سيتي بركلة جزاء في الدقيقة 37، بحجة لمسة الكرة يد هاورد بيليس، بيد أن الحكم أمر بمواصلة اللعب بعد مراجعة من حكام الفيديو، وجرب الظهير جوسكو جفارديول حظه بتسديدة علت مرمى ساوثامبتون في الدقيقة 40.
ومن هجمة مرتدة، وصلت الكرة داخل منطقة الجزاء إلى هالاند، الذي تأخر في التعامل معها ليبعدها الدفاع في الوقت المناسب بالدقيقة 42، وبعدها بدقيقتين، مرر جفارديول إلى كوفاسيتش الذي سدد من مشارف منطقة الجزاء، بيد أن رامسديل تألق في إبعاد الكرة,
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، كاد ساوثامبتون يحقق التعادل، عندما انطلق مهاجمه أرتشر بالكرة وانفرد بالحارس قبل أن يسدد في العارضة.
بدأ مانشستر سيتي المباراة مهاجما، حيث وصلت الكرة على مشارف منطقة الجزاء إلى فيل فودين الذي سدد بجانب المرمى، ثم نفذ اللاعب نفسه ركلة ركنية، ارتقى بها هالاند ودكها برأسه، بيد أن هاورد بيليس أبعدها قبل أن تجتاز خط المرمى في الدقيقة 50.
واقترب مانشستر سيتي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 63، عندما رفع سافينيو كرة أنيقة، مرره هالاند رأسية رغم أن المرمى كان خاليا أمامه.
وتحسن مستوى ساوثامبتون في التصف الثاني من الشوط الثاني، وهدد مرمى صاحب الأرض في الدقيقة 75، عندما وصلت تمريرة أرتشر من الناحية اليسرى إلى البديل آدم أرمسترونج، ليسدد الأخير فوق المرمى.
وتوقف اللعب قليلا لعلاج رامسديل، بينما كان لافتا انتظار مانشستر سيتي لإجراء تبديله الأول حتى الدقيقة 86، عندما دخل إلكاي جوندوجان مكان نونيز، لكن شيئا لم يتغير مع غياب الفرص الحقيقية على المرميين حتى الوقت بدل الضائع، عندما تصدى رامسديل لانفراد هالاند إثر تمريرة من فودين.
وسقط استون فيلا في فخ التعادل على ارضه مع بورنموث 1-1 بعد ان تقدم حتى الوقت بدل الضائع بهدف سجله روس باركلي (76) قبل ان يدرك الضيوف التعادل في الرمق الأخير بواسطة البرازيلي ايفانيلسون (90+6).
يذكر ان فيلا فاز في مبارياته الثلاث في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم.
وحذا حذوه برايتون الذي تقدم على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين قبل أن يخرج الأخير بنقطة في الثواني الاخيرة 2-2.
تقدم برايتون بواسطة مهاجمه المخضرم داني ويلبيك (45) والإيرلندي ايفان فيرغسون (85)، ورد وولفرهامبتون عن طريق الجزائري راين آيت نوري (88) والبرازيلي ماتيوس كونيا (90+3).
وفي مباراة مجنونة في غرب لندن، تقدم برينتفورد على ايبسويتش الصاعد هذا الموسم بهدفينـ وعادل ايبسويتش 2-2 ثم 3-3 قبل ان يسجل برينتفورد هدف الفوز في الرمق الأخير ايضا.
سجل لبرينتفورد الكونغولي يوان ويسا (44) وهاري كلارك (45+1 خطأ في مرمى فريقه) والكاميروني باتريك مبويمو (51 من ركلة جزاء و90+6)، ولإيبسويتش الايرلندي سامي سموديتس (28) وجورج هيرست (31) وليام ديلاب (86).
ويلتقي اليوم الاحد وست هام مع مانشستر يونايتد، تشلسي مع نيوكاسل وكريستال بالاس مع توتنهام، وستكون العيون شاخصة نحو ستاد "الإمارات"، الذي يستضيف موقعة آرسنال وضيفه ليفربول.
وأكد أرني سلوت مدرب ليفربول أنه لم ينتظر أي توقعات بشأن نتائج الفريق عند توليه المسؤولية.
وحقق ليفربول نتائج رائعة في بداية الموسم الحالي حيث حقق 11 فوزا في أول 12 مباراة بجميع المسابقات، وقال سلوت مدرب فينورد الهولندي السابق قبل مواجهة آرسنال: "لم تكن لدي أي توقعات، ولم أفكر خلال الإجازة في عدد النقاط التي سيحصل عليها الفريق بعد 10 مباريات".
وأضاف المدرب الهولندي: "فكرت فقط في كيفية تطوير أداء الفريق واستخراج أفضل ما يملك وترك بصمة لمواصلة ما حققه المدرب السابق يورجن كلوب، أفكر دائما في التركيز والعمل بجدية بشكل يومي، لأنه ما سيؤدي في النهاية لنتائج إيجابية والفوز بالنقاط. لذا لم أتوقع عدد النقاط في مباراة أو 10 مباريات، ولكن كنت أترقب الطريقة التي سيؤدي بها الفريق، وأعتقد أن ما يتحقق يتناسب مع توقعاتي في الفترة الحالية".
وفسر سلوت الصلابة الدفاعية لفريقه، موضحا: "هناك سببان لعدم استقبالنا الكثير من الأهداف، أولهما هو فرض سيطرتنا على المباريات باستثناء مباراة واحدة".
وأشار "الاستحواذ على الكرة خطوة مهمة للغاية لأنها من شأنها أن تريح مدافعي فريقنا حتى لا نستقبل أهدافا".
وأتم سلوت تصريحاته: "كما أن الثنائية بين فيرجيل فان دايك وكوناتي وحارسي مرمى الفريق تعد السبب الثاني في عدم استقبالنا الكثير من الأهداف".
سيري أ
ابتعد نابولي بفارق 5 نقاط موقتا في صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه على ضيفه ليتشي 1-0 أمس، في المرحلة التاسعة بانتظار مباراة القمة بين مطارديه إنتر ويوفنتوس.
ورفع نابولي رصيده إلى 22 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر و6 عن يوفنتوس قبل "دربي ايطاليا" اليوم.
وسجل الظهير الدولي جوفاني دي لورنزو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، ليقود فريقه إلى تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري والسابع منذ مطلع الموسم الحالي مقابل خسارة في مباراته الافتتاحية وتعادل واحد.
ويخوض نابولي امتحانات عدة حول قدرته على استعادة اللقب الذي توج به الموسم 2022-2023، عندما يلتقي تباعا في المراحل الثلاثة المقبلة مع ميلان الثلاثاء ومع أتالانتا في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) ثم مع إنتر في 10 منه.
وظن نابولي أنه افتتح التسجيل عندما أودع دي لورنزو الكرة في الشباك بعد مرور 26 دقيقة لكنه لم يحتسب بداعي التسلل.
وجد نابولي صعوبة كبيرة في اختراق دفاع ليتشي المنظم الذي سقط سقوطا مدويا في آخر مباراة له امام فيورنتينا بستة أهداف نظيفة.
وأضاع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو فرصة جيدة في الدقيقة 54 عندما أطاح الكرة عالية من وضعية جيدة، قبل ان يسجل دي لورنزو هدف المباراة الوحيد متابعا كرة مرتدة من الحارس الذي تصدى لكرة رأسية للأسكتلندي سكوت ماكتوميناي.
يذكر أن مباراة بولونيا وميلان المقررة أمس، ألغيت بسبب الامطار الطوفانية التي تجتاح منطقة ايميليا رومانيا في الشمال الإيطالي.
من ناحية ثانية، رشح مدرب يوفنتوس تياجو موتا، فريقي إنتر ونابولي لإحراز لقب الدوري الإيطالي، وذلك عشية مواجهته مع إنتر في "دربي إيطاليا" على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة التاسعة.
وقال المدرب البرازيلي-الإيطالي في مؤتمر صحافي "أحرز إنتر اللقب الأخير في الدوري، هو الفريق المرشح لإحراز اللقب، مع نابولي، نظرا لتاريخ الفريقين الحديث".
وتابع لاعب إنتر السابق "الخسارة جديدة علينا لكنها أصبحت من الماضي. نحن مركزون على مباراة الأحد حيث يجب أن نكون بجاهزية 200 % في أجواء نارية".
وتعد المواجهة بين إنتر ويوفنتوس الأكثر ترقبا في "سيري أ" وهي الـ252 في تاريخ الفريقين.
ويغيب عن "السيدة العجوز" الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس، الهولندي تون كوبماينرس، بالإضافة للمصابين منذ فترة البولندي أركاديوش ميليك والبرازيلي بريمر.
في المقابل، رفض نظيره سيموني إنزاجي فكرة أن يكون فريقه مرشحا لخلافة نفسه "لا أحب التطرق لهذا الموضوع أصلا، لكن ما يمكنني قوله إن دوري هذا الموسم سيكون متوازنا أكثر من المعتاد، لأن عدة فرق أنفقت الكثير لتقليص الفوارق".
وتابع "هدفنا الذهاب إلى أبعد حد في مختلف الكؤوس وأن ننافس في الدوري، لكن أربعة أو خمسة أندية تملك الهدف عينه. أقدر كثيرا ما يفعله موتا، على صعيد تنظيم فريقه. هو الفريق الأقل تلقيا للأهداف في أوروبا (هدف في ثماني مباريات في الدوري)، لكن فريقه يعرف أيضا كيف يتصرف مع الكرة".
البوندسليجا
انفرد لايبزج إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا عقب فوزه على فرايبورج 3-1 ضمن المرحلة الثامنة أمس، فيما واصل بوروسيا دورتموند عروضه السيئة بسقوطه أمام مضيفه أوجسبورج 1-2.
في المباراة الأولى، حافظ لايبزج على سجله الخالي من أي هزيمة هذا الموسم، بعد أن عوّض تأخره بهدف مع نهاية الشوط الأول سجله للضيوف الياباني ريتسو دوان (17)، بثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر المجري ويلي أوربان (47) والهولندي لوتشاريل خيرترويدا (59) والبلجيكي لويس أوبندا (79).
وعزّز لايبزج الذي خسر أمام ليفربول 0-1 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، رصيده إلى 20 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يقابل مضيفه بوخوم اليوم مع فرصة استعادة الصدارة بفارق الأهداف. من جهته، تجمّد رصيد فرايبورج عند 15 نقطة في المركز الثالث.
وفي بافاريا، تابع دورتموند تحت قيادة مدربه نوري شاهين مشواره المتعثر هذا الموسم وتلقى خسارته الثانية تواليا بعد سقوطه الكبير أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال اوروبا 2-5 خلال منتصف الأسبوع، بعد أن كان متقدما 2-0 مع نهاية الشوط الأول.
وهذه الخسارة الثالثة لدورتموند مقابل اربعة انتصارات وتعادل واحد في البوندسليجا هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة، فيما عزّز أوجسبورج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر.
وسجّل هدفي أوجسبورج الفرنسي ألكسيس كلود (25 و50)، بعدما كان دورتموند انتزع التقدم مبكرا عبر الهولندي دونييل مالن (4).
وشهد اللقاء في لحظاته الاخيرة طرد لاعب دورتموند ألموجيرا كابار (90+9).
وقال شاهين لشبكة سكاي "الأهداف التي استقبلناها كانت جنونية، والآن نغادر المباراة خاليي الوفاض مرة أخرى. من السهل للغاية تسجيل الأهداف ضدنا. عندما تستقبل هدفين في المباراة، سيكون من الصعب تحقيق الفوز".
ومنذ توليه قيادة الفريق مطلع هذا الموسم، لم يجد شاهين التوازن المطلوب حيث يواصل الفريق اخفاقاته، لا سيما خارج ارضه حيث لم يفز منذ نيسان (أبريل) الماضي، ما يضع منصبه على كفت عفريت.
لكنّ سيباستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند قال إن النادي لديه "ثقة كاملة، بلا شك" في شاهين، مضيفا "لم نصل إلى حيث نريد أن نكون بعد، لكننا قلنا مرارا وتكرارا إننا بحاجة إلى الوقت".
وانتزع شتوتجارت وصيف الموسم الماضي فوزه الثالث تواليا ليواصل انتفاضته بعدما تخطى ضيفه هولشتاين كيل 2-1.
وبعد بدايته المتعثرة لهذا الموسم، تقدم شتوتغارت إلى المركز الثامن برصيد 12 نقطة، اما هولشتاين كيل فيحتل المركز السابع عشر قبل الأخير بنقطتين فقط.
وسجّل دينيز أونداف (19) والمالي البلال توريه (61) هدفي شتوتجارت، فيما سجّل البوسني أرمين جيجوفيتش (84) هدف الضيوف.
وأكمل شتوتجارت اللقاء من الدقيقة 66 بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه جيف شابو، قبل أن يحذو حذوه لاعب هولشتاين جان-فييتي آرب قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.
كما انتهت مباراة فولفسبورج ومضيفه سانت باولي بالتعادل السلبي.
ورفع فولفسبورج رصيده الى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، اما سانت باولي فيحتل المركز السادس عشر بخمس نقاط.
الليجا
ارتقى فياريال إلى المركز الثالث موقتا بفوز متأخر على مضيفه بلد الوليد 2-1 أمس، ضمن منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم فياريال في الشوط الأول عبر الفرنسي تييرنو باري (29)، وأدرك بلد الوليد التعادل في الثاني بفضل السنغالي مامادو سيلا ديالو (60 من ركلة جزاء).
وخطف أيوسي بيريز الذي حلّ بدلا من باري في الدقيقة 70 هدف الفوز والنقاط الثلاث لفريقه (84).
وعاد فياريال إلى سكة الانتصارات بعدما كان خسر أمام ريال مدريد 0-2 وتعادل مع خيتافي 1-1 في المرحلتين الماضيتين، ليرفع فريق "الغواصات الصفراء" الذي حقق فوزه السادس رصيده إلى 21 نقطة وينتزع المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي يحلّ ضيفا على ريال بيتيس اليوم.
في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد الذي تعرض لخسارته السابعة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادلين، عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.
وحقّق رايو فايكانو فوزا ثمينا على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-0.
ونجح فايكانو في اقتناص هدف الفوز بمساعدة من لاعب ألافيس أنتونيو سيلفيرا الذي سجّل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (80)، بعد ان اضطر الأول لإكمال اللقاء من الدقيقة 22 بعشرة لاعبين بعد طرد الغاني عبدول المؤمن.
ورفع فايكانو رصيده الى 16 نقطة في المركز السابع اما الافيس فيحتل المركز الرابع عشر بعشر نقاط.
وتستكمل المرحلة اليوم بمباريات ليجانيس مع سلتا فيغو، وخيتافي مع فالنسيا، وريال سوسييداد مع أوساسونا، وتختتم يوم غد الإثنين بلقاء ريال مايوركا وأتلتيك بلباو. -(وكالات)

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