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معان يقلب تأخره بهدفين أمام الصريح لفوز بثلاثية بدوري المحترفين

10/26/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- قلب فريق معان تاخره امام ضيفه فريق الصريح 0-2، لفوز ثمين بنتيجة 3-2, في المباراة الني جرت بينهما مساء اليوم على ملعب البترا، ضمن منافسات الاسبوع الثامن من دوري المحترفين الكرة القدم.
وافتتح لاعب الصريح محمد العكش مسلسل الاهداف عند الدقيقة 16 قبل ان يعزز تقدم فريقه بالهدف الثاني بالدقيقة 24 من علامة الجزاء، وقلص سليمان ابو زمع النتيجة من ركلة جزاء بالدقيقة 31، وادرك شاهر شلباية هدف التعادل لمعان عند الدقيقة45، قبل أن يخطف محمد النوالفة هدف الفوز الثمن بالدقيقة 61، وشهدت المباراة طرد مدافع الصريح احمد سفاح عبيدات.
ليرفع معان رصيده للنقطة الثامنة ويتقدم للمركز الثامن، ويتجمد رصيد الصريح عند 6 نقاط ويتراجع للمركز التاسع.

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