ختام دوري خماسي الصالات لأندية الصم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان – الغد – توج فريق الأمير علي بن الحسين للصم (عمان) بلقب الدوري
الأردني لأندية الصم، جامعا 15 نقطة، فيما حل فريق سمو الأمير علي بن الحسين للصم (الزرقاء) برصيد 13 نقطة، وجاء فريق النادي الأردني للصم ثالثا برصيد 4 نقاط، وفريق سمو الأمير علي بن الحسين للصم (إربد)، رابعا برصيد 3 نقاط.
واختتمت منافسات المسابقة بلقاء جمع بين فريق سمو الأمير علي بن الحسين للصم (عمان)، وفريق سمو الأمير علي بن الحسين للصم (الزرقاء) وانتهى بفوز (الزرقاء) بنتيجة 9-5.
وأعرب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة ربيع قميله عن شكره للأندية التي شاركت في البطولة وإلى الأطقم التحكيمية التي أدارت اللقاءات من خلال التعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، مثلما قدم الشكر للأجهزة الأمنية والطبية، والتي ساهمت جميعها في إنجاح البطولة. وحضرت المباراة الختامية راعية الحفل من شركة "الهدف الدولية" مديرة التسويق هبة الجعاريم.
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