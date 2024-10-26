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ختام دوري خماسي الصالات لأندية الصم

10/26/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان – الغد – توج فريق الأمير علي بن الحسين للصم (عمان) بلقب الدوري الأردني لأندية الصم، جامعا 15 نقطة، فيما حل فريق سمو الأمير علي بن الحسين للصم (الزرقاء) برصيد 13 نقطة، وجاء فريق النادي الأردني للصم ثالثا برصيد 4 نقاط، وفريق سمو الأمير علي بن الحسين للصم (إربد)، رابعا برصيد 3 نقاط.
واختتمت منافسات المسابقة بلقاء جمع بين فريق سمو الأمير علي بن الحسين للصم (عمان)، وفريق سمو الأمير علي بن الحسين للصم (الزرقاء) وانتهى بفوز (الزرقاء) بنتيجة 9-5.
وأعرب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة ربيع قميله عن شكره للأندية التي شاركت في البطولة وإلى الأطقم التحكيمية التي أدارت اللقاءات من خلال التعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، مثلما قدم الشكر للأجهزة الأمنية والطبية، والتي ساهمت جميعها في إنجاح البطولة. وحضرت المباراة الختامية راعية الحفل من شركة "الهدف الدولية" مديرة التسويق هبة الجعاريم.

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