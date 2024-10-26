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عمومية الوحدات تستقبل أول سيدة و2000 من الأعضاء الجدد

10/26/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- أنهى نادي الوحدات استقبال دفع رسوم واشتراكات الأعضاء الجدد –المؤازرين- أول من أمس، بحسب الموعد الذي حددته لجنة العضوية لاستقبال رسوم الانتساب والاشتراك للأعضاء الجدد، الذين وصل عددهم إلى نحو 2000 عضو مؤازر، من بينهم أول سيدة في الهيئة العامة وهي علا أبوعتيلة.
وسيتم رفع الكشوفات واعتمادهم أعضاء عاملين يحق لهم المشاركة بالعملية الانتخابية بشكل عام، فيما تقف مشاركتهم من عدمها في انتخابات المجلس الجديد المزمع إقامتها خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، شريطة مرور عام على قبول عضويتهم كعاملين.
وإن كانت أبوعتيلة أول سيدة تدخل الهيئة العامة في تاريخ نادي الوحدات، إلا أن الوحدات ما يزال يتذكر بفخر الراحلة أمينة العيسوي، التي تولت مهمة مراقب مركز شباب الوحدات، وكانت السيدة الاولى التي تتولى إدارة المركز بالعام 1956، حينما كان الوحدات في أول تأسيسه تابعا لوكالة الغوث –الأونروا-.
وتقول أبوعتيلة في تصريحها لـ"الغد": "نلت العضوية الرسمية في نادي الوحدات، بعد مخاض عسير، وعثرات وضعت في طريقي إلا أنني قبلت التحدي، وخضته بعزيمة مؤمنة بنزاهة مديرية شباب العاصمة، التي انتصرت للقوانين وأكدت أنه ليس هناك ما يمنع قانونيا من قبول عضويتي في نادي الوحدات".
وأضافت: "لعل وجودي كأول سيدة رسميا في عضوية الهيئة العامة لنادي الوحدات، يحملني الكثير من المسؤولية نحو النادي الذي أعشقه، وخدمته متطوعة لفترة طويلة، منطلقة من مساهمات أول رئيسة لمركز نادي الوحدات الراحلة أمينة العيسوي، في خدمة النادي الشبابي رياضيا واجتماعيا وثقافيا، ولعل عضويتي تكون حافزا للسيدات المبدعات، لدخول معترك العمل من النادي، وخدمته.
ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة نادي الوحدات خلال اليومين المقبلين، للمصادقة على تحويل عضوية الأعضاء المؤازرين إلى عاملين، ورفع الكشوفات وفقا للقوانيين المرعية، إلى مديرية شباب العاصمة في وزارة الشباب، خاصة وأن الوحدات قبل عضوية 3822 عضوا مؤزرا في 29 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، من العام 2023، وفتح مؤخرا، باب تسديد رسم الانتساب السنوي وقدره "50" دينارا، ورسم الانتساب الشهري وقدره دينار فقط، وبعد إغلاق باب دفع رسوم الانتساب والاشتراك أول من أمس، فإن المعلومات تشير إلى أن عدد الأعضاء الذين سددوا المستحقات المالية المترتبة عليهم قرابة 2000 عضو، سيتم تحويلهم إلى عاملين، ليضافوا إلى عدد أعضاء الهيئة الذين شاركوا في الانتخابات الماضية وعددهم 6019 عضوا.
ويغلف "الفتور" التحضيرات لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة التي تستمر حتى 2027، على خلاف سابقتها التي اشتعلت فيها التحضيرات، ووضحت الكتل الانتخابية، من حيث الرئيس والأعضاء المرشحين قبل وقتها بكثير، وسعت كل كتلة انتخابية إلى كسب التأييد لكسب ثقة الهيئة العامة بالانتخابات مبكرا، وتقدمتها المهرجات الانتخابية الحاشدة، واستخدام أساليب الدعاية الحديثة في حملاتها المكثفة آنذاك.
لكن اليوم، تغيب تلك المهرجانات الانتخابية وحملات كسب الناخبين من أعضاء الهيئة العامة، لأسباب كثيرة تتقدمها ظروف الحرب على غزة، التي تشغل أعضاء الهيئة العامة حاليا. بل، قادت "السواد الأعظم" من الجماهير إلى مقاطعة الجماهير، وكذلك تباين نتائج فريق الكرة الأول، خلال السنتين الماضيتين والتي حملت فيه الجماهير المسؤولية لمجلس الإدارة الحالي، وإن كانت الأشهر القليلة الماضية، تشهد تحسنا محلوظا محليا وآسيويا، ويضاف إلى ذلك مديونية النادي الكبيرة التي تتجاوز سقف مليوني دينار أردني، لكن تبقى انتخابات الوحدات "الأشرس" والأعنف على صعيد الأندية المحلية، وربما تشهد حاليا "الهدوء الذي يسبق عاصفة" تحضيراتها.

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