عمومية الوحدات تستقبل أول سيدة و2000 من الأعضاء الجدد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- أنهى نادي الوحدات استقبال دفع رسوم واشتراكات الأعضاء الجدد –المؤازرين- أول من أمس، بحسب الموعد الذي حددته لجنة العضوية لاستقبال رسوم الانتساب والاشتراك للأعضاء الجدد، الذين وصل عددهم إلى نحو 2000 عضو مؤازر، من بينهم أول سيدة في الهيئة العامة وهي علا أبوعتيلة.
وسيتم رفع الكشوفات واعتمادهم أعضاء عاملين يحق لهم المشاركة بالعملية الانتخابية بشكل عام، فيما تقف مشاركتهم من عدمها في انتخابات
المجلس الجديد المزمع إقامتها خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، شريطة مرور عام على قبول عضويتهم كعاملين.
وإن كانت أبوعتيلة أول سيدة تدخل الهيئة العامة في تاريخ نادي الوحدات، إلا أن الوحدات ما يزال يتذكر بفخر الراحلة أمينة العيسوي، التي تولت مهمة مراقب مركز شباب الوحدات، وكانت السيدة الاولى التي تتولى إدارة المركز بالعام 1956، حينما كان الوحدات في أول تأسيسه تابعا لوكالة الغوث –الأونروا-.
وتقول أبوعتيلة في تصريحها لـ"الغد": "نلت العضوية الرسمية في نادي الوحدات، بعد مخاض عسير، وعثرات وضعت في طريقي إلا أنني قبلت التحدي، وخضته بعزيمة مؤمنة بنزاهة مديرية شباب العاصمة، التي انتصرت للقوانين وأكدت أنه ليس هناك ما يمنع قانونيا من قبول عضويتي في نادي الوحدات".
وأضافت: "لعل وجودي كأول سيدة رسميا في عضوية الهيئة العامة لنادي الوحدات، يحملني الكثير من المسؤولية نحو النادي الذي أعشقه، وخدمته متطوعة لفترة طويلة، منطلقة من مساهمات أول رئيسة لمركز نادي الوحدات الراحلة أمينة العيسوي، في خدمة النادي الشبابي رياضيا واجتماعيا وثقافيا، ولعل عضويتي تكون حافزا للسيدات المبدعات، لدخول معترك العمل من النادي، وخدمته.
ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة نادي الوحدات خلال اليومين المقبلين، للمصادقة على تحويل عضوية الأعضاء المؤازرين إلى عاملين، ورفع الكشوفات وفقا للقوانيين المرعية، إلى مديرية شباب العاصمة في وزارة الشباب، خاصة وأن الوحدات قبل عضوية 3822 عضوا مؤزرا في 29 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، من العام 2023، وفتح مؤخرا، باب تسديد رسم الانتساب السنوي وقدره "50" دينارا، ورسم الانتساب الشهري وقدره دينار فقط، وبعد إغلاق باب دفع رسوم الانتساب والاشتراك أول من أمس، فإن المعلومات تشير إلى أن عدد الأعضاء الذين سددوا المستحقات المالية المترتبة عليهم قرابة 2000 عضو، سيتم تحويلهم إلى عاملين، ليضافوا إلى عدد أعضاء الهيئة الذين شاركوا في الانتخابات الماضية وعددهم 6019 عضوا.
ويغلف "الفتور" التحضيرات لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة التي تستمر حتى 2027، على خلاف سابقتها التي اشتعلت فيها التحضيرات، ووضحت الكتل الانتخابية، من حيث الرئيس والأعضاء المرشحين قبل وقتها بكثير، وسعت كل كتلة انتخابية إلى كسب التأييد لكسب ثقة الهيئة العامة بالانتخابات مبكرا، وتقدمتها المهرجات الانتخابية الحاشدة، واستخدام أساليب الدعاية الحديثة في حملاتها المكثفة آنذاك.
لكن اليوم، تغيب تلك المهرجانات الانتخابية وحملات كسب الناخبين من أعضاء الهيئة العامة، لأسباب كثيرة تتقدمها ظروف الحرب على غزة، التي تشغل أعضاء الهيئة العامة حاليا. بل، قادت "السواد الأعظم" من الجماهير إلى مقاطعة الجماهير، وكذلك تباين نتائج فريق الكرة الأول، خلال السنتين الماضيتين والتي حملت فيه الجماهير المسؤولية لمجلس الإدارة الحالي، وإن كانت الأشهر القليلة الماضية، تشهد تحسنا محلوظا محليا وآسيويا، ويضاف إلى ذلك مديونية النادي الكبيرة التي تتجاوز سقف مليوني دينار أردني، لكن تبقى انتخابات الوحدات "الأشرس" والأعنف على صعيد الأندية المحلية، وربما تشهد حاليا "الهدوء الذي يسبق عاصفة" تحضيراتها.
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