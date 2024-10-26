الوحدات يطلب حكاما من الخارج لمباراة الجمعة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الوحدات يطلب حكاما أجانب لمباراة الحسين.. ومخاطبات

طلب نادي الوحدات من اتحاد كرة القدم، ضرورة استقطاب حكام من الخارج، لمباراته المقبلة يوم الجمعة المقبل أمام الحسين إربد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

وفور تلقي اتحاد الكرة لطلب الوحدات، بدأت المخاطبات مع عدة اتحادات عربية، لتأمين طاقم حكام عربي، حيث يرجح أن يكون طاقم الحكام لهذه المباراة من الخليج العربي أو بنسبة أقل من مصر.

وكان النادي الفيصلي، سبق وأن طلب حكاما من الخارج لمباراته أمام الحسين إربد، والتي انتهت بفوز الحسين إربد 1-0، بعد أن أدارها طاقم حكام تونسي.

دوقرا يصعد ويذهب إلى "الكاس"

صعد نادي دوقرا من قرار تهبيطه للدرجة الثالثة، والغاء صعوده للدرجة الأولى لكرة القدم، من خلال تقديم شكوى رسمية في محكمة التحكيم الدولية "الكاس".

وكان دوقرا صعد للدرجة الأولى على حساب نادي جرش، قبل أن يشتكي جرش بوجود مخالفات، ليعيد اتحاد الكرة النظر بالموضوع، ويقرر صعود جرش وتهبيط دوقرا بداعي التجاوزات التي ارتكبها.

دوقرا لم يستسلم لقرار الاتحاد، وذهب إلى محكمة الكاس، مستعينا بمحامين من تونس ومصر، على أمل الحصول على حكم لصالحه.

دوقرا أكد أن الكاس طلب بشكل مستعجل من اتحاد الكرة حيثيات القضية، ولكن اتحاد الكرة لم يرد، بانتظار 5 أيام فقط لانتهاء مهلة الرد، وفي حال لم يكن هناك رد فإن الأمور ربما تتجه للتصعيد.

الحسين إربد.. مطالبات بـ"حفل خرافي" ومكافآت وأمور أخرى

طلب معنيون في الحسين إربد، إيصال صوتهم إلى إدارة نادي الحسين إربد، بشأن الحفل الخرافي الذي وعدوا به في حال الفوز بلقب دوري المحترفين الموسم الماضي، ومكافآت الفوز بالدوري الذي ذهب لصالح الفريق لأول مرة في تاريخه. لاعبون قالوا إن الإدارة أبلغتهم قبيل انتهاء الدوري الماضي، أنها اعدت لهم حفلا وصف بالخرافي، ومكافآت مالية كبيرة في حال تحقيق لقب الدوري، ولكن ذلك لم يحصل حتى الآن، متمنين أن تجتهد الإدارة في توفير ما وعدت به في أقرب فرصة، إلى جانب بعض مقدمات العقود وما تأخر من الرواتب. المعلومات أفادت أيضا أن قضية رئيس النادي السابق صهيب الخصاونة المتمثلة بالمطالبة بـ100 ألف دينار ذهبت للاستئناف في المحكمة، ما قد يرتب على صندوق النادي مبالغ مالية إضافية. ويعيش النادي الآن تحت وطأة مطالبات من اللاعبين الحاليين، واللاعبين المغادرين من الموسم الماضي، إلى جانب شكاوى تم تقديمها بحق النادي سابقا مثل شكوى المدرب أحمد هايل واللاعب محمود موالي، إلى جانب تلويح عدد من اللاعبين بتقديم شكاوى خاصة الذين غادروا النادي.

ويرى متحدثون أن نادي الحسين إربد، معرض لمطالبات مالية كبيرة قد تعصف بالنادي لاحقا، في حال لم تهب الشركات الراعية والداعمين لمساندة الفريق الذي يحقق نتائج باهرة محليا وآسيويا.

مفيد يدير مباراة لماهر في بوتان

أدار الحكم الدولي محمد مفيد أمس، أول مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات دوري التحدي الآسيوي، والتي تقام أحداثها في بوتان، بمواجهة جمعت بارو البوتاني مع فريق إيست بنغال الهندي. ويضم الفريق الهندي مدافع المنتخب الوطني حجازي ماهر، والذي شارك في اللقاء بصفة أساسية، علما بأنه يلعب بالفريق للموسم الثاني على التوالي، وتوج معه بلقب كأس الهند الموسم الماضي.

مطالبات بمحاسبة أليكس

ارتفعت أصوات الكثيرين من المعنيين بالشأن الكروي المحلي، بضرورة اقدام اتحاد كرة القدم على إعادة النظر بالمدير الفني لاتحاد الكرة الهولندي أليكس جيتزي، وذلك بسبب الإخفاق المدوي لمنتخب الناشئين في التصفيات الآسيوية، وبسبب خطواته وتغييراته في منتخب سن 20 لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بطلب ابعاد المدرب العام بشار بني ياسين، ومطالبته أيضا بتجديد عقد المدير الفني لمنتخب تحت سن 20 مواطنه بيتر. وارتفعت أصوات المطالبين بإعادة النظر باليكس، بعد مطالبته بإبعاد بني ياسين المعروف بشخصيته القوية في المنتخب، قبل أن تتعالى تلك الأصوات بعد إخفاق منتخب الناشئين في التصفيات الآسيوية، خاصة بعد الخسارة أمام منتخبات متواضعة مثل هونغ كونغ.

ولم يصدر اتحاد كرة القدم حتى الآن، أي إجراء رسمي بحق أليكس، وهو الأمر الذي أثار امتعاض المتابعين، الذين طالبوا بعملية إعادة تقييم واقعية ومنطقية للمدير الفني الهولندي، بإشراف خبراء فنيين وليس أعضاء إداريين، من أجل الخروج بقرار صائب سواء باستمرار الهولندي أليكس أو إبعاده.

كواليس النجوم

. حلقة رياضية على إحدى الشاشات المحلية، تسببت في إرباكات داخل أحد الاتحادات الرياضية، ما دفع مسؤولي الاتحاد للتحقيق مع الموظفين بشأن كيفية تسريب المعلومات، ومن ثم تنبيههم بعدم التواصل مع الإعلام.. أحد الموظفين في الاتحاد قال: أريد أن أرسل رسالة لمسؤولي الاتحاد المعني، بضرورة انتهاج العدالة في التعامل، وعدم التمييز بين الموظفين، في حال أرادوا عدم تسريب الأخبار.. الموظف قال: هناك عدم عدالة في التعامل وهناك "خيار وفقوس"، الأمر الذي يدفع لتسريب الأخبار للانتقام.. تريدون الحفاظ على صورتكم والتكتم على أخباركم، عليكم بالعدالة في التعامل، وانتهاج الخطوات الصحيحة والعادلة لمنع اي تسريب.. غير ذلك ستبقى التسريبات تخرج ولن يقدر أحد على منعها، لافتا إلى أن "المسربين" للأخبار يملكون الكثير من المعلومات التي تصلح كوجبات دسمة للإعلام.

. المدير الفني لفريق معان لكرة القدم العراقي أمين فيليب، غادر في إجازة خاصة إلى لندن قبل عدة أيام، قبل أن يعود لقيادة الفريق في مباراته أمس بالدوري.

. متابعون لمباراة النصر السعودي أمام فريق استقلال طهران الإيراني التي جرت الثلاثاء الماضي بدوري أبطال آسيا، والتي أدارها الحكم الأردني أدهم مخادمة، شهدت عدة آراء بشأن حالة تحكيمية جدلية بطلها لاعب النصر كريستيانو رونالدو.. الجدل في الموضوع يتركز حول عدم اعطاء المخادمة انذارا مستحقا لرونالدو.. مقربون من المخادمة أبلغوه أنه كان يتوجب إشهار البطاقة الصفراء للاعب البرتغالي، فيما كانت إجابة أدهم أنه فضل تجاهله.

. مسؤول في اتحاد رياضي، اتهم أحد زملائه المتنفذين، بتعيين شخصين من أقاربه في الاتحاد، بحيث يعمل الأول في مقر الاتحاد الرياضي، فيما يعمل الثاني في أحد منشآت الاتحاد.. الموظف طالب بضرورة تسليط الضوء على بعض التجاوزات في الاتحاد المعني.

. لاعبو أندية المحترفين لكرة القدم، يترقبون مواعيد دفعات اتحاد الكرة، للانقضاض على أنديتهم والمطالبة بجزء من رواتبهم المتأخرة كثيرا.. المشكلة أن الأندية لا يصلها إلا اليسير من الدفعات بسبب العقوبات والخصومات، ما يتسبب في توريطها مع اللاعبين.

. محامي أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، سيتقدم اليوم أو غدا على ابعد تقدير، بطلب استئناف قرار اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة القاضي بتهبيط 15 ناديا للدرجة الثالثة.

. لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نور الروابدة، ما يزال يتواجد في ماليزيا، حيث سبق وأن تعرض الأسبوع الماضي لإصابة في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع فريقه سيلانجو الماليزي في إحدى المباريات.. اللاعب ربما يخضع لعملية في ماليزيا، بانتظار التشاور والتنسيق مع اتحاد الكرة لحسم الخطوة التالية من أجل العلاج.