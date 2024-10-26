الوحدات يطلب حكاما من الخارج لمباراة الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الوحدات يطلب حكاما أجانب لمباراة الحسين.. ومخاطبات
طلب نادي الوحدات من اتحاد كرة القدم، ضرورة استقطاب حكام من الخارج، لمباراته المقبلة يوم الجمعة المقبل أمام الحسين إربد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.
وفور تلقي اتحاد الكرة لطلب الوحدات، بدأت المخاطبات مع عدة اتحادات عربية، لتأمين طاقم حكام عربي، حيث يرجح أن يكون طاقم الحكام لهذه المباراة من الخليج العربي أو بنسبة أقل من مصر.
وكان النادي الفيصلي، سبق وأن طلب حكاما من الخارج لمباراته أمام الحسين إربد، والتي انتهت بفوز الحسين إربد 1-0، بعد أن أدارها طاقم حكام تونسي.
دوقرا يصعد ويذهب إلى "الكاس"
صعد نادي دوقرا من قرار تهبيطه للدرجة الثالثة، والغاء صعوده للدرجة الأولى لكرة القدم، من خلال تقديم شكوى رسمية في محكمة التحكيم الدولية "الكاس".
وكان دوقرا صعد للدرجة الأولى على حساب نادي جرش، قبل أن يشتكي جرش بوجود مخالفات، ليعيد اتحاد الكرة النظر بالموضوع، ويقرر صعود جرش وتهبيط دوقرا بداعي التجاوزات التي ارتكبها.
دوقرا لم يستسلم لقرار الاتحاد، وذهب إلى محكمة الكاس، مستعينا بمحامين من تونس ومصر، على أمل الحصول على حكم لصالحه.
دوقرا أكد أن الكاس طلب بشكل مستعجل من اتحاد الكرة حيثيات القضية، ولكن اتحاد الكرة لم يرد، بانتظار 5 أيام فقط لانتهاء مهلة الرد، وفي حال لم يكن هناك رد فإن الأمور ربما تتجه للتصعيد.
الحسين إربد.. مطالبات بـ"حفل خرافي" ومكافآت وأمور أخرى
طلب معنيون في الحسين إربد، إيصال صوتهم إلى إدارة نادي الحسين إربد، بشأن الحفل الخرافي الذي وعدوا به في حال الفوز بلقب دوري المحترفين الموسم الماضي، ومكافآت الفوز بالدوري الذي ذهب لصالح الفريق لأول مرة في تاريخه. لاعبون قالوا إن الإدارة أبلغتهم قبيل انتهاء الدوري الماضي، أنها اعدت لهم حفلا وصف بالخرافي، ومكافآت مالية كبيرة في حال تحقيق لقب الدوري، ولكن ذلك لم يحصل حتى الآن، متمنين أن تجتهد الإدارة في توفير ما وعدت به في أقرب فرصة، إلى جانب بعض مقدمات العقود وما تأخر من الرواتب. المعلومات أفادت أيضا أن قضية رئيس النادي السابق صهيب الخصاونة المتمثلة بالمطالبة بـ100 ألف دينار ذهبت للاستئناف في المحكمة، ما قد يرتب على صندوق النادي مبالغ مالية إضافية. ويعيش النادي الآن تحت وطأة مطالبات من اللاعبين الحاليين، واللاعبين المغادرين من الموسم الماضي، إلى جانب شكاوى تم تقديمها بحق النادي سابقا مثل شكوى المدرب أحمد هايل واللاعب محمود موالي، إلى جانب تلويح عدد من اللاعبين بتقديم شكاوى خاصة الذين غادروا النادي.
ويرى متحدثون أن نادي الحسين إربد، معرض لمطالبات مالية كبيرة قد تعصف بالنادي لاحقا، في حال لم تهب الشركات الراعية والداعمين لمساندة الفريق الذي يحقق نتائج باهرة محليا وآسيويا.
مفيد يدير مباراة لماهر في بوتان
أدار الحكم الدولي محمد مفيد أمس، أول مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات دوري التحدي الآسيوي، والتي تقام أحداثها في بوتان، بمواجهة جمعت بارو البوتاني مع فريق إيست بنغال الهندي. ويضم الفريق الهندي مدافع المنتخب الوطني حجازي ماهر، والذي شارك في اللقاء بصفة أساسية، علما بأنه يلعب بالفريق للموسم الثاني على التوالي، وتوج معه بلقب كأس الهند الموسم الماضي.
مطالبات بمحاسبة أليكس
ارتفعت أصوات الكثيرين من المعنيين بالشأن الكروي المحلي، بضرورة اقدام اتحاد كرة القدم على إعادة النظر بالمدير الفني لاتحاد الكرة الهولندي أليكس جيتزي، وذلك بسبب الإخفاق المدوي لمنتخب الناشئين في التصفيات الآسيوية، وبسبب خطواته وتغييراته في منتخب سن 20 لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بطلب ابعاد المدرب العام بشار بني ياسين، ومطالبته أيضا بتجديد عقد المدير الفني لمنتخب تحت سن 20 مواطنه بيتر. وارتفعت أصوات المطالبين بإعادة النظر باليكس، بعد مطالبته بإبعاد بني ياسين المعروف بشخصيته القوية في المنتخب، قبل أن تتعالى تلك الأصوات بعد إخفاق منتخب الناشئين في التصفيات الآسيوية، خاصة بعد الخسارة أمام منتخبات متواضعة مثل هونغ كونغ.
ولم يصدر اتحاد كرة القدم حتى الآن، أي إجراء رسمي بحق أليكس، وهو الأمر الذي أثار امتعاض المتابعين، الذين طالبوا بعملية إعادة تقييم واقعية ومنطقية للمدير الفني الهولندي، بإشراف خبراء فنيين وليس أعضاء إداريين، من أجل الخروج بقرار صائب سواء باستمرار الهولندي أليكس أو إبعاده.
كواليس النجوم
. حلقة رياضية على إحدى الشاشات المحلية، تسببت في إرباكات داخل أحد الاتحادات الرياضية، ما دفع مسؤولي الاتحاد للتحقيق مع الموظفين بشأن كيفية تسريب المعلومات، ومن ثم تنبيههم بعدم التواصل مع الإعلام.. أحد الموظفين في الاتحاد قال: أريد أن أرسل رسالة لمسؤولي الاتحاد المعني، بضرورة انتهاج العدالة في التعامل، وعدم التمييز بين الموظفين، في حال أرادوا عدم تسريب الأخبار.. الموظف قال: هناك عدم عدالة في التعامل وهناك "خيار وفقوس"، الأمر الذي يدفع لتسريب الأخبار للانتقام.. تريدون الحفاظ على صورتكم والتكتم على أخباركم، عليكم بالعدالة في التعامل، وانتهاج الخطوات الصحيحة والعادلة لمنع اي تسريب.. غير ذلك ستبقى التسريبات تخرج ولن يقدر أحد على منعها، لافتا إلى أن "المسربين" للأخبار يملكون الكثير من المعلومات التي تصلح كوجبات دسمة للإعلام.
. المدير الفني لفريق معان لكرة القدم العراقي أمين فيليب، غادر في إجازة خاصة إلى لندن قبل عدة أيام، قبل أن يعود لقيادة الفريق في مباراته أمس بالدوري.
. متابعون لمباراة النصر السعودي أمام فريق استقلال طهران الإيراني التي جرت الثلاثاء الماضي بدوري أبطال آسيا، والتي أدارها الحكم الأردني أدهم مخادمة، شهدت عدة آراء بشأن حالة تحكيمية جدلية بطلها لاعب النصر كريستيانو رونالدو.. الجدل في الموضوع يتركز حول عدم اعطاء المخادمة انذارا مستحقا لرونالدو.. مقربون من المخادمة أبلغوه أنه كان يتوجب إشهار البطاقة الصفراء للاعب البرتغالي، فيما كانت إجابة أدهم أنه فضل تجاهله.
. مسؤول في اتحاد رياضي، اتهم أحد زملائه المتنفذين، بتعيين شخصين من أقاربه في الاتحاد، بحيث يعمل الأول في مقر الاتحاد الرياضي، فيما يعمل الثاني في أحد منشآت الاتحاد.. الموظف طالب بضرورة تسليط الضوء على بعض التجاوزات في الاتحاد المعني.
. لاعبو أندية المحترفين لكرة القدم، يترقبون مواعيد دفعات اتحاد الكرة، للانقضاض على أنديتهم والمطالبة بجزء من رواتبهم المتأخرة كثيرا.. المشكلة أن الأندية لا يصلها إلا اليسير من الدفعات بسبب العقوبات والخصومات، ما يتسبب في توريطها مع اللاعبين.
. محامي أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، سيتقدم اليوم أو غدا على ابعد تقدير، بطلب استئناف قرار اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة القاضي بتهبيط 15 ناديا للدرجة الثالثة.
. لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نور الروابدة، ما يزال يتواجد في ماليزيا، حيث سبق وأن تعرض الأسبوع الماضي لإصابة في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع فريقه سيلانجو الماليزي في إحدى المباريات.. اللاعب ربما يخضع لعملية في ماليزيا، بانتظار التشاور والتنسيق مع اتحاد الكرة لحسم الخطوة التالية من أجل العلاج.
MENAFN26102024000072011014ID1108821223
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.