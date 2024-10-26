الناشئين يبحث عن فوز معنوي على إيران بتصفيات آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يبحث المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم
تحت 17، عن تسجيل فوز معنوي في ختام مشواره بتصفيات كأس آسيا لحساب المجموعة الأولى التي تقام على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، عندما يلتقي المنتخب الإيراني عند الساعة الخامسة مساء.
ويتطلع منتخب
الناشئين لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد فقدانه أمل التأهل من الجولات الماضية، عقب الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب سورية بثلاثة أهداف لهدف، فيما خسر بالجولة الثانية من منتخب هونج كونج بهدفين لهدف، قبل أن يتلقى الهزيمة من منتخب كوريا الشمالية بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة.
وكان المنتخب الكوري الشمالي، تأهل عن المجموعة الأولى بصدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة، مسجلا 4 انتصارات على كل من: هونج كونج بنتيجة 8-2، سورية 2-1، إيران 4-1، والمنتخب الوطني 3-0.
وظهر منتخب الناشئين بأسوأ صورة في جميع المباريات، وفشل في تحقيق أي نقطة على أرضه، ما جعل الجهاز الفني بقيادة المدرب عبد الله القططي تحت مرمى الانتقادات، نظير الفشل للمرة الثانية على التوالي بعدم التأهل لنهائيات كأس آسيا، عقب عدم نجاح الفئة نفسها بالتأهل لكأس آسيا في الدورة الماضية مع المدرب ذاته، على الرغم من إقامتها في الزرقاء أيضا.
وتذمرت الجماهير الأردنية من النتائج السلبية التي يتلقاها منتخب الناشئين في كل مباراة على غير العادة، وطالبت اتحاد الكرة بضرورة عقد اجتماع طارئ للوقوف على أسباب الفشل الذريع في التصفيات، رغم تلبية متطلبات الجهاز الفني في المرحلة الماضية، حيث أقام المنتخب معسكرين خلال الصيف الماضي بدولتي تركيا ومصر، وخاض فيهما عددا من المباريات الودية.
وكان منتخب الناشئين، خرج من نصف نهائي بطولة غرب آسيا التي جرت الشهر الماضي في الأردن، على يد منتخب سورية بفارق الركلات الترجيحية، علما أنه فاز في البطولة على لبنان 1-0، وخسر من العراق 1-2، قبل أن يتم احتسابه فائزا بتلك المباراة 3-0 لعدم أهلية لاعب من المنتخب العراقي.
ويعتمد القططي في تشكيلته الأساسية على كل من: زياد الزعبي، حسين ذيابات، خزرج القاسم، نور الدين عمرو، هشام سلامة، ياسر الحمبوز، عز الدين المصري، زيد الخالدي، حسن العابورة، محمد أبو رمح وزيد أبو دهيم.
وعلى الطرف المقابل، يبحث المنتخب الإيراني عن تسجيل فوز ثالث له في المجموعة أملا في البقاء بالمركز الثاني، والمنافسة مع بقية مجموعات القارة على أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني، حيث حصد 6 نقاط من 3 مباريات، بالفوز على سورية وهونج كونج، والخسارة من منتخب كوريا الشمالية.
ويعتمد المدير الفني للمنتخب الإيراني عباس شامانيان في تشكيلته الأساسية على كل من: محمدعلي موشابيه، أميرعلي أشورنيزهاد، مورتيزا باليدي، محمد رضا تميم، علي داستمارزيه، عرفان يوسف زاده، محمد أمين، أوميد جاراهشوماجلو، إيليا أحمد، ميهراب باديلي وعرفان خوداداديان.
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