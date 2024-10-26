Sunday, 27 October 2024 06:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الناشئين يبحث عن فوز معنوي على إيران بتصفيات آسيا

10/26/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يبحث المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17، عن تسجيل فوز معنوي في ختام مشواره بتصفيات كأس آسيا لحساب المجموعة الأولى التي تقام على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، عندما يلتقي المنتخب الإيراني عند الساعة الخامسة مساء.
ويتطلع منتخب الناشئين لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد فقدانه أمل التأهل من الجولات الماضية، عقب الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب سورية بثلاثة أهداف لهدف، فيما خسر بالجولة الثانية من منتخب هونج كونج بهدفين لهدف، قبل أن يتلقى الهزيمة من منتخب كوريا الشمالية بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة.
وكان المنتخب الكوري الشمالي، تأهل عن المجموعة الأولى بصدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة، مسجلا 4 انتصارات على كل من: هونج كونج بنتيجة 8-2، سورية 2-1، إيران 4-1، والمنتخب الوطني 3-0.
وظهر منتخب الناشئين بأسوأ صورة في جميع المباريات، وفشل في تحقيق أي نقطة على أرضه، ما جعل الجهاز الفني بقيادة المدرب عبد الله القططي تحت مرمى الانتقادات، نظير الفشل للمرة الثانية على التوالي بعدم التأهل لنهائيات كأس آسيا، عقب عدم نجاح الفئة نفسها بالتأهل لكأس آسيا في الدورة الماضية مع المدرب ذاته، على الرغم من إقامتها في الزرقاء أيضا.
وتذمرت الجماهير الأردنية من النتائج السلبية التي يتلقاها منتخب الناشئين في كل مباراة على غير العادة، وطالبت اتحاد الكرة بضرورة عقد اجتماع طارئ للوقوف على أسباب الفشل الذريع في التصفيات، رغم تلبية متطلبات الجهاز الفني في المرحلة الماضية، حيث أقام المنتخب معسكرين خلال الصيف الماضي بدولتي تركيا ومصر، وخاض فيهما عددا من المباريات الودية.
وكان منتخب الناشئين، خرج من نصف نهائي بطولة غرب آسيا التي جرت الشهر الماضي في الأردن، على يد منتخب سورية بفارق الركلات الترجيحية، علما أنه فاز في البطولة على لبنان 1-0، وخسر من العراق 1-2، قبل أن يتم احتسابه فائزا بتلك المباراة 3-0 لعدم أهلية لاعب من المنتخب العراقي.
ويعتمد القططي في تشكيلته الأساسية على كل من: زياد الزعبي، حسين ذيابات، خزرج القاسم، نور الدين عمرو، هشام سلامة، ياسر الحمبوز، عز الدين المصري، زيد الخالدي، حسن العابورة، محمد أبو رمح وزيد أبو دهيم.
وعلى الطرف المقابل، يبحث المنتخب الإيراني عن تسجيل فوز ثالث له في المجموعة أملا في البقاء بالمركز الثاني، والمنافسة مع بقية مجموعات القارة على أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني، حيث حصد 6 نقاط من 3 مباريات، بالفوز على سورية وهونج كونج، والخسارة من منتخب كوريا الشمالية.
ويعتمد المدير الفني للمنتخب الإيراني عباس شامانيان في تشكيلته الأساسية على كل من: محمدعلي موشابيه، أميرعلي أشورنيزهاد، مورتيزا باليدي، محمد رضا تميم، علي داستمارزيه، عرفان يوسف زاده، محمد أمين، أوميد جاراهشوماجلو، إيليا أحمد، ميهراب باديلي وعرفان خوداداديان.

MENAFN26102024000072011014ID1108821222

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث