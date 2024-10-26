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فكرة دوري اللعيبة تغازل السيدات.. الجبيهة يضم الأميركي بيارسي

10/26/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد العميري






عمان – تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

توجه لإقامة "دوري اللعيبة" للسيدات
علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن اللجنة المؤقتة للاتحاد باتت تخطط لتكرار تجربة دوري اللعيبة للرجال وتطبيقها من خلال إقامة تجمع للسيدات، وذلك مع استمرار تعذر تنظيم بطولة دوري رسمي لفئة السيدات حتى الآن، في ظل وجود فريق واحد، وهو نادي شباب الفحيص.
ووفقا للمصدر، فإن الفكرة طرحت في الاجتماع الأخير للجنة المؤقتة، لكنه تقرر تأجيل النظر فيها ومناقشتها لحين إنجاز الملف المالي، بتوفير دعم كاف لإقامتها.
في المقابل، اعتمدت "مؤقتة السلة" الخطة المالية ومسودة الموازنة للفترة المقبلة، وذلك لإكمال سير اللعبة وحفظ حقوق الجميع بمختلف البطولات.
الجبيهة يستقطب بيارسي
 أنجز نادي الجبيهة إجراءات تعاقده مع لاعب الارتكاز الأميركي أندري بيارسي، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز للرجال 2024، والمقرر انطلاقتها في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفقا لما أكده مدير الفريق حمادة اللوزي.
وينتظر أن يلتحق بيارسي (29 عاما)، بصفوف الفريق مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث يجيد المحترف الأميركي شغل مركزي مساعد الارتكاز و"السنتر" ويبلغ طوله (206 سم)، وسبق له خوض تجارب احترافية في تشيلي، المكسيك، قبرص والسعودية من بوابة فريق النصر.
واستقر المدير الفني للفريق محمد حمدان على اللاعبين: هاني الفرج، أحمد حسونة، عمار البسطامي، يوسف العواملة، باسل أبو عبود، عمر أبو شريخ، عبد الله العكش، عبدالله بني عطا وطارق امسيح، في الوقت الذي ينتظر أن يحسم فيه فريق الجبيهة ملف المدرب المساعد مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ختام بطولة المملكة للثلاثيات
توج فريق Size Matters بلقب الجولة الثالثة من بطولة المملكة لثلاثيات كرة السلة للرجال، بفوزه على فريق رفح بنتيجة (15-12)، في النهائيات التي أقيمت في شارع جرير بمنطقة اللويبدة أول من أمس، وسط حضور جماهيري غفير.
وفي فئة السيدات، نجح فريق Cookies بإحراز لقب الجولة الثالثة بفوزه على فريق Wild بنتيجة (13-8)، فيما كان فريق Thugs يحرز لقب بطولة القدامى للثلاثيات بفوزه على فريق The Gang بنتيجة (13-8).
ولدى الناشئين، توج فريق Cash بلقب فئة تحت 14 عاما، بفوزه على فريق JB9 بنتيجة (15-7)، فيما أحرز فريق Jumper لقب فئة تحت 16 عاما، بفوزه على فريق Teletubbies بنتيجة (9-6)، وظفر فريق أبو شهيل بلقب فئة تحت 18 عاما، بفوزه على فريق جراسا بنتيجة (13-8).
وتناوب رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان وأمين السر العام م. نبيل أبو عطا وأمين الصندوق أحمد تيجاني والمحامي إياد الزوايدة من اللجنة القانونية، على تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في الفئات الست المعتمدة للجولة الثالثة.
اتفاق رسمي بين الأشرفية وماضي
 توصل نادي الأشرفية إلى اتفاق رسمي مع المدرب الوطني نهاد ماضي، وذلك لتولي مهمة تدريب فريقه الأول للرجال في بطولة الدوري الممتاز للموسم 2024.
ووفقا لمصادر خاصة لـ"الغد"، فإن أحد ممثلي نادي الأشرفية سيلتقي بالمدرب ماضي منتصف الأسبوع الحالي في العاصمة عمان، لتوقيع العقد بشكل رسمي، وذلك بعد موافقة إدارة الأشرفية على الشروط الخاصة للمدرب ماضي.
في المقابل، فهمت "الغد" أن الأشرفية توصل إلى اتفاق رسمي مع اللاعبين سلطان بسام، جلال بسطامي، رضوان بساتنة، عبدالله الزعبي، شاكر العكش لتمثيله في الموسم الجديد، بانتظار إنجاز صفقة ثلاثة لاعبين محليين وملف المحترف خلال الأيام القليلة المقبلة.
أسرة السلة تنعى أبو قوره
نعت أسرة السلة المحلية من لاعبين ومدربين وإداريين، الشاب خلدون رضوان أبو قوره، شقيق اللاعب والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني عبدالله أبو قوره، والذي قضى أول من أمس، إثر حادث سير مؤسف في المملكة العربية السعودية. وقال شقيقه عبدالله أبو قوره المدير الفني الحالي لفريق اتحاد عمان في منشور له عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "إيمانا بقضاء الله وقدره وبقلوب مؤمنة، انتقل إلى رحمة الله أخي وروحي وحبيبي خلدون رضوان مصطفى أبو قوره إثر حادث مؤسف.. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها".
بدوره، كتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي مدونة عبر حسابه في "فيسبوك"، قال فيها: "تنعى أسرة النادي الأهلي مدرب أكاديمية كرة السلة السابق الشاب خلدون رضوان أبو قوره شقيق المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي لكرة السلة الكابتن عبدالله أبو قوره، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ملكاوي يطير إلى الكويت
غادر الحكم الدولي أحمد ملكاوي إلى الكويت أمس، لإدارة مباراة القادسية الكويتي والمنامة البحريني غدا، في بطولة دوري سوبر غرب آسيا عن منطقة الخليج.
وسيتجه ملكاوي إلى مدينة جدة السعودية لإدارة مباراة اتحاد جدة السعودي والعربي القطري، بعد غد في "سلة وصل"، حيث يأتي قرار الاستعانة بالحكم ملكاوي من قبل "فيبا"، تقديرا للمكانة وحجم الثقة التي يحظى بها الحكم الأردني في المنطقة، إلى جانب قدرته على إدارة أكبر الأحداث المهمة بكفاءة.
تخسير وتغريم الأرثوذكسي
قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، ووفقا للمادة رقم (12) من جدول رقم (1) لعقوبات الأندية في لائحة الانضباط والسلوك، تخسير فريق نجوم الأرثوذكسي مباراته أمام فريق الفحيص بنتيجة (0-20) وعدم منحه نقطة الخسارة، إلى جانب تغريمه مبلغ 2000 دينار، وذلك بعد رفضه اللعب في ملعب نادي شباب الفحيص مؤخرا، ضمن المرحلة الأولى من ذهاب بطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة. وينتظر أن تصدر عقوبة مماثلة على فريق الأرثوذكسي أيضا بعد رفضه اللعب مع فريق الفحيص في ملعبه، وذلك في المباراة التي كان مقررا إقامتها أول من أمس. وطبقا للمادة رقم (13)، فإنه وحال تكرار الانسحاب من أي مواجهة مقبلة للفريقين، فإن العقوبة ترتفع إلى 2500 دينار مع شطب نتائج الفريق.
وترفض إدارة الأرثوذكسي خوض أي مباريات في صالة نادي الفحيص، مبررة قرارها بوجود تجاوزات سابقة حدثت خلال مباريات الفريقين، وهي الذريعة التي يجدها اتحاد السلة غير مقنعة، خصوصا وأن ناشئات الأرثوذكسي لعبن في بطولة أكاديمية باور الدولية، التي استضافتها صالة الفحيص في آب (أغسطس) الماضي، إلى جانب خوض الفريقين لمباراتين تنافسيتين، واحدة منها كانت على لقب البطولة الذي حمله الفحيص بفوزه في النهائي (67-56) آنذاك.
وكان الأرثوذكسي، أبدى رفضه اللعب في ملعب الفحيص، في كتاب رسمي أرسله سابقا إلى "مؤقتة السلة"، التي رفضت الاستجابة للطلب، مؤكدة أحقية كل فريق باللعب على ملعبه، خصوصا إذا كان برنامج المباريات ينص على إجراء لقاءي (ذهاب وإياب) وفقا للبند (2-10)، من تعليمات استخدام ملاعب الأندية.
"السلة" ينتظر اعتماد نظامه الأساسي
أودعت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة، النظام الأساسي للانتخابات لدى اللجنة الأولمبية، التي أرسلته بدورها إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، تمهيدا لاعتماده في الأيام القليلة المقبلة.
وينتظر أن تقوم اللجنة الأولمبية باعتماد موعد إجراء الإنتخابات بعد اعتماد النظام الأساسي من "فيبا"، والذي سيكون قبل نهاية العام الحالي، وفقا للتأكيدات السابقة.
5 مباريات بـ"سلة الفئات" اليوم
تحتضن صالة الاتفاق، اليوم، مباراتي اتحاد عمان والأهلي عند الساعة 5:30 مساء، والمقاولين مع الجليل عند الساعة 7 مساء، ضمن ذهاب المرحلة الخامسة من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة.
وستكون صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مسرحا لمواجهات، اتحاد عمان والفحيص عند الساعة 5 مساء، نجوم الأردن مع الأرثوذكسي عند الساعة 6:30 مساء والإنجليزية مع نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 8 مساء، ضمن إياب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة.

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