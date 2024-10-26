فكرة دوري اللعيبة تغازل السيدات.. الجبيهة يضم الأميركي بيارسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد العميري
عمان – تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
توجه لإقامة "دوري اللعيبة" للسيدات
علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن اللجنة المؤقتة للاتحاد باتت تخطط لتكرار تجربة دوري اللعيبة للرجال وتطبيقها من خلال إقامة تجمع للسيدات، وذلك مع استمرار تعذر تنظيم بطولة دوري رسمي لفئة السيدات حتى الآن، في ظل وجود فريق واحد، وهو نادي شباب الفحيص.
ووفقا للمصدر، فإن الفكرة طرحت في الاجتماع الأخير للجنة المؤقتة، لكنه تقرر تأجيل النظر فيها ومناقشتها لحين إنجاز الملف المالي، بتوفير دعم كاف لإقامتها.
في المقابل، اعتمدت "مؤقتة السلة" الخطة المالية ومسودة الموازنة للفترة المقبلة، وذلك لإكمال سير اللعبة وحفظ حقوق الجميع بمختلف البطولات.
الجبيهة يستقطب بيارسي
أنجز نادي الجبيهة إجراءات تعاقده مع لاعب الارتكاز الأميركي أندري بيارسي، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز للرجال 2024، والمقرر انطلاقتها في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفقا لما أكده مدير الفريق حمادة اللوزي.
وينتظر أن يلتحق بيارسي (29 عاما)، بصفوف الفريق مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث يجيد المحترف الأميركي شغل مركزي مساعد الارتكاز و"السنتر" ويبلغ طوله (206 سم)، وسبق له خوض تجارب احترافية في تشيلي، المكسيك، قبرص والسعودية من بوابة فريق النصر.
واستقر المدير الفني للفريق محمد حمدان على اللاعبين: هاني الفرج، أحمد حسونة، عمار البسطامي، يوسف العواملة، باسل أبو عبود، عمر أبو شريخ، عبد الله العكش، عبدالله بني عطا وطارق امسيح، في الوقت الذي ينتظر أن يحسم فيه فريق الجبيهة ملف المدرب المساعد مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ختام بطولة المملكة للثلاثيات
توج فريق Size Matters بلقب الجولة الثالثة من بطولة المملكة لثلاثيات كرة السلة للرجال، بفوزه على فريق رفح بنتيجة (15-12)، في النهائيات التي أقيمت في شارع جرير بمنطقة اللويبدة أول من أمس، وسط حضور جماهيري غفير.
وفي فئة السيدات، نجح فريق Cookies بإحراز لقب الجولة الثالثة بفوزه على فريق Wild بنتيجة (13-8)، فيما كان فريق Thugs يحرز لقب بطولة القدامى للثلاثيات بفوزه على فريق The Gang بنتيجة (13-8).
ولدى الناشئين، توج فريق Cash بلقب فئة تحت 14 عاما، بفوزه على فريق JB9 بنتيجة (15-7)، فيما أحرز فريق Jumper لقب فئة تحت 16 عاما، بفوزه على فريق Teletubbies بنتيجة (9-6)، وظفر فريق أبو شهيل بلقب فئة تحت 18 عاما، بفوزه على فريق جراسا بنتيجة (13-8).
وتناوب رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان وأمين السر العام م. نبيل أبو عطا وأمين الصندوق أحمد تيجاني والمحامي إياد الزوايدة من اللجنة القانونية، على تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في الفئات الست المعتمدة للجولة الثالثة.
اتفاق رسمي بين الأشرفية وماضي
توصل نادي الأشرفية إلى اتفاق رسمي مع المدرب الوطني نهاد ماضي، وذلك لتولي مهمة تدريب فريقه الأول للرجال في بطولة الدوري الممتاز للموسم 2024.
ووفقا لمصادر خاصة لـ"الغد"، فإن أحد ممثلي نادي الأشرفية سيلتقي بالمدرب ماضي منتصف الأسبوع الحالي في العاصمة عمان، لتوقيع العقد بشكل رسمي، وذلك بعد موافقة إدارة الأشرفية على الشروط الخاصة للمدرب ماضي.
في المقابل، فهمت "الغد" أن الأشرفية توصل إلى اتفاق رسمي مع اللاعبين سلطان بسام، جلال بسطامي، رضوان بساتنة، عبدالله الزعبي، شاكر العكش لتمثيله في الموسم الجديد، بانتظار إنجاز صفقة ثلاثة لاعبين محليين وملف المحترف خلال الأيام القليلة المقبلة.
أسرة السلة تنعى أبو قوره
نعت أسرة السلة المحلية من لاعبين ومدربين وإداريين، الشاب خلدون رضوان أبو قوره، شقيق اللاعب والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني عبدالله أبو قوره، والذي قضى أول من أمس، إثر حادث سير مؤسف في المملكة العربية السعودية. وقال شقيقه عبدالله أبو قوره المدير الفني الحالي لفريق اتحاد عمان في منشور له عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "إيمانا بقضاء الله وقدره وبقلوب مؤمنة، انتقل إلى رحمة الله أخي وروحي وحبيبي خلدون رضوان مصطفى أبو قوره إثر حادث مؤسف.. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها".
بدوره، كتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي مدونة عبر حسابه في "فيسبوك"، قال فيها: "تنعى أسرة النادي الأهلي مدرب أكاديمية كرة السلة السابق الشاب خلدون رضوان أبو قوره شقيق المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي لكرة السلة الكابتن عبدالله أبو قوره، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ملكاوي يطير إلى الكويت
غادر الحكم الدولي أحمد ملكاوي إلى الكويت أمس، لإدارة مباراة القادسية الكويتي والمنامة البحريني غدا، في بطولة دوري سوبر غرب آسيا عن منطقة الخليج.
وسيتجه ملكاوي إلى مدينة جدة السعودية لإدارة مباراة اتحاد جدة السعودي والعربي القطري، بعد غد في "سلة وصل"، حيث يأتي قرار الاستعانة بالحكم ملكاوي من قبل "فيبا"، تقديرا للمكانة وحجم الثقة التي يحظى بها الحكم الأردني في المنطقة، إلى جانب قدرته على إدارة أكبر الأحداث المهمة بكفاءة.
تخسير وتغريم الأرثوذكسي
قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، ووفقا للمادة رقم (12) من جدول رقم (1) لعقوبات الأندية في لائحة الانضباط والسلوك، تخسير فريق نجوم الأرثوذكسي مباراته أمام فريق الفحيص بنتيجة (0-20) وعدم منحه نقطة الخسارة، إلى جانب تغريمه مبلغ 2000 دينار، وذلك بعد رفضه اللعب في ملعب نادي شباب الفحيص مؤخرا، ضمن المرحلة الأولى من ذهاب بطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة. وينتظر أن تصدر عقوبة مماثلة على فريق الأرثوذكسي أيضا بعد رفضه اللعب مع فريق الفحيص في ملعبه، وذلك في المباراة التي كان مقررا إقامتها أول من أمس. وطبقا للمادة رقم (13)، فإنه وحال تكرار الانسحاب من أي مواجهة مقبلة للفريقين، فإن العقوبة ترتفع إلى 2500 دينار مع شطب نتائج الفريق.
وترفض إدارة الأرثوذكسي خوض أي مباريات في صالة نادي الفحيص، مبررة قرارها بوجود تجاوزات سابقة حدثت خلال مباريات الفريقين، وهي الذريعة التي يجدها اتحاد السلة غير مقنعة، خصوصا وأن ناشئات الأرثوذكسي لعبن في بطولة أكاديمية باور الدولية، التي استضافتها صالة الفحيص في آب (أغسطس) الماضي، إلى جانب خوض الفريقين لمباراتين تنافسيتين، واحدة منها كانت على لقب البطولة الذي حمله الفحيص بفوزه في النهائي (67-56) آنذاك.
وكان الأرثوذكسي، أبدى رفضه اللعب في ملعب الفحيص، في كتاب رسمي أرسله سابقا إلى "مؤقتة السلة"، التي رفضت الاستجابة للطلب، مؤكدة أحقية كل فريق باللعب على ملعبه، خصوصا إذا كان برنامج المباريات ينص على إجراء لقاءي (ذهاب وإياب) وفقا للبند (2-10)، من تعليمات استخدام ملاعب الأندية.
"السلة" ينتظر اعتماد نظامه الأساسي
أودعت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة، النظام الأساسي للانتخابات لدى اللجنة الأولمبية، التي أرسلته بدورها إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، تمهيدا لاعتماده في الأيام القليلة المقبلة.
وينتظر أن تقوم اللجنة الأولمبية باعتماد موعد إجراء الإنتخابات بعد اعتماد النظام الأساسي من "فيبا"، والذي سيكون قبل نهاية العام الحالي، وفقا للتأكيدات السابقة.
5 مباريات بـ"سلة الفئات" اليوم
تحتضن صالة الاتفاق، اليوم، مباراتي اتحاد عمان والأهلي عند الساعة 5:30 مساء، والمقاولين مع الجليل عند الساعة 7 مساء، ضمن ذهاب المرحلة الخامسة من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة.
وستكون صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مسرحا لمواجهات، اتحاد عمان والفحيص عند الساعة 5 مساء، نجوم الأردن مع الأرثوذكسي عند الساعة 6:30 مساء والإنجليزية مع نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 8 مساء، ضمن إياب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة.
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