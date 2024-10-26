منتخب السيدات يسقط في اختبار الفلبين بثلاثية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد - تعرض المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، لخسارة قاسية على يد المنتخب الفلبيني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الودي الذي أقيم أمس على ملاعب
مجمع إميرهام الرياضي
بمدينة أنطاليا التركية، ضمن منافسات البطولة الوردية الودية.
وتأخر المنتخب الوطني بالنتيجة في الشوط الأول، قبل أن يعزز الفريق المنافس النتيجة في الشوط الثاني بتسجيله هدفين، ليخسر المنتخب مباراته الثانية على التوالي، عقب خسارته من منتخب
هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين الأربعاء الماضي.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتشكيلة أساسية مكونة من روند كساب، العنود غازي، آية المجالي، نور زوقش، رند أبو حسين، لانا فراس، فرح أبو تايه، روزبهان فريج، رقية الفرارجة، بانة البيطار وميساء جبارة.
وأشرك أبو هنطش في الشوط الثاني عددا من اللاعبات بغية منح أكبر عدد منهن فرصة المشاركة، ومحاولة صناعة الفارق لتقليص النتيجة، حيث شاركت كل من ياسمين الأجرب، لين البطوش، لينا الصاحب وإيناس الجماعين، دون أن يتغير حال الفريق.
ويختتم المنتخب الوطني مبارياته الودية ضمن البطولة الوردية بعد غد الثلاثاء، بلقاء منتخب الصين تايبيه عند الساعة العاشرة صباحا على الملعب ذاته.
وأكد أبو هنطش في تصريحات سابقة، على أهمية البطولة لما تمثله من فرصة مميزة للعب مباريات على مستويات عالية مع منتخبات سبق لها المشاركة في بطولة كأس العالم الأخيرة.
وأضاف:“تشكل البطولة مرحلة مهمة لنا في خطتنا الإعدادية للمشاركة في التصفيات الآسيوية العام المقبل، حيث نسعى لتحقيق الفائدة الفنية أمام منتخبات تتقدمنا بالتصنيف العالمي وسبق لها المنافسة على أعلى مستوى”.
MENAFN26102024000072011014ID1108821220
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.