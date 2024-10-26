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منتخب السيدات يسقط في اختبار الفلبين بثلاثية

10/26/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد - تعرض المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، لخسارة قاسية على يد المنتخب الفلبيني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الودي الذي أقيم أمس على ملاعب مجمع إميرهام الرياضي بمدينة أنطاليا التركية، ضمن منافسات البطولة الوردية الودية.
وتأخر المنتخب الوطني بالنتيجة في الشوط الأول، قبل أن يعزز الفريق المنافس النتيجة في الشوط الثاني بتسجيله هدفين، ليخسر المنتخب مباراته الثانية على التوالي، عقب خسارته من منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين الأربعاء الماضي.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتشكيلة أساسية مكونة من روند كساب، العنود غازي، آية المجالي، نور زوقش، رند أبو حسين، لانا فراس، فرح أبو تايه، روزبهان فريج، رقية الفرارجة، بانة البيطار وميساء جبارة.
وأشرك أبو هنطش في الشوط الثاني عددا من اللاعبات بغية منح أكبر عدد منهن فرصة المشاركة، ومحاولة صناعة الفارق لتقليص النتيجة، حيث شاركت كل من ياسمين الأجرب، لين البطوش، لينا الصاحب وإيناس الجماعين، دون أن يتغير حال الفريق.
ويختتم المنتخب الوطني مبارياته الودية ضمن البطولة الوردية بعد غد الثلاثاء، بلقاء منتخب الصين تايبيه عند الساعة العاشرة صباحا على الملعب ذاته.
وأكد أبو هنطش في تصريحات سابقة، على أهمية البطولة لما تمثله من فرصة مميزة للعب مباريات على مستويات عالية مع منتخبات سبق لها المشاركة في بطولة كأس العالم الأخيرة.
وأضاف:“تشكل البطولة مرحلة مهمة لنا في خطتنا الإعدادية للمشاركة في التصفيات الآسيوية العام المقبل، حيث نسعى لتحقيق الفائدة الفنية أمام منتخبات تتقدمنا بالتصنيف العالمي وسبق لها المنافسة على أعلى مستوى”.

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