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حضور لافت للاعب الأردني في البطولات الخارجية

10/26/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تشهد البطولات العربية والعالمية حضورا لافتا للاعبين الأردنيين في الموسم الحالي، من خلال احتراف عدد من اللاعبين داخل القارة الآسيوية وخارجها، إلى جانب وضع بصمة لافتة لعدد كبير من اللاعبين، وتأكيد مسألة تطور اللاعب الأردني في السنوات الماضية.
وشهدت الأسابيع الماضية تألقا لعدد من اللاعبين في الخارج، ومنهم مهاجم المنتخب الوطني علي علوان، والذي قاد فريقه سيلانجور الماليزي لتسجيل فوز مهم بدوري أبطال آسيا 2 على فريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي بهدفين لهدف، من خلال صناعته لهدف وتسجيله الثاني.
وترصد“الغد” في سياق التقرير الآتي، اللاعبين الأردنيين الذين يلعبون في الخارج، والذين سبق لهم أن مثلوا المنتخبات الوطنية، أو لعبوا في الدوري المحلي خلال السنوات الماضية، مع الإشارة إلى أن عددا من اللاعبين يحملون الجنسية الأردنية، لكن لم يسبق لهم تمثيل“النشامى” أو اللعب مع فرق محلية.
ويعد تواجد اللاعب موسى التعمري للعام السابع على التوالي في القارة الأوروبية، المسيرة الأفضل للاعب محلي في الخارج، نظرا لتمثيله العديد من الفرق بدءا من أبويل نيقوسيا القبرصي، مرورا بفريق أود هيفرلي لوفين البلجيكي، وختاما مع فريق مونبيليه الفرنسي، الذي يستمر معه للموسم الثاني على التوالي.
وينافس التعمري على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا محترف بالخارج، إلى جانب اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام الإنجليزي، واللاعب الإيراني مهدي طارمي المحترف في صفوف إنتر ميلان الإيطالي، علما أن الجائزة سيتم الكشف عنها بعد غد في حفل بكوريا الجنوبية.
وأثبت المهاجم يزن النعيمات كفاءته في الخط الأمامي في المشاركة الأولى له مع فريق العربي القطري الأسبوع الماضي، عندما سجل هدفا لفريقه بطريقة مميزة، ليواصل رحلة الإبداع في الملاعب القطرية بعد تجربة في المواسم الماضية مع الأهلي، كما ينافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي داخل القارة، إلى جانب القطري أكرم عفيف، والكوري الجنوبي سيول يونج وو.
ويلعب عمر صلاح برفقة الوكرة القطري للموسم الثاني على التوالي، فيما يشارك المهاجم الشاب سلطان الشياب بدوري الدرجة الثانية القطري مع فريق الوعب.
ويعد النادي الماليزي سيلانجور الأكثر ضما للاعبين الأردنيين بفريق واحد، من خلال تواجد 3 لاعبين وهم: المدافع محمد أبو النادي، لاعب الوسط نور الدين الروابدة، والمهاجم علي علوان، علما أن الثلاثي حضر في قائمة“النشامى” الأخيرة ضمن تصفيات كأس العالم، فيما يلعب فادي عوض مع نادي بي دي آر إم الماليزي.
ونجح اللاعب محمد أبو زريق“شرارة” في وضع بصمته مع ناديه الشرطة العراقي في الجولة الماضية ببطولة الدوري، بعد أن سجل هدف الفور في مشاركته الأولى، حيث دخل بديلا بين شوطي اللقاء أمام الحدود، وسجل الهدف الوحيد لفريقه بعد 7 دقائق على بداية الشوط الثاني، وقاد فريقه للصدارة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.
ويلعب في الدوري العراقي أيضا الثنائي الأردني محمد أبو حشيش ويوسف الألوسي برفقة زاخو صاحب المركز الثالث على سلم الترتيب، فيما يخوض اللاعب مهند أبو طه تجربته الاحترافية الخارجية الأولى هذا الموسم مع فريق الكرخ العراقي.
ويضم الدوري البحريني أكبر عدد من اللاعبين الأردنيين، من خلال تواجد 6 منهم مع 6 فرق مختلفة، وهم: إبراهيم سعادة (المحرق)، نزار الرشدان (الخالدية)، أنس العوضات (النجمة)، سند جعارة (الحد)، فارس غطاشة (الرفاع الشرقي)، عصام سميري (المنامة).
ويلعب المدافع يزن العرب في الدوري الكوري الجنوبي برفقة سيول إف سي، فيما يتواجد معاذ عفانة مع ساجر السعودي بدوري الدرجة الثالثة، ويستمر أحمد الرياحي مع نادي القادسية الكويتي، ويواصل جوناثان التميمي رحلته مع كانو زالجيريس الليتواني.
ومن الجدير بالذكر أن بداية العام الماضي، شهدت أعلى رقما في احتراف اللاعبين الأردنيين بالخارج، من خلال تواجد 62 لاعبا أردنيا مع أندية من قارات مختلفة.

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