حضور لافت للاعب الأردني في البطولات الخارجية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- تشهد البطولات العربية والعالمية حضورا لافتا للاعبين الأردنيين في الموسم الحالي، من خلال احتراف عدد من اللاعبين داخل القارة الآسيوية وخارجها، إلى جانب وضع بصمة لافتة لعدد كبير من اللاعبين، وتأكيد مسألة تطور اللاعب الأردني في السنوات الماضية.
وشهدت الأسابيع الماضية تألقا لعدد من اللاعبين في الخارج، ومنهم مهاجم المنتخب الوطني علي علوان، والذي قاد فريقه سيلانجور الماليزي لتسجيل فوز مهم بدوري
أبطال آسيا 2 على فريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي بهدفين لهدف، من خلال صناعته لهدف وتسجيله الثاني.
وترصد“الغد” في سياق التقرير الآتي، اللاعبين الأردنيين الذين يلعبون في الخارج، والذين سبق لهم أن مثلوا المنتخبات الوطنية، أو لعبوا في الدوري المحلي خلال السنوات الماضية، مع الإشارة إلى أن عددا من اللاعبين يحملون الجنسية الأردنية، لكن لم يسبق لهم تمثيل“النشامى” أو اللعب مع فرق محلية.
ويعد تواجد اللاعب موسى التعمري للعام السابع على التوالي في القارة الأوروبية، المسيرة الأفضل للاعب محلي في الخارج، نظرا لتمثيله العديد من الفرق بدءا من أبويل نيقوسيا القبرصي، مرورا بفريق أود هيفرلي لوفين البلجيكي، وختاما مع فريق مونبيليه الفرنسي، الذي يستمر معه للموسم الثاني على التوالي.
وينافس التعمري على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا محترف بالخارج، إلى جانب اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام الإنجليزي، واللاعب الإيراني مهدي طارمي المحترف في صفوف إنتر ميلان الإيطالي، علما أن الجائزة سيتم الكشف عنها بعد غد في حفل بكوريا الجنوبية.
وأثبت المهاجم يزن النعيمات كفاءته في الخط الأمامي في المشاركة الأولى له مع فريق العربي القطري الأسبوع الماضي، عندما سجل هدفا لفريقه بطريقة مميزة، ليواصل رحلة الإبداع في الملاعب القطرية بعد تجربة في المواسم الماضية مع الأهلي، كما ينافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي داخل القارة، إلى جانب القطري أكرم عفيف، والكوري الجنوبي سيول يونج وو.
ويلعب عمر صلاح برفقة الوكرة القطري للموسم الثاني على التوالي، فيما يشارك المهاجم الشاب سلطان الشياب بدوري الدرجة الثانية القطري مع فريق الوعب.
ويعد النادي الماليزي سيلانجور الأكثر ضما للاعبين الأردنيين بفريق واحد، من خلال تواجد 3 لاعبين وهم: المدافع محمد أبو النادي، لاعب الوسط نور الدين الروابدة، والمهاجم علي علوان، علما أن الثلاثي حضر في قائمة“النشامى” الأخيرة ضمن تصفيات كأس العالم، فيما يلعب فادي عوض مع نادي بي دي آر إم الماليزي.
ونجح اللاعب محمد أبو زريق“شرارة” في وضع بصمته مع ناديه الشرطة العراقي في الجولة الماضية ببطولة الدوري، بعد أن سجل هدف الفور في مشاركته الأولى، حيث دخل بديلا بين شوطي اللقاء أمام الحدود، وسجل الهدف الوحيد لفريقه بعد 7 دقائق على بداية الشوط الثاني، وقاد فريقه للصدارة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.
ويلعب في الدوري العراقي أيضا الثنائي الأردني محمد أبو حشيش ويوسف الألوسي برفقة زاخو صاحب المركز الثالث على سلم الترتيب، فيما يخوض اللاعب مهند أبو طه تجربته الاحترافية الخارجية الأولى هذا الموسم مع فريق الكرخ العراقي.
ويضم الدوري البحريني أكبر عدد من اللاعبين الأردنيين، من خلال تواجد 6 منهم مع 6 فرق مختلفة، وهم: إبراهيم سعادة (المحرق)، نزار الرشدان (الخالدية)، أنس العوضات (النجمة)، سند جعارة (الحد)، فارس غطاشة (الرفاع الشرقي)، عصام سميري (المنامة).
ويلعب المدافع يزن العرب في الدوري الكوري الجنوبي برفقة سيول إف سي، فيما يتواجد معاذ عفانة مع ساجر السعودي بدوري الدرجة الثالثة، ويستمر أحمد الرياحي مع نادي القادسية الكويتي، ويواصل جوناثان التميمي رحلته مع كانو زالجيريس الليتواني.
ومن الجدير بالذكر أن بداية العام الماضي، شهدت أعلى رقما في احتراف اللاعبين الأردنيين بالخارج، من خلال تواجد 62 لاعبا أردنيا مع أندية من قارات مختلفة.
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