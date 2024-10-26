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السلط يوقف تقدم الرمثا بفضل 6 دقائق مجنونة في دوري المحترفين

10/26/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- فاجأ السلط ضيفه الرمثا في غضون 6 دقائق، وتغلب عليه بنتيجة 3-2 أمس على ملعب السلط، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف السلط كل من محمد زريقات (30 من ركلة جزاء) ويزن عبد العال (32) ومحمود جمال (36)، فيما أحرز هدفي الرمثا حمزة الدردور (50) ومحمد وائل الرفاعي (90+9).
وتقدم السلط خطوة مهمة بهذا الفوز، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما توقف الرمثا عند 16 نقطة، وأقيمت في وقت لاحق أمس مباراة أخرى جمعت معان مع الصريح على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.
وتختتم الجولة الثامنة اليوم، بمباراة فك شراكة الصدارة بين الحسين إربد والأهلي (16 نقطة لكل منهما)، عند الساعة الخامسة مساء على ملعب البترا، فيما يلعب الوحدات (14 نقطة) مع شباب العقبة صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط، في المباراة التي تقام عند الساعة 8.45 على ستاد عمان الدولي.
السلط 3 الرمثا 2
بداية المباراة لا تعكس ما حدث في 6 دقائق بدءا من الدقيقة 30، عندما باغت السلط ضيفه وسجل أول أهدافه من ركلة جزاء، بعدما اعترض أحمد المغربي تمريرة الجوابرة، ونفذ محمد زريقات الركلة بنجاح.
وبعد أقل من دقيقتين، حتى ارتقى يزن عبد العال لعرضية منير الهادي، ودكها رأسية في مرمى الرمثا مسجلا الهدف الثاني، وبعدها كان محيسن أبو جبلة يخترق من الميسرة ويمرر كرة أمام مرمى الرمثا، تابعها محمود جمال بالمرمى هدفا ثالثا للسلط (36).
قبل ذلك، شاب الأداء العام الرتابة والهدوء والحذر، حين انشغل رجال عمليات الفريقين في البحث عن زمام المبادرة، واجتهد السلط عبر منير الهادي، حمد البلاونة، يزن عبد العال، مع تقارب رباعي الدفاع محمد زريقات، أوليفرا، محيسن أبو جبلة، ماهر الشهري، لإغلاق المنافذ إلى مرمى محمد العمواسي.
أما الرمثا فلعب بالأسلوب ذاته، وسط حلول إبراهيم الخب، أحمد السلمان، بشار ذيابات، ودعم أحمد المغربي وخالد أبو عاقولة، وتعاون جعفر سمارة ويوسف محمد أمام مرمى مالك شلبية.
غابت الخطورة كثيرا، وإن حضرت بتحركات ثلاثي الرمثا علي عزايزة ومجد الزعبي وحمزة الدردور في المقدمة، بينما تميز السلط عبر اختراقات العيساوي وإبراهيم الجوابرة وتحركات محمود جمال، وكانت أخطر كراته بين العيساوي وجمال، لكن شلبية خلص محاولة الأول، وظهرت خطورة الرمثا في الدقائق الأخيرة، ومرت أخطر كراته بتسديدة مجد الزعبي التي علت مرمى العمواسي.
ورغم أن السلط واصل امتداده إلى مرمى الرمثا في بداية الشوط الثاني، إلا أن الأخير رد بالهجوم السريع الذي وصلت منه كرة إلى البديل هايل الذيابات، الذي وضع الكرة بالمقاس على رأس حمزة الدردور، فدكها المهاجم المخضرم في مرمى العمواسي، مسجلا الهدف الأول للرمثا عند الدقيقة 50، وردت العارضة لاحقا تسديدة المدافع يوسف محمد في“عاصفة” هجومية رمثاوية أمام مرمى العمواسي.
وحضرت أفكار المدربين وسيم البزور (الرمثا) وهيثم الشبول (السلط)، بالأوراق البديلة والتغييرات التكتيكية بالمراكز داخل الملعب، في ظل محاولات متكررة للرمثا، والتزام دفاعي للسلط الذي اعتمد على التحولات الهجومية، وكاد أحمد السلمان أن يقلص النتيجة للرمثا إلا أن العمواسي حول كرته إلى ركنية.
ومرت الدقائق الأخيرة بين هجوم مكثف للرمثا من كافة المحاور، وانضباط دفاعي للسلط، وأطلق علي عزايزة كرة صاروخية حادت عن مرمى العمواسي بقليل، وعاد السلط بهجمة سريعة وصلت إلى أيسر صباح، حضرها إلى أبو جبلة الذي سدد بجوار مرمى شلبية.
واستطاع الرمثا تسجيل الهدف الثاني، عندما غمز البديل محمد وائل الزعبي عرضية الدردور في المرمى بالوقت بدل الضائع.
الأهلي - الحسين إربد
مباراة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق الفريقين أملا في مشاهده المتعة والتنافس القوي، خصوصا وأن كليهما يسير بطريق سليم، وقدما خلال الفترة الماضية أوراق اعتمادهما للمنافسة على لقب الدوري.
ومن المتوقع أن يدفع الجهازان الفنيان بيبرت كغدو (الأهلي) والبرتغالي جواو موتا (الحسين)، بأفضل اللاعبين المتاحين بحثا عن حصد نقاط المباراة.
الأهلي الذي نجح في آخر مواجهه له بالعودة بثلاث نقاط مهمة من معقل فريق العقبة، يعرف نقاط القوة والضعف عند فريق الحسين، ومن المنتظر أن يبدأ كغدو المباراة بتشكيلة تضم ربيع عز الدين، حسام أبو سعده، ليث أبو رحال، محمد دهشان، يزن دهشان، محمد الرازم، بهاء الشملتي، أحمد سريوة، أنس أبو طعيمة وأحمد أبو كبير، وعبد الرحمن وشاح.
من جانبه يملك فريق الحسين مفاتيح لعب متنوعة في الجانبين الهجومي والدفاعي، إضافة الى دكة مميزة قادرة على تحقيق أفكار المدرب موتا، الذي ومن المرجح أن يزج بتشكيلة مكونة من يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب، إيتالو سيلفا، أحمد ثائر، عبد الجليل أجاغون، عارف الحاج، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي وعبد العزيز انداي.
الوحدات - شباب العقبة
فنيا، تميل الأمور تميل بشكل كبير لصالح فريق الوحدات، الذي يثبت من مباراة لأخرى قدراته الهجومية، خصوصا مع استعادة نجمه بهاء فيصل مستواه.
وسيرمي رأفت علي المدير الفني للفريق بتشكيلته الأساسية التي تضم عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، كرم أبو قدوم، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، مهند سمرين، عامر جاموس، أوسينو سيزار وبهاء فيصل.
من جانبه، سيعمل المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود، على إغلاق مناطقه الدفاعية بشكل محكم ومراقبة لاعبي الوحدات بشكل جيد ومنعهم من تهديد مرمى الحارس أصيل الصياحين، والاعتماد على الهجمات المرتدة أملا في تشكيل الخطورة على مرمى الفاخوري.
ويبرز بفريق شباب العقبة كل من أصيل الصياحين، خالد العسولي، محمد هشام، عبد الحكيم أبو بكر، صهيب القاضي، عدنان الخطيب، محمد أبو طه، أنس الجبارات، سيف الطاهر، محمد الجوهري وعبدو أتاكورا.

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