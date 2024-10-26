السلط يوقف تقدم الرمثا بفضل 6 دقائق مجنونة في دوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- فاجأ السلط ضيفه الرمثا في غضون 6 دقائق، وتغلب عليه بنتيجة 3-2 أمس على ملعب السلط، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف السلط كل من محمد زريقات (30 من ركلة جزاء) ويزن عبد العال (32) ومحمود جمال (36)، فيما أحرز هدفي الرمثا حمزة الدردور (50) ومحمد وائل الرفاعي (90+9).
وتقدم السلط خطوة مهمة بهذا الفوز، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما توقف الرمثا عند 16 نقطة، وأقيمت في وقت لاحق أمس مباراة
أخرى جمعت معان مع الصريح على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.
وتختتم الجولة الثامنة اليوم، بمباراة فك شراكة الصدارة بين الحسين إربد والأهلي (16 نقطة لكل منهما)، عند الساعة الخامسة مساء على ملعب البترا، فيما يلعب الوحدات (14 نقطة) مع شباب العقبة صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط، في المباراة التي تقام عند الساعة 8.45 على ستاد عمان الدولي.
السلط 3 الرمثا 2
بداية المباراة لا تعكس ما حدث في 6 دقائق بدءا من الدقيقة 30، عندما باغت السلط ضيفه وسجل أول أهدافه من ركلة جزاء، بعدما اعترض أحمد المغربي تمريرة الجوابرة، ونفذ محمد زريقات الركلة بنجاح.
وبعد أقل من دقيقتين، حتى ارتقى يزن عبد العال لعرضية منير الهادي، ودكها رأسية في مرمى الرمثا مسجلا الهدف الثاني، وبعدها كان محيسن أبو جبلة يخترق من الميسرة ويمرر كرة أمام مرمى الرمثا، تابعها محمود جمال بالمرمى هدفا ثالثا للسلط (36).
قبل ذلك، شاب الأداء العام الرتابة والهدوء والحذر، حين انشغل رجال عمليات الفريقين في البحث عن زمام المبادرة، واجتهد السلط عبر منير الهادي، حمد البلاونة، يزن عبد العال، مع تقارب رباعي الدفاع محمد زريقات، أوليفرا، محيسن أبو جبلة، ماهر الشهري، لإغلاق المنافذ إلى مرمى محمد العمواسي.
أما الرمثا فلعب بالأسلوب ذاته، وسط حلول إبراهيم الخب، أحمد السلمان، بشار ذيابات، ودعم أحمد المغربي وخالد أبو عاقولة، وتعاون جعفر سمارة ويوسف محمد أمام مرمى مالك شلبية.
غابت الخطورة كثيرا، وإن حضرت بتحركات ثلاثي الرمثا علي عزايزة ومجد الزعبي وحمزة الدردور في المقدمة، بينما تميز السلط عبر اختراقات العيساوي وإبراهيم الجوابرة وتحركات محمود جمال، وكانت أخطر كراته بين العيساوي وجمال، لكن شلبية خلص محاولة الأول، وظهرت خطورة الرمثا في الدقائق الأخيرة، ومرت أخطر كراته بتسديدة مجد الزعبي التي علت مرمى العمواسي.
ورغم أن السلط واصل امتداده إلى مرمى الرمثا في بداية الشوط الثاني، إلا أن الأخير رد بالهجوم السريع الذي وصلت منه كرة إلى البديل هايل الذيابات، الذي وضع الكرة بالمقاس على رأس حمزة الدردور، فدكها المهاجم المخضرم في مرمى العمواسي، مسجلا الهدف الأول للرمثا عند الدقيقة 50، وردت العارضة لاحقا تسديدة المدافع يوسف محمد في“عاصفة” هجومية رمثاوية أمام مرمى العمواسي.
وحضرت أفكار المدربين وسيم البزور (الرمثا) وهيثم الشبول (السلط)، بالأوراق البديلة والتغييرات التكتيكية بالمراكز داخل الملعب، في ظل محاولات متكررة للرمثا، والتزام دفاعي للسلط الذي اعتمد على التحولات الهجومية، وكاد أحمد السلمان أن يقلص النتيجة للرمثا إلا أن العمواسي حول كرته إلى ركنية.
ومرت الدقائق الأخيرة بين هجوم مكثف للرمثا من كافة المحاور، وانضباط دفاعي للسلط، وأطلق علي عزايزة كرة صاروخية حادت عن مرمى العمواسي بقليل، وعاد السلط بهجمة سريعة وصلت إلى أيسر صباح، حضرها إلى أبو جبلة الذي سدد بجوار مرمى شلبية.
واستطاع الرمثا تسجيل الهدف الثاني، عندما غمز البديل محمد وائل الزعبي عرضية الدردور في المرمى بالوقت بدل الضائع.
الأهلي - الحسين إربد
مباراة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق الفريقين أملا في مشاهده المتعة والتنافس القوي، خصوصا وأن كليهما يسير بطريق سليم، وقدما خلال الفترة الماضية أوراق اعتمادهما للمنافسة على لقب الدوري.
ومن المتوقع أن يدفع الجهازان الفنيان بيبرت كغدو (الأهلي) والبرتغالي جواو موتا (الحسين)، بأفضل اللاعبين المتاحين بحثا عن حصد نقاط المباراة.
الأهلي الذي نجح في آخر مواجهه له بالعودة بثلاث نقاط مهمة من معقل فريق العقبة، يعرف نقاط القوة والضعف عند فريق الحسين، ومن المنتظر أن يبدأ كغدو المباراة بتشكيلة تضم ربيع عز الدين، حسام أبو سعده، ليث أبو رحال، محمد دهشان، يزن دهشان، محمد الرازم، بهاء الشملتي، أحمد سريوة، أنس أبو طعيمة وأحمد أبو كبير، وعبد الرحمن وشاح.
من جانبه يملك فريق الحسين مفاتيح لعب متنوعة في الجانبين الهجومي والدفاعي، إضافة الى دكة مميزة قادرة على تحقيق أفكار المدرب موتا، الذي ومن المرجح أن يزج بتشكيلة مكونة من يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب، إيتالو سيلفا، أحمد ثائر، عبد الجليل أجاغون، عارف الحاج، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي وعبد العزيز انداي.
الوحدات - شباب العقبة
فنيا، تميل الأمور تميل بشكل كبير لصالح فريق الوحدات، الذي يثبت من مباراة لأخرى قدراته الهجومية، خصوصا مع استعادة نجمه بهاء فيصل مستواه.
وسيرمي رأفت علي المدير الفني للفريق بتشكيلته الأساسية التي تضم عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، كرم أبو قدوم، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، مهند سمرين، عامر جاموس، أوسينو سيزار وبهاء فيصل.
من جانبه، سيعمل المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود، على إغلاق مناطقه الدفاعية بشكل محكم ومراقبة لاعبي الوحدات بشكل جيد ومنعهم من تهديد مرمى الحارس أصيل الصياحين، والاعتماد على الهجمات المرتدة أملا في تشكيل الخطورة على مرمى الفاخوري.
ويبرز بفريق شباب العقبة كل من أصيل الصياحين، خالد العسولي، محمد هشام، عبد الحكيم أبو بكر، صهيب القاضي، عدنان الخطيب، محمد أبو طه، أنس الجبارات، سيف الطاهر، محمد الجوهري وعبدو أتاكورا.
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