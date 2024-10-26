برشلونة يكتسح ريال مدريد برباعية في عقر داره

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اكتسح برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء السبت، برباعية نظيفة في عقر داره بكلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، ضمن المرحلة الـ11.
وسجل الفريق الكتالوني أهدافه الأربعة في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياعو برنابيو، حيث تقدم بهدفين سجلهما النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 54 و56 الذي رفع رصيده إلى 14 هدفاً في صدارة الهدافين.
وأضاف
لامين يامال الهدف الثالث في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من داخل منطقة
الجزاء ليحتفل اللاعب الواعد البالغ من العمر 17 عاما بهدفه الأول في
الكلاسيكو، ومسجلا هدفه الخامس هذا الموسم في بطولة الدوري.
واختتم البرازيلي رافينيا رباعية برشلونة في الدقيقة 84 مسجلا هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.
ورفع
برشلونة رصيده بهذا الفوز العريض إلى 30 نقطة ليبتعد في الصدارة ويوسع
الفارق إلى ست نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.
وألحق
برشلونة الخسارة الأولى بمنافسه التقليدي في بطولة الدوري هذا الموسم،
وكسر أيضا سلسلة من أربعة انتصارات متتالية للفريق المدريدي في الكلاسيكو
على مدار الموسمين الماضيين في الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر
الإسباني.
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