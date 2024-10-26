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برشلونة يكتسح ريال مدريد برباعية في عقر داره

10/26/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اكتسح برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء السبت، برباعية نظيفة في عقر داره بكلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، ضمن المرحلة الـ11.
وسجل الفريق الكتالوني أهدافه الأربعة في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياعو برنابيو، حيث تقدم بهدفين سجلهما النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 54 و56 الذي رفع رصيده إلى 14 هدفاً في صدارة الهدافين.

وأضاف لامين يامال الهدف الثالث في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليحتفل اللاعب الواعد البالغ من العمر 17 عاما بهدفه الأول في الكلاسيكو، ومسجلا هدفه الخامس هذا الموسم في بطولة الدوري.


واختتم البرازيلي رافينيا رباعية برشلونة في الدقيقة 84 مسجلا هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.


ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز العريض إلى 30 نقطة ليبتعد في الصدارة ويوسع الفارق إلى ست نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.


وألحق برشلونة الخسارة الأولى بمنافسه التقليدي في بطولة الدوري هذا الموسم، وكسر أيضا سلسلة من أربعة انتصارات متتالية للفريق المدريدي في الكلاسيكو على مدار الموسمين الماضيين في الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

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