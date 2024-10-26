جدد شبابك بـ 3 اكواب من الشاي يومياً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت الأبحاث الحديثة أن شرب الشاي اليومي ليس مجرد عادة لتحسين الحالة المزاجية، بل يمكنه أيضاً تأخير الشيخوخة البيولوجية. دراسة نُشرت في دورية The Lancet Regional health أظهرت أن تناول ثلاثة أكواب يومياً من الشاي، سواءً كان أخضر أو أسود أو غيره، يمكن أن يوفر فوائد ملحوظة لمكافحة الشيخوخة.
استندت الدراسة، إلى بيانات من حوالي 14,000 شخص في بريطانيا والصين، إذ أظهرت أن تناول الشاي بانتظام يمكن أن يحسن من صحة القلب، ويعزز التمثيل الغذائي، ويحافظ على صحة الأسنان. يعود السر في هذه الفوائد إلى وجود البوليفينول، الذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز مناعة الجسم والتمثيل الغذائي.
الشاي الأخضر، الغني بمضادات الأكسدة، والشاي الأسود، المعزز لصحة القلب، والشاي الأبيض، المعروف بتعزيز صحة الجلد، كلها تمتاز بخصائص فريدة تسهم في تحسين الصحة العامة. كما أن مزيج الكافيين والـ((ثيانين)) في الشاي يعزز التركيز والذاكرة.
ورغم هذه الفوائد، شددت الدراسة، على أن الاعتدال هو المفتاح، وأن الإفراط في شرب الشاي قد لا يكون مفيداً. لذا، يُنصح بتناول حوالي ثلاثة أكواب يومياً للحصول على أقصى الفوائد في إبطاء الشيخوخة. وكالات
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