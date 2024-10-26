جدد شبابك بـ 3 اكواب من الشاي يومياً

كشفت الأبحاث الحديثة أن شرب الشاي اليومي ليس مجرد عادة لتحسين الحالة المزاجية، بل يمكنه أيضاً تأخير الشيخوخة البيولوجية. دراسة نُشرت في دورية The Lancet Regional أظهرت أن تناول ثلاثة أكواب يومياً من الشاي، سواءً كان أخضر أو أسود أو غيره، يمكن أن يوفر فوائد ملحوظة لمكافحة الشيخوخة.



استندت الدراسة، إلى بيانات من حوالي 14,000 شخص في بريطانيا والصين، إذ أظهرت أن تناول الشاي بانتظام يمكن أن يحسن من صحة القلب، ويعزز التمثيل الغذائي، ويحافظ على صحة الأسنان. يعود السر في هذه الفوائد إلى وجود البوليفينول، الذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز مناعة الجسم والتمثيل الغذائي.





الشاي الأخضر، الغني بمضادات الأكسدة، والشاي الأسود، المعزز لصحة القلب، والشاي الأبيض، المعروف بتعزيز صحة الجلد، كلها تمتاز بخصائص فريدة تسهم في تحسين الصحة العامة. كما أن مزيج الكافيين والـ((ثيانين)) في الشاي يعزز التركيز والذاكرة.



ورغم هذه الفوائد، شددت الدراسة، على أن الاعتدال هو المفتاح، وأن الإفراط في شرب الشاي قد لا يكون مفيداً. لذا، يُنصح بتناول حوالي ثلاثة أكواب يومياً للحصول على أقصى الفوائد في إبطاء الشيخوخة. وكالات

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