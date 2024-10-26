Sunday, 27 October 2024 06:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جدد شبابك بـ 3 اكواب من الشاي يومياً

10/26/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشفت الأبحاث الحديثة أن شرب الشاي اليومي ليس مجرد عادة لتحسين الحالة المزاجية، بل يمكنه أيضاً تأخير الشيخوخة البيولوجية. دراسة نُشرت في دورية The Lancet Regional health أظهرت أن تناول ثلاثة أكواب يومياً من الشاي، سواءً كان أخضر أو أسود أو غيره، يمكن أن يوفر فوائد ملحوظة لمكافحة الشيخوخة.
استندت الدراسة، إلى بيانات من حوالي 14,000 شخص في بريطانيا والصين، إذ أظهرت أن تناول الشاي بانتظام يمكن أن يحسن من صحة القلب، ويعزز التمثيل الغذائي، ويحافظ على صحة الأسنان. يعود السر في هذه الفوائد إلى وجود البوليفينول، الذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز مناعة الجسم والتمثيل الغذائي.


الشاي الأخضر، الغني بمضادات الأكسدة، والشاي الأسود، المعزز لصحة القلب، والشاي الأبيض، المعروف بتعزيز صحة الجلد، كلها تمتاز بخصائص فريدة تسهم في تحسين الصحة العامة. كما أن مزيج الكافيين والـ((ثيانين)) في الشاي يعزز التركيز والذاكرة.

ورغم هذه الفوائد، شددت الدراسة، على أن الاعتدال هو المفتاح، وأن الإفراط في شرب الشاي قد لا يكون مفيداً. لذا، يُنصح بتناول حوالي ثلاثة أكواب يومياً للحصول على أقصى الفوائد في إبطاء الشيخوخة. وكالات

اقرأ أيضاً:

إليك أبرز الفوائد المذهلة لشاي النعناع

دراسة يابانية تؤكد أن الشاي الأخضر يطيل العمر

MENAFN26102024000072011014ID1108821216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث