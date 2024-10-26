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علامات على الوجه قد تدل على مشاكل في صحتك

10/26/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- حذر أحد كبار الأطباء، الدكتور إريك بيرغ، من علامات على الوجه قد تدل على مشاكل في الصحة ومستويات السكر في الدم.
وفي مقطع فيديو نشره على "يوتيوب"، نصح بيرغ متابعيه، الذين بلغ عددهم 12.6 مليون، بالحذر من هذه المؤشرات التي قد تعكس حالة صحتهم الداخلية. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويعتبر بيرغ، الخبير في حمية الكيتو والصيام، أن الوجه يمكن أن يكون بمثابة خريطة لصحتك، حيث قال: "إن النظر إلى وجه الشخص يمكن أن يمنح الكثير من القرائن حول ما يحدث داخل جسمه".
وحذر من أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يلحق الضرر بأعضاء الجسم الحيوية والشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والحالات المميتة، مثل الحماض الكيتوني السكري.
وتشمل العلامات المبكرة لارتفاع السكر في الدم: العطش المفرط، والذهاب بشكل متكرر إلى المرحاض، الصداع وعدم وضوح الرؤية.
وإذا تركت هذه الأعراض من دون معالجة، يمكن أن تتفاقم لتشمل: التعب الشديد، فقدان الوزن، الالتهابات وصعوبة التئام الجروح.
وفيما يأتي، 7 علامات يمكن لظهور إحداها على الوجه، أن يكشف عن مشاكل في صحتك:
- شكل الوجه: قد يشير الوجه المستدير والمنتفخ إلى الإفراط في استهلاك الأنسولين والكربوهيدرات.
- العينان: العينان المحتقنتان بالدم، يمكن أن تكونان علامتين على مشاكل الكبد أو قلة النوم.
- الأنسجة حول العينين: قد يدل الانتفاخ تحت العينين على احتباس السوائل في الكليتين.
- شكل الذقن: الدهون المتراكمة تحت الذقن قد تؤدي إلى مشاكل، مثل توقف التنفس أثناء النوم.
- ملمس الجلد: البشرة الدهنية قد تدل على نقص الزنك أو ارتفاع مستويات الأندروجينات بسبب الأنسولين.
- جفاف الجلد المتقشر: قد يكون علامة على مشاكل في الكبد وزيادة أحماض أوميغا 6 الدهنية.
- حب الشباب: يمكن أن يشير إلى ارتفاع الأندروجينات الناتج عن مستويات مرتفعة من الأنسولين.
وإذا لاحظت أي من هذه التغيرات في وجهك، يستحسن استشارة طبيب مختص.

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