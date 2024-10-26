هي.. الدلالعة يقدم خليطا مسرحيا يتسم بالواقعية والرمزية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- طرح المؤلف والمخرج واصف الدلالعة موضوع المرأة بأسلوب فلسفي تناول من خلاله جميع ما يمكن أن تتعرض له من ظلم مجتمعي يؤثر على حياتها، وذلك في عرض مسرحية "هي"، التي أقيمت على خشبة المسرح الرئيسي للمركز الثقافي الملكي، تحت رعاية نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي. وشارك بالتمثيل، رانيا سالم وإسراء الشامي، والموسيقا مها النوتي وعمر سلام، والإضاءة كفاح قباجا ومكرم كفاوين، والديكور تيسير البريجي وإدارة خشبة المسرح أمجد مراشدة.
كما طرح المخرج ومؤلف العمل الدلالعة، موضوع المرأة بأسلوب فلسفي وكيفية تأثير الظلم المجتمعي على حياتها بجميع مراحلها العمرية منذ الطفولة إلى أن تصبح فتاة مراهقة وصولا إلى مرحلة النضوج. استطاع أيضا تقديم عدد من القضايا المجتمعية المهمة مثل قضية التسول، حيث عرض مجموعة من المشاهد التي جسدت نماذج مختلفة للتسول، ضمن رؤية تتماشى مع موضوع الكاتب.
اعتمد مخرج العمل على تقديم مسرحية جادة من خلال لوحات بصرية تخدم الأحداث الدرامية وخصوصية كل منها. وتمكنت الممثلتان من تجسيد شخصيات تجاوزت العشرين شخصية، وأبهرتا الجمهور بقدرتهما على الفصل بينها وإشباعها، والتنقل بينها بكل احترافية. واستغل المخرج الإضاءة والديكور لخلق أجواء بصرية مميزة، واستخدام خيال الظل لخدمة الأحداث.
امتد العرض المسرحي لخمسين دقيقة، مرت على الجمهور من دون أن يشعروا بالوقت. تألق العرض بتكنيك الإضاءة الذي أضفى لمسة جمالية وجعل الإضاءة كأنها "الممثل الثالث" على خشبة المسرح. أما الديكور الرمزي، فقد كان له دور بارز، إذ وظف المخرج قطعاً بسيطة بتعددية رمزية، فكان الكرسي رمزا للعجز تارة، وللسيارة والتسول وتارة للقوة. أما الصندوق الخشبي، فكان رمزا للقبر تارة، وللسجن والرصيف والفندق تارة أخرى، بينما رمزت الوردة لتلك الفتاة، واستخدمت قطع القماش بطريقة إبداعية وجميلة، عبر خيال الظل، لتجسد مشاهد متنوعة تضفي عمقا على العمل المسرحي.
ونجح المخرج في تقسيم شخصية الفتاة إلى نصفين، حيث جسدت كل ممثلة نصفا منها، فتارة تكون الضمير، وتارة الصديقة، وأخرى العدوة. وتمكن الكاتب والمخرج من تجسيد الشخصية الرئيسية في صورتين بطريقة أبهرت الجميع، فيما أبدعت الممثلتان في تقديمها بأسلوب جميل، ونجحتا في التعبير عن حالات الفتاة المختلفة، من فرح وحزن وصراع وقوة.
راعي العرض المسرحي، المخرج العبادي، وأمين عام وزارة الثقافة الأسبق، الروائي هزاع البراري، قدما الثناء على ما قدمه الكادر المسرحي، خاصة مخرج العمل واصف الدلالعة، الذي استطاع فرض أسلوب فريد واحترافي، حيث قدم خليطا مسرحيا مشهديا اتسم بالواقعية والرمزية. وقد ساهم هذا الأسلوب في نجاح العمل وإضفاء الدهشة والمتعة على الحضور الذي ملأ جنبات المسرح. والعمل يعد دليلا على الجهد الكبير المبذول للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من الإبداع.
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