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هي.. الدلالعة يقدم خليطا مسرحيا يتسم بالواقعية والرمزية

10/26/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان- طرح المؤلف والمخرج واصف الدلالعة موضوع المرأة بأسلوب فلسفي تناول من خلاله جميع ما يمكن أن تتعرض له من ظلم مجتمعي يؤثر على حياتها، وذلك في عرض مسرحية "هي"، التي أقيمت على خشبة المسرح الرئيسي للمركز الثقافي الملكي، تحت رعاية نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي. وشارك بالتمثيل، رانيا سالم وإسراء الشامي، والموسيقا مها النوتي وعمر سلام، والإضاءة كفاح قباجا ومكرم كفاوين، والديكور تيسير البريجي وإدارة خشبة المسرح أمجد مراشدة.
كما طرح المخرج ومؤلف العمل الدلالعة، موضوع المرأة بأسلوب فلسفي وكيفية تأثير الظلم المجتمعي على حياتها بجميع مراحلها العمرية منذ الطفولة إلى أن تصبح فتاة مراهقة وصولا إلى مرحلة النضوج. استطاع أيضا تقديم عدد من القضايا المجتمعية المهمة مثل قضية التسول، حيث عرض مجموعة من المشاهد التي جسدت نماذج مختلفة للتسول، ضمن رؤية تتماشى مع موضوع الكاتب.
اعتمد مخرج العمل على تقديم مسرحية جادة من خلال لوحات بصرية تخدم الأحداث الدرامية وخصوصية كل منها. وتمكنت الممثلتان من تجسيد شخصيات تجاوزت العشرين شخصية، وأبهرتا الجمهور بقدرتهما على الفصل بينها وإشباعها، والتنقل بينها بكل احترافية. واستغل المخرج الإضاءة والديكور لخلق أجواء بصرية مميزة، واستخدام خيال الظل لخدمة الأحداث.
امتد العرض المسرحي لخمسين دقيقة، مرت على الجمهور من دون أن يشعروا بالوقت. تألق العرض بتكنيك الإضاءة الذي أضفى لمسة جمالية وجعل الإضاءة كأنها "الممثل الثالث" على خشبة المسرح. أما الديكور الرمزي، فقد كان له دور بارز، إذ وظف المخرج قطعاً بسيطة بتعددية رمزية، فكان الكرسي رمزا للعجز تارة، وللسيارة والتسول وتارة للقوة. أما الصندوق الخشبي، فكان رمزا للقبر تارة، وللسجن والرصيف والفندق تارة أخرى، بينما رمزت الوردة لتلك الفتاة، واستخدمت قطع القماش بطريقة إبداعية وجميلة، عبر خيال الظل، لتجسد مشاهد متنوعة تضفي عمقا على العمل المسرحي.
ونجح المخرج في تقسيم شخصية الفتاة إلى نصفين، حيث جسدت كل ممثلة نصفا منها، فتارة تكون الضمير، وتارة الصديقة، وأخرى العدوة. وتمكن الكاتب والمخرج من تجسيد الشخصية الرئيسية في صورتين بطريقة أبهرت الجميع، فيما أبدعت الممثلتان في تقديمها بأسلوب جميل، ونجحتا في التعبير عن حالات الفتاة المختلفة، من فرح وحزن وصراع وقوة.
راعي العرض المسرحي، المخرج العبادي، وأمين عام وزارة الثقافة الأسبق، الروائي هزاع البراري، قدما الثناء على ما قدمه الكادر المسرحي، خاصة مخرج العمل واصف الدلالعة، الذي استطاع فرض أسلوب فريد واحترافي، حيث قدم خليطا مسرحيا مشهديا اتسم بالواقعية والرمزية. وقد ساهم هذا الأسلوب في نجاح العمل وإضفاء الدهشة والمتعة على الحضور الذي ملأ جنبات المسرح. والعمل يعد دليلا على الجهد الكبير المبذول للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من الإبداع.

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