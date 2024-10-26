بازار أم الجمال.. حيث يحول التراث إلى عائدات اقتصادية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعاء الزيود
عمان- بهدف تسليط الضوء على إبداعات أبناء المجتمع المحلي وسكان مخيم الزعتري من اللاجئين، وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم من خلال تقديم منتجات متنوعة تعكس ثقافات وتقاليد غنية. نظم البازار المجتمعي الذي أقيم مؤخرا في منطقة أم الجمال الأثرية بمحافظة المفرق، بالتعاون مع بلدية أم الجمال والذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وتحت رعاية معالي وزير
الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، انطلقت فعاليات البازار الذي شكل منصة مميزة لعرض منتجات فريدة، مما يفتح آفاقا جديدة للاقتصاد المحلي من خلال دعم الأيادي المبدعة.
وبين زوايا البازار وتنوع فعالياته، تبرز حكايات ملهمة لنساء قدمن من أعماق المجتمع المحلي ومخيم الزعتري، حاملات قصص الأمل والعمل الدؤوب، حيث استطعن تحويل طموحاتهن إلى واقع ملموس.
أم الجمال.. وجهة سياحية جديدة بعد إدراجها في قائمة اليونسكو
بعد إدراجها هذا العام ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، أصبحت منطقة أم الجمال مركز اهتمام عالمي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الأثرية. تتميز المنطقة بحجارتها السوداء الداكنة التي تروي تاريخا عريقا، وتقدم لمحات عن العمارة النبطية والرومانية التي تعود لآلاف السنين.
من المتوقع أن يسهم هذا الاعتراف الدولي في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث تشير تقديرات دائرة الآثار العامة الأردنية إلى أن أعداد الزوار ستزداد بنسبة تتراوح بين 15 % و25 % سنويا. هذا الإقبال المتزايد لا يعزز السياحة فحسب، بل يدعم المجتمع المحلي أيضا، إذ يعتمد حوالي 30 % من سكان المنطقة، بما في ذلك مخيم الزعتري، على المبادرات والأسواق المؤقتة كمصدر دخل مستدام، مما يوفر فرصا لأكثر من 500 عائلة لعرض منتجاتهم وتطويرها.
في هذا السياق، تلعب المرأة دورا رئيسيا، حيث تشير تقارير وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن 40 % من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المفرق تقودها سيدات، ويعد البازار المجتمعي نافذة لهن لتقديم منتجاتهن الفريدة وتعزيز دخلهن بنسبة تقارب 60 %. إلى جانب ذلك، تُظهر إحصائيات وزارة السياحة والآثار أن
70 % من السياح يبدون اهتماما بالمنتجات اليدوية التقليدية، مثل الكروشيه والحرف اليدوية التي يقدمها نساء أم الجمال والمجتمعات المجاورة، مما يعزز الطلب على هذه الصناعات ويمنحها قيمة اقتصادية وثقافية مضاعفة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة.
وقال وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، إن إقامة البازار تشكل فرصة مهمة للمجتمع، إذ "يستفيد الناس بشكل عام في الشراء، وستساعد الجمعيات على تسويق منتجاتها".
وأضاف أن "البازار سيسهم أيضاً في الترويج لموقع أم الجمال الأثري، الذي دخل مؤخراً قائمة التراث العالمي"، مشيراً إلى أن ذلك "سيشجع على السياحة المحلية في المنطقة رغم صعوبة ظروف الإقليم".
وأشاد المصري بجهود الجهات المنظمة، واصفاً البازار بـ"الإنجاز العظيم"، مثنياً على مشاركة السيدات السوريات والأردنيات والجمعيات الأردنية في هذا الحدث.
وألقى مايكل ديلا ميكو، نائب ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأردن، كلمة خلال البازار الذي أقيم في منطقة أم الجمال الأثرية.
وأكد ديلا ميكو أن "التعايش المشترك بين الأردنيين والسوريين في الأردن يمثل قيمة كبيرة تعزز من التماسك الاجتماعي". كما أشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومة الأردنية في دعم اللاجئين، سواء داخل المخيمات أو خارجها، مشيدا بالمجهودات المبذولة في محافظة المفرق، التي تحتضن حوالي 165 ألف لاجئ في مخيم الزعتري ومحافظة المفرق.
وفي سياق حديثه عن أهمية البازار، قال ديلا ميكو: "هذا الحدث يوفر فرص كسب العيش للاجئين ويسهم في دعم المجتمع الأردني المحلي". كما أبرز الأهمية التاريخية والتراثية لمنطقة أم الجمال، مؤكدا أنها "تعكس العمق التاريخي والتراثي الأردني، حيث يعود عمرها إلى أكثر من 2000 عام".
ختاما، دعا نائب المفوض إلى تعزيز جهود الدعم والمشاركة، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تساهم في دعم المنتجات المحلية وتعزيز الروابط بين المجتمعين.
وأكد رئيس بلدية أم الجمال، الأستاذ حسن الرحيبة، أن "البازار مخصص لأبناء محافظة المفرق عامة، ولأبناء البادية وقضاء أم الجمال بشكل خاص". وأوضح أن "الفكرة نجحت بنسبة مائة بالمائة، والهدف الرئيسي منها هو تسويق وبيع المنتجات الريفية والمحلية".
وأشار الرحيبة إلى أن إدراج موقع أم الجمال ضمن قائمة التراث العالمي "جذب حركة استثمارية نحو المنطقة"، لافتا إلى أهمية "دور المجتمع المحلي في الترويج للموقع ومنتجاتهم داخل هذا المكان السياحي"، مضيفاً أن تواجد الأهالي بالقرب من الموقع يسهم في "تسويق منتجاتهم للسياح الوافدين".
سيدات أم الجمال يحققن نجاحات مبهرة
أعربت السيدة سميحة سميران، رئيسة جمعية أم الجمال للمحافظة على التراث، عن سعادتها بالمشاركة في البازار المجتمعي في أم الجمال، معتبرة أن هذه الفعالية تمثل منصة حيوية لإبراز تراث المنطقة وتعزيز دور المجتمع المحلي. وذكرت السيدة سميران أن البازار يُعدّ فرصة قيمة للأسر المحلية لعرض منتجاتهم اليدوية والحرفية، مما يعكس إبداعهم ويعزز من دخلهم الاقتصادي.
وأضافت: "كمسؤولة في الجمعية، أشعر بالفخر برؤية هذا التجاوب الكبير من قبل المجتمع والزوار، وأمل أن يسهم البازار في تعزيز الترابط بين سكان المنطقة واللاجئين، ويدعم رسالتنا في المحافظة على تراث أم الجمال وتطويره".
تحدثت هنادي سميران، عضو جمعية أم الجمال للمحافظة على التراث، في حديث خاص لـ"الغد" عن تجربتها في المشاركة في بازار أم الجمال، حيث أكدت أن الجمعية قدمت مجموعة من المشغولات اليدوية، خاصة فن النحت على الخشب، ووصفت البازار بأنه "فريد من نوعه"، حيث خرج عن الإطار البروتوكولي الرسمي إلى إطار المشاركة والاحتكاك بالمجتمع المدني والمحلي في محافظة المفرق.
وأضافت هنادي: "كانت تجربة رائعة جدا ومميزة"، مشيرة إلى الأثر الإيجابي الذي تركه البازار على المشاركين من أبناء المنطقة. وذكرت أن هذا الحدث "أضاف لنا الكثير كمشاركين وأبناء منطقة، حيث ساهم في تقديم صورة إيجابية عن المجتمع المحلي وعزز الترابط بين السكان واللاجئين".
وفي حديث خاص لـ"الغد"، وصفت سهى إبراهيم، مشرفة إنتاج وصاحبة مشروع إنتاجي، تجربتها في المشاركة ببازار أم الجمال، حيث أكدت أن "هذا البازار كان ناجحا مائة بالمائة" وقد شاركت باسم منظمة اتحاد الأسر، التي تعتبر مشرفة خياطة فيها.
وتحدثت عن منتجاتها قائلة: "قدمت منتجاتي تحت علامة "بيبي كيدز"، والتي تتضمن مجموعة مكونة من 30 قطعة، وهي عبارة عن كود كامل مجهز بكافة احتياجات الأم والطفل". كما أضافت أنها عرضت "حقائب بتصاميم متنوعة" بالإضافة إلى مشغولات المنظمة من "مراييل المدارس التي نقوم بتصنيعها"، والتي يتم بيعها داخل المخيم.
كما أشارت سهى إلى أنه تم توزيع حوالي "200 مريول مدرسي" داخل مخيم الزعتري، حيث تم عرض منتجاتهم من "غزل النول باستخدام بواقي المواد التي تُستعمل في الخياطة".
وفي حديثها عن المشاركة في البازار، أكدت أن التعاون مع "بلدية أم الجمال وبلدية الزعتري" قدم لها "الكثير من الدعم كسيدات في عرض منتجاتهن"، مما يساهم في "إعطاء صورة إيجابية للمجتمع المحلي عن السيدات داخل مخيم الزعتري". كما أكدت سهى أنها قدمت تدريبات لحوالي "400 سيدة داخل المخيم"، موضحة أن "المفوضية كانت حلقة الوصل بينهن وبين البلدية والمجتمع المدني، لدمجهن وإشراكهن في هذا المجتمع".
وفي سياقٍ متصل، تحدثت نهى الحسن، صاحبة مشروع "سيدات السعيدية للمنتجات المنزلية"، لـ"الغد" عن تجربتها في بازار أم الجمال، مشيرةً إلى أنها شاركت في هذا البازار لأول مرة رغم كونها سورية الجنسية ومن خارج مخيم الزعتري.
وقالت نهى: "شاركت بمنتجاتي التي تتضمن مجموعة من المنتجات الغذائية"، مؤكدة أن "التجربة كانت ممتازة جدًا". وتمنّت أن يتم الاستمرار في إقامة مثل هذه البازارات في الأيام المقبلة، حيث أكدت أهمية هذه الفعاليات في دعم سيدات المجتمع المحلي.
وأضافت: "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين منحت فرصة ذهبية لسيدات المجتمع المدني للمشاركة على نطاق واسع". وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تساهم في تشبيك السيدات مع المجتمع المحلي، وعرض المنتجات المُدِرَّة للدخل، مما يساعد في إنعاش الاقتصاد في المنطقة.
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