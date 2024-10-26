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بازار أم الجمال.. حيث يحول التراث إلى عائدات اقتصادية

10/26/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
دعاء الزيود






عمان- بهدف تسليط الضوء على إبداعات أبناء المجتمع المحلي وسكان مخيم الزعتري من اللاجئين، وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم من خلال تقديم منتجات متنوعة تعكس ثقافات وتقاليد غنية. نظم البازار المجتمعي الذي أقيم مؤخرا في منطقة أم الجمال الأثرية بمحافظة المفرق، بالتعاون مع بلدية أم الجمال والذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وتحت رعاية معالي وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، انطلقت فعاليات البازار الذي شكل منصة مميزة لعرض منتجات فريدة، مما يفتح آفاقا جديدة للاقتصاد المحلي من خلال دعم الأيادي المبدعة.
وبين زوايا البازار وتنوع فعالياته، تبرز حكايات ملهمة لنساء قدمن من أعماق المجتمع المحلي ومخيم الزعتري، حاملات قصص الأمل والعمل الدؤوب، حيث استطعن تحويل طموحاتهن إلى واقع ملموس.
أم الجمال.. وجهة سياحية جديدة بعد إدراجها في قائمة اليونسكو
بعد إدراجها هذا العام ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، أصبحت منطقة أم الجمال مركز اهتمام عالمي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الأثرية. تتميز المنطقة بحجارتها السوداء الداكنة التي تروي تاريخا عريقا، وتقدم لمحات عن العمارة النبطية والرومانية التي تعود لآلاف السنين.
من المتوقع أن يسهم هذا الاعتراف الدولي في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث تشير تقديرات دائرة الآثار العامة الأردنية إلى أن أعداد الزوار ستزداد بنسبة تتراوح بين 15 % و25 % سنويا. هذا الإقبال المتزايد لا يعزز السياحة فحسب، بل يدعم المجتمع المحلي أيضا، إذ يعتمد حوالي 30 % من سكان المنطقة، بما في ذلك مخيم الزعتري، على المبادرات والأسواق المؤقتة كمصدر دخل مستدام، مما يوفر فرصا لأكثر من 500 عائلة لعرض منتجاتهم وتطويرها.
في هذا السياق، تلعب المرأة دورا رئيسيا، حيث تشير تقارير وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن 40 % من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المفرق تقودها سيدات، ويعد البازار المجتمعي نافذة لهن لتقديم منتجاتهن الفريدة وتعزيز دخلهن بنسبة تقارب 60 %. إلى جانب ذلك، تُظهر إحصائيات وزارة السياحة والآثار أن
70 % من السياح يبدون اهتماما بالمنتجات اليدوية التقليدية، مثل الكروشيه والحرف اليدوية التي يقدمها نساء أم الجمال والمجتمعات المجاورة، مما يعزز الطلب على هذه الصناعات ويمنحها قيمة اقتصادية وثقافية مضاعفة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة.
وقال وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، إن إقامة البازار تشكل فرصة مهمة للمجتمع، إذ "يستفيد الناس بشكل عام في الشراء، وستساعد الجمعيات على تسويق منتجاتها".
وأضاف أن "البازار سيسهم أيضاً في الترويج لموقع أم الجمال الأثري، الذي دخل مؤخراً قائمة التراث العالمي"، مشيراً إلى أن ذلك "سيشجع على السياحة المحلية في المنطقة رغم صعوبة ظروف الإقليم".
وأشاد المصري بجهود الجهات المنظمة، واصفاً البازار بـ"الإنجاز العظيم"، مثنياً على مشاركة السيدات السوريات والأردنيات والجمعيات الأردنية في هذا الحدث.
وألقى مايكل ديلا ميكو، نائب ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأردن، كلمة خلال البازار الذي أقيم في منطقة أم الجمال الأثرية.
وأكد ديلا ميكو أن "التعايش المشترك بين الأردنيين والسوريين في الأردن يمثل قيمة كبيرة تعزز من التماسك الاجتماعي". كما أشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومة الأردنية في دعم اللاجئين، سواء داخل المخيمات أو خارجها، مشيدا بالمجهودات المبذولة في محافظة المفرق، التي تحتضن حوالي 165 ألف لاجئ في مخيم الزعتري ومحافظة المفرق.
وفي سياق حديثه عن أهمية البازار، قال ديلا ميكو: "هذا الحدث يوفر فرص كسب العيش للاجئين ويسهم في دعم المجتمع الأردني المحلي". كما أبرز الأهمية التاريخية والتراثية لمنطقة أم الجمال، مؤكدا أنها "تعكس العمق التاريخي والتراثي الأردني، حيث يعود عمرها إلى أكثر من 2000 عام".
ختاما، دعا نائب المفوض إلى تعزيز جهود الدعم والمشاركة، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تساهم في دعم المنتجات المحلية وتعزيز الروابط بين المجتمعين.
وأكد رئيس بلدية أم الجمال، الأستاذ حسن الرحيبة، أن "البازار مخصص لأبناء محافظة المفرق عامة، ولأبناء البادية وقضاء أم الجمال بشكل خاص". وأوضح أن "الفكرة نجحت بنسبة مائة بالمائة، والهدف الرئيسي منها هو تسويق وبيع المنتجات الريفية والمحلية".
وأشار الرحيبة إلى أن إدراج موقع أم الجمال ضمن قائمة التراث العالمي "جذب حركة استثمارية نحو المنطقة"، لافتا إلى أهمية "دور المجتمع المحلي في الترويج للموقع ومنتجاتهم داخل هذا المكان السياحي"، مضيفاً أن تواجد الأهالي بالقرب من الموقع يسهم في "تسويق منتجاتهم للسياح الوافدين".
سيدات أم الجمال يحققن نجاحات مبهرة
أعربت السيدة سميحة سميران، رئيسة جمعية أم الجمال للمحافظة على التراث، عن سعادتها بالمشاركة في البازار المجتمعي في أم الجمال، معتبرة أن هذه الفعالية تمثل منصة حيوية لإبراز تراث المنطقة وتعزيز دور المجتمع المحلي. وذكرت السيدة سميران أن البازار يُعدّ فرصة قيمة للأسر المحلية لعرض منتجاتهم اليدوية والحرفية، مما يعكس إبداعهم ويعزز من دخلهم الاقتصادي.
وأضافت: "كمسؤولة في الجمعية، أشعر بالفخر برؤية هذا التجاوب الكبير من قبل المجتمع والزوار، وأمل أن يسهم البازار في تعزيز الترابط بين سكان المنطقة واللاجئين، ويدعم رسالتنا في المحافظة على تراث أم الجمال وتطويره".
تحدثت هنادي سميران، عضو جمعية أم الجمال للمحافظة على التراث، في حديث خاص لـ"الغد" عن تجربتها في المشاركة في بازار أم الجمال، حيث أكدت أن الجمعية قدمت مجموعة من المشغولات اليدوية، خاصة فن النحت على الخشب، ووصفت البازار بأنه "فريد من نوعه"، حيث خرج عن الإطار البروتوكولي الرسمي إلى إطار المشاركة والاحتكاك بالمجتمع المدني والمحلي في محافظة المفرق.
وأضافت هنادي: "كانت تجربة رائعة جدا ومميزة"، مشيرة إلى الأثر الإيجابي الذي تركه البازار على المشاركين من أبناء المنطقة. وذكرت أن هذا الحدث "أضاف لنا الكثير كمشاركين وأبناء منطقة، حيث ساهم في تقديم صورة إيجابية عن المجتمع المحلي وعزز الترابط بين السكان واللاجئين".
وفي حديث خاص لـ"الغد"، وصفت سهى إبراهيم، مشرفة إنتاج وصاحبة مشروع إنتاجي، تجربتها في المشاركة ببازار أم الجمال، حيث أكدت أن "هذا البازار كان ناجحا مائة بالمائة" وقد شاركت باسم منظمة اتحاد الأسر، التي تعتبر مشرفة خياطة فيها.
وتحدثت عن منتجاتها قائلة: "قدمت منتجاتي تحت علامة "بيبي كيدز"، والتي تتضمن مجموعة مكونة من 30 قطعة، وهي عبارة عن كود كامل مجهز بكافة احتياجات الأم والطفل". كما أضافت أنها عرضت "حقائب بتصاميم متنوعة" بالإضافة إلى مشغولات المنظمة من "مراييل المدارس التي نقوم بتصنيعها"، والتي يتم بيعها داخل المخيم.
كما أشارت سهى إلى أنه تم توزيع حوالي "200 مريول مدرسي" داخل مخيم الزعتري، حيث تم عرض منتجاتهم من "غزل النول باستخدام بواقي المواد التي تُستعمل في الخياطة".
وفي حديثها عن المشاركة في البازار، أكدت أن التعاون مع "بلدية أم الجمال وبلدية الزعتري" قدم لها "الكثير من الدعم كسيدات في عرض منتجاتهن"، مما يساهم في "إعطاء صورة إيجابية للمجتمع المحلي عن السيدات داخل مخيم الزعتري". كما أكدت سهى أنها قدمت تدريبات لحوالي "400 سيدة داخل المخيم"، موضحة أن "المفوضية كانت حلقة الوصل بينهن وبين البلدية والمجتمع المدني، لدمجهن وإشراكهن في هذا المجتمع".
وفي سياقٍ متصل، تحدثت نهى الحسن، صاحبة مشروع "سيدات السعيدية للمنتجات المنزلية"، لـ"الغد" عن تجربتها في بازار أم الجمال، مشيرةً إلى أنها شاركت في هذا البازار لأول مرة رغم كونها سورية الجنسية ومن خارج مخيم الزعتري.
وقالت نهى: "شاركت بمنتجاتي التي تتضمن مجموعة من المنتجات الغذائية"، مؤكدة أن "التجربة كانت ممتازة جدًا". وتمنّت أن يتم الاستمرار في إقامة مثل هذه البازارات في الأيام المقبلة، حيث أكدت أهمية هذه الفعاليات في دعم سيدات المجتمع المحلي.
وأضافت: "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين منحت فرصة ذهبية لسيدات المجتمع المدني للمشاركة على نطاق واسع". وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تساهم في تشبيك السيدات مع المجتمع المحلي، وعرض المنتجات المُدِرَّة للدخل، مما يساعد في إنعاش الاقتصاد في المنطقة.

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